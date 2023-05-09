В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии проходит выставка работ абхазского художника Адгура Ампара. По его признанию, представленные картины не столь человекоцентричны. В этот раз ему больше интересен окружающий мир, который меняется вне зависимости от желания людей. Сам художник прошел не одно перевоплощение и прожил жизнь во множестве ипостасей. Бывший настоятель Новоафонского монастыря в 2015 году снял рясу и превратился в эволюциониста, а иконопись уступила место символизму и сюрреализму. О языке творчества и своем меняющемся мироощущении Адгур Ампар рассказал «Эху Кавказа». На выставке Адгура Ампара в Сухуме представлены в основном работы 2022 года, по две-три картины 2021 и 2023 годов, 23 живописных и 14 графических. На вопрос о том, в каком стиле он работает, художник ответил, что сочетает три направления, и пояснил, чем эта выставка отличается от предыдущей:

«Тут можно как бы совместить и символизм, и сюрреализм, и плакатность. – Эта выставка отличается от предыдущей?

– Да, на предыдущей выставке были человекоцентричные работы, везде присутствовал человек, и он был центром повествования. А здесь он редко, где есть, а если и есть, то где-то на втором или на третьем плане картинного события. Мне теперь интересен не сам человек, а событие, которое происходит. У меня мировоззрение глобалиста, я люблю эти процессы, считаю, что все в мире меняется, все наши устои, как бы они нам дороги ни были, но где-то что-то должно меняться. Вот эти изменения, которые происходят в мире и потихонечку доходят до нас, хотим мы этого или не хотим, я пытался как-то показать какими-то красками, формами, сюрреалистическими и реалистическими». В нескольких картинах присутствует симпатичный белый кролик. Адгур Ампар рассказал, с чем ассоциируется этот образ: «Кролик – это символ человека перед Вселенной, перед природой. Как бы мы ни хорохорились, что бы из себя ни строили, все равно мы подвержены страху, переживаниям, мы всегда чего-то боимся. И вот этот кролик – это животное испытуемое, над ним всегда ставят опыты, и если вы проследите, то увидите, что он превращается в объект наоборот, который сам совершает какие-то испытания, такое перевоплощение происходит. Это к тому, что человек все время растет - из невежественного преобразовывается и становится просвещенным, и готов уже заниматься какими-то интересными творческими экспериментами. – У вас есть работа, которая называется «Твин Пикс». Почему?

– Это произошло совершенно неведомо, но без мистики, конечно, просто такое стечение обстоятельств. Я написал эту картину, и кто-то из друзей в соцсетях написал: «Просто "Твин Пикс"». Мне было интересно, что это такое, речь шла о сериале «Твин Пинкс». Я посмотрел первую часть, потом с удовольствием посмотрел вторую и третью, и был восхищен этим фильмом, этим сериалом. И атмосфера настолько была передана именно этого фильма, его мрачноватость, загадочность, ну и тот орнамент, который там присутствует, зеброчка, она и в фильме тоже постоянно присутствует. Какие-то такие отголоски этого фильма». Как воспринимает работы художника зритель? В каком направлении он движется? На эти трудные и, возможно, нелепые вопросы Адгур Ампар ответил:

«Я рассчитываю на то, что именно молодое поколение воспринимает, ему это ближе, нежели старшему поколению, я имею в виду наших художников. Это же тоже понятно, старый человек воспитан в определенной среде, в определенной культуре и что-то новое всегда немножко тревожно воспринимается. Это естественно. Я спокоен, я знаю, что кому-то это нужно, кому-то это поможет. – Этот путь, который вы прошли от иконописи к сюрреализму… – И куда-то дальше… – Да, и куда-то дальше, как он вам дался? – Он очень интересен. Жалко, что человек проживает какие-то семьдесят-восемьдесят лет. Было бы больше, мы бы еще куда-то шли и шли, что-нибудь открывали для себя. Нет, я радуюсь этой жизни. – Что будет дальше, есть у вас понимание этого? – Нет пока никакого понимания. Происходит такое: меня спрашивают, я что-то говорю, но потом оно не совершается, не происходит, поэтому я лучше буду молчать. А когда произойдет, поделимся этим. – Вы чего-то ищете? – Мы чего-то ищем… Я просто ищу языка для меня удобного, близкого и понятного. Вот это настоящее мне хочется запечатлеть и немножко коснуться будущего».

Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия объяснила, как она воспринимает Адгура Ампара и чем он выделяется в абхазском сообществе художников: «Есть художники, чьи выставки всегда на грани провокации, на грани какого-то нового импульса, какой-то новой информации. И мне кажется, что Адгур такой. Его выставки очень неординарны. Они привлекают к себе внимание, потому что его творчество неразрывно связано с его интересным и непростым жизненным путем. Если смотреть выставку Адгура, надо учитывать весь контекст, и от этого она становится сильнее, интереснее и, может быть, даже понятнее зрителю. Адгур очень открыт для своего зрителя, он совершенно не понимает, как можно это не показывать и этим не делиться. И всегда в своих работах, условных или сюжетных, оставляет место для зрителя, для его мнения. Этот дух свободы, творчества, такой очень сильной энергии – мы это чувствуем в зале – создает, конечно, интересного и настоящего художника.

– Эльвира, когда вы сказали о контексте его жизни, его судьбы, что это за контекст, поясните, пожалуйста? – Его предыдущая, так скажем, не мирская жизнь, когда он был воцерковленным человеком. Это же большой путь, это выбор, через который он прошел. Но потом он вернулся в обычную жизнь, где он стал новым художником и совершенно не похожим на того, кем был раньше. – Он же начинал как иконописец? – Да, как иконописец… Здесь очень много контрастов, очень много вопросов, вот это интересно. Заходишь на выставку, висит работа Адгура, и она понятна. Он смог к этому прийти. И дух свободы присутствует в каждой работе. Я думаю, ему непросто было прийти к такой творческой свободе».

Адгуру Ампару 52 года. Он окончил Сухумское художественное училище по специальности художник-оформитель. В 1991 году начал учебу на художественно-графическом факультете Абхазского государственного университета, в 1993 году поступил в Московскую духовную семинарию и после второго курса перевелся в Иконописную школу, которую окончил в 1997 году. В 1999 году переехал в Абхазию, где стал настоятелем Новоафонского монастыря. В июне 2015 года отказался от священного сана и монашеского образа жизни. По признанию Адгура Ампара, с ним произошли метаморфозы, и он из человека верующего и религиозного превратился в эволюциониста и ушел из церкви. В 2017 году был назван «Лучшим художником года» за сюрреалистическую работу «Окрас желтого покемона».