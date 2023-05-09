​Парад Победы на Красной площади оказался одним из самых скромных за последние годы, но вместе с тем и одним из самых воинственных – компенсируя отсутствие большого количества военной техники и авиации, Владимир Путин попытался воодушевить сограждан на борьбу с Западом. Правда, его речи не произвели особого впечатления не только на геополитических визави, но и на собственных подчиненных. Евгений Пригожин практически открыто усомнился в адекватности российского лидера.

Парад Победы на фоне ее отсутствия – в Москве отметили 78-ю годовщину окончания Великой отечественной войны без прежнего размаха. Несмотря на ясную погоду, от воздушного парада российские власти решили отказаться. Это сразу же связали с недавним пролетом беспилотников над Кремлем. Очевидно, гарантий, что повторного появления неопознанных дронов не произойдет, президент России так и не получил. А учитывая, что самолеты и вертолеты во время парада должны были идти на сверхмалой высоте, любое препятствие на их пути могло привести к катастрофе. И рисковать в Кремле, судя по всему, не стали.

Не было замечено и гордости российского ВПК – «Армат» и «Курганцев». Танки и вовсе были представлены одним единственным Т-34 времен Второй мировой. Москвичам и гостям столицы пришлось довольствоваться образцами колесной техники. Но главный козырь – ядерный комплекс «Ярс» Владимир Путин все же продемонстрировал. При этом российский лидер не поскупился на громкие слова и попытался убедить сограждан в том, что нынешняя война в Украине – не развязана им самим, а навязана Западом:

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность… Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком... Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов».

Примечательно, что, говоря о спецоперации, Путин упомянул всех ее участников, за исключением ЧВК «Вагнер», основатель которого Евгений Пригожин публично раскритиковал высшее военное руководство с использованием нецензурных выражений. И Путин, исключив его бойцов из перечня тех, кому, по мнению президента, сегодня нужно воздавать почести, дал понять: глубокое знание Пригожиным обсценной лексики в Кремле не оценили:

«Сегодня здесь участники специальной военной операции – это кадровые военнослужащие и те, кто пополнил ряды Вооруженных сил в ходе частичной мобилизации, это бойцы Луганских и Донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств. Приветствую вас, друзья! Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!»

Впрочем, господин Пригожин не замедлил с ответом. Поделившись с общественностью информацией о том, что ему было прямо сказано, что уход «Вагнера» из Бахмута будет рассматриваться Москвой как измена родине, лидер «музыкантов» усомнился в адекватности гаранта российской Конституции:

«Вместо того чтобы потратить снаряд, убить противника и сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране… если он окажется прав, дай бог всем здоровья, а вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак?»

Столь открытое противостояние теперь уже непосредственно с президентом России вряд ли усилит позиции Пригожина. Но вместе с тем оно существенно вредит и главе Кремля. Получается, что руководитель наиболее боеспособного из российских подразделений не просто сомневается в способности военных начальников руководить армией, но уже ставит под сомнение и способность самого Путина руководить страной.

В любом случае, считают наблюдатели, демарш Пригожина – яркий показатель того, что реальное положение дел на фронте существенно отличается от той картины, которую пытаются рисовать кремлевская пропаганда и сам Владимир Владимирович.

На этом сделал акцент в своем выступление и главный визави Путина – Владимир Зеленский, принимавший в Киеве главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую в украинскую столицу по случаю отмечаемого 9 мая Дня Европы. По его мнению, Путину скоро останется нечего «продавать» своим избирателям:

«На мой взгляд, Российской Федерации, их военно-политическому руководству нужно что-то «продать» своему обществу, потому что побед нет. Их общество кровожадно, и мы видим, как они поддерживают те или иные радикальные действия – они всегда радуются количеству смертей. Руководство России не смогло «продать» Бахмут, потому что они не смогли его захватить. Это была их последняя действительно важная операция – закончить ее к 9 мая. К сожалению, города в целом больше нет – все полностью разрушено. Но наши усилия по объединению Европы и мира должны быть такими же сильными, как желание России разрушить нашу безопасность, нашу свободу, нашу Европу».

Госпожа фон дер Ляйен, со своей стороны, заверила Зеленского в том, что Европа останется с Украиной до победного конца:

«Они боятся того успеха, который вы олицетворяете, и примера, который вы показываете. Они боятся вашего пути в Европейский союз. Но агрессор уже потерпел поражение. В первую очередь потому, что Украина, как свободное общество, может рассчитывать на неиссякаемую храбрость миллионов своих женщин и мужчин. Что касается боеприпасов, то для ускорения этой работы мы поможем государствам-членам ЕС увеличить производство и ускорить доставку боеприпасов для удовлетворения потребностей Украины».

Сомнение в возможностях России выиграть войну выразил и канцлер Германии. Олаф Шольц, выступая в Европарламенте, призвал европейских лидеров не придавать большого значения демонстрации силы, которую российские власти в очередной раз устроили на Красной площади:

«В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня демонстрирует на параде своих солдат, танки и ракеты. Нас не должны пугать эти силовые игры. Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины – до тех пор, пока это требуется. Никто не хочет возвращаться во времена, когда в Европе действовал закон сильнейшего».

Речь главы германского правительства многие оценили как одну из самых проевропейских из когда-либо произнесенных им. Шольц уверен: будущее принадлежит не тем, кто ностальгирует по прошлому, мечтает о триумфе нации и жаждет имперской власти. И Европейский союз, единый в своем многообразии, является лучшей гарантией того, что это прошлое не вернется. Несмотря на все попытки президента России воссоздать его хотя бы в декорациях Красной площади.

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