Россия отвечает на появление беспилотников в небе над Кремлем новыми ракетными атаками. В ход пошли дефицитные крылатые ракеты. При этом в Москве дают понять: это только начало. Но способна ли Россия на самом деле к серьезным действиям, способным переломить ход войны? Последние заявления основателя ЧВК «Вагнер» дают основания сомневаться в способности Москвы не только наступать, но даже удержать нынешние позиции.

Отрицание Киевом и Вашингтоном причастности к атаке беспилотниками кремлевской резиденции Владимира Путина ничего не значат. Россия рассматривает это как враждебный акт и ответит на него конкретными действиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров:

«Совершенно ясно, что без ведома своих хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli (повод к войне) это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. Я напомню поговорку про то, что русские медленно запрягают, а дальше вы знаете».

Долго запрягать в этот раз не стали – по данным украинской стороны, российские стратегические бомбардировщики запустили крылатые ракеты из района Каспийского моря. По поступающей информации, первый удар пришелся по району Краматорска и Славянска. Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины, за исключением самых западных областей.

Впрочем, помимо непрекращающихся ракетных атак и налетов беспилотников, Москва вряд ли сможет привнести что-то новое в противостояние. Западные эксперты уверены, что на масштабное наступление у Москвы попросту нет ресурсов, а призывы пропагандистов и представителей политического истеблишмента к ликвидации украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским вряд ли будут осуществлены.

Более того, даже способность России обеспечить безопасность как своей территории, так и оккупированных областей, многими уже ставится под сомнение. О том, что в Москве не уверены в собственных возможностях, косвенно говорит не только непрекращающиеся взрывы на нефтеперерабатывающих заводах на территории регионов, прилегающих к украинской границе, но и решение об эвакуации жителей из 18 прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области. Эксперты связывают это с серьезными проблемами у россиян со снабжением войск на передовой в преддверии ожидаемого украинского наступления. Многие считают, что российской армии не удастся удержать нынешнюю линию фронта и придется отступить на новые позиции.

Всю тяжесть положения раскрыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сначала, не стесняясь в выражениях, он обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в тяжелых потерях среди наемников в Бахмуте:

«Те ***, которые не дают боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, сука!»

А затем и вовсе пообещал оставить Бахмут уже 10 мая. Так как не намерен класть своих бойцов в условиях, когда военное руководство России саботирует поставки боеприпасов.

«Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, Министру обороны, Верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК «Вагнер», от имени командования ЧВК «Вагнер», что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель».

Конфликт Пригожина с Минобороны длится не первый месяц, но последние заявления предводителя «музыкантов» все же возымели действие. Сергей Шойгу внезапно поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой».

Правда, буквально на днях на селекторном совещании в Минобороны министр утверждал, что проблем со снабжением войск нет. Поэтому наблюдатели скептически относятся к новому распоряжению Шойгу.

В Киеве на слова Пригожина, подчеркнувшего также, что 10 мая выбрано для того, чтобы ко Дню Победы не осрамить славу русского оружия очередным отступлением, заявили, что, несмотря на всю нецензурную лексику основателя «Вагнера», именно его бойцам дано распоряжение попытаться взять Бахмут под полный контроль до 9 мая. Об этом, в частности, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр:

«Вы знаете, русские склонны к символизму, и их ключевой исторический миф – 9 мая, и они действительно поставили задачу взять под свой контроль Бахмут к этой дате. Мы сейчас видим, как они стягивают бойцов со всей линии фронта, где были наемники Вагнера, на бахмутское направление. С нашей стороны ведутся не только оборонительные, но и активные наступательные действия. У нас есть информация, что наши бойцы уничтожили склады боеприпасов «Вагнера».

Украинская сторона уверена: заявления Пригожина о скором выводе его подразделений из Бахмута ввиду нехватки боеприпасов – попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. На самом деле, уверены в ВСУ, у Пригожина заканчиваются не боеприпасы, а бойцы, и он вынужден искать эпатажные формы для оправдания отступления с передовой.

Бои за город идут уже девять месяцев – с августа прошлого года. Несмотря на постепенное продвижение, полностью взять город российским силам не удается.

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