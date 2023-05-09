Обзор грузинской прессы

Оппозиция уже начала дискуссии вокруг запланированной масштабной перегруппировки к парламентским выборам 2024 года, пишет газета «Резонанси». В политических и аналитических кругах активно обсуждаются два ожидаемых изменения – отделение Ники Мелия и его сторонников от «Нацдвижения» и формирование независимой партии, а также альянс «Стратегии Агмашенебели», «Дроа» и «Гирчи – больше свободы».

Если «Нацдвижение» и его сателлиты до сих пор верят в исследования NDI и IRI, они должны понимать, в каком бедственном положении они находятся

Политолог Гия Абашидзе: «После того как Леван Хабеишвили возглавил «Национальное движение», недовольство партией выразили многие политики-ветераны, поэтому и стали понемногу уходить из ЕНД. Вот и Мелия собирается вместе со своими соратниками создать новую политическую партию. Но если «Нацдвижение» и его сателлиты до сих пор верят в исследования NDI и IRI, они должны понимать, в каком бедственном положении они находятся. Согласно последнему исследованию NDI, возможно, «Нацдвижение» не преодолеет даже пятипроцентного барьера. Что касается «Дроа», «Стратегии Агмашенебели» и «Гирчи – больше свободы», факт – они войдут в коалицию с ЕНД».

Впрочем, эксперт не исключает, что Ника Мелия попытается завербовать тройку лидеров упомянутых партий – Вашадзе, Хоштария и Джапаридзе. Между тем часть политологов говорят и о возможном союзе партии «Лело» с объединением экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию». К такому союзу политиков призывает бывший министр обороны Тина Хидашели. «Гахария и Мамука Хазарадзе должны пожать друг другу руки, в таком случае у страны появится шанс выжить в 2024 году», – считает респондент газеты. Впрочем, есть в экспертных кругах и те, кто не считает, что такой политический союз может стать третьей силой, к примеру, политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Гахария до сих пор считается выходцем из «Грузинской мечты», из-за этого в какой-то мере может возникнуть проблема. Но создать объединение, конечно, можно. Единственное, в чем я могу согласиться с Тиной Хидашели, это то, что партии должны быть расширены. Но тандем Гахария-Хазарадзе голосов ни у кого не отнимет».

Схожего мнения придерживает и политолог Рамаз Сакварелидзе: ни Гахария, ни Хазарадзе не отличаются высокой политической активностью, и у них нет перспективы стать более привлекательными для избирателя, считает респондент газеты.

Последние опросы, проведенные разными организациями, показывают, что в населении Грузии доминируют прозападные настроения, однако значительная часть жителей страны все же верит в конспиративные теории вроде попыток вовлечь государство в войну, пишет информационное интернет-агентство netgazeti. Такую картину показал опрос организации CRRC-Грузия. Согласно этому исследованию, увеличилось и число граждан, которые не определились, кто является надежным партнером для Грузии – Запад или Россия. 46% опрошенных видят в качестве главных партнеров страны США и Евросоюз, 13% – Россию, 23% – не согласны ни с одним из пунктов, и число таких людей выросло на 8% с 2021 года.

Мы видим, что уменьшились как пророссийские настроения, так и число людей, воспринимающих Запад как партнера

«Речь идет об общих ценностях, идеалах и о том, с кем традиции и ценности Грузии будут больше защищены. Здесь мы видим, что уменьшились как пророссийские настроения, так и число людей, воспринимающих Запад как партнера. Кроме того, значительная часть населения (29%) считает правдивой информацию о заговоре Запада по вовлечению Грузии в войну. Этот и другие вопросы, которые в основном являются конспирологией и пропагандистской дезинформацией, на мой взгляд, оказывают определенное влияние на часть граждан», – говорит Михаил Бенидзе, программный директор НПО Zink Network, заказавшей опрос у организации CRRC-Грузия.

Теории заговоров, слухи о партии глобальной войны, которая якобы желает открыть второй фронт в Грузии, – часть открытой пропаганды правительства «Грузинской мечты» и его союзников, которые убеждают население в том, что оппозиция, неправительственные организации, местные и зарубежные СМИ, а также западные партнеры пытаются втянуть Грузию в войну, говорится в статье. Вероятный результат риторики правящих властей и то, что 31% граждан считают, что война в Украине на самом деле была спровоцирована Западом.

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«Чем больше программ по трудоустройству студентов за рубежом, тем больше мошенников», – статью под таким заголовком публикует газета «Квирис палитра». В материале, в частности, идет речь о частных программах. Участник одной из таких – 21-летний Ило Джаниери, рассказал изданию о том, что его обманули и в грузинской компании по трудоустройству, и в компании работодателя в Германии:

«В рамках обещанной программы по трудоустройству мы с моим другом должны были три месяца работать в Кельне на фабрике-музее шоколада. Думали, что заработаем достаточно денег на аренду жилья, обучение и мелкие расходы. Я учусь на медицинском факультете, и мне приходится платить большие суммы… Но, когда мы поехали в бюро по трудоустройству в Германии подписывать контракт, оказалось, что нас посылают на завод по сборке трейлеров. Нам пришлось носить на себе двери машин из одной точки в другую. Моему другу ранее сделали операцию на глазах, и ему были нужны деньги на реабилитацию. Врач предупредил, что поднимать тяжести ему нельзя, могли начаться проблемы с сетчаткой. Он взял месячную зарплату и вернулся в Грузию».

Респондент газеты рассказывает, что в их группе были и девушки, которых в грузинских агентствах по трудоустройству обещали занять на заводе по производству мармелада, однако и им пришлось переносить автозапчасти. Молодой человек утверждает, что многие из них планируют судиться с работодателями.

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