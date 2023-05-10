Граждане Грузии протестуют против решения Путина у МИД страны

Граждане Грузии протестуют у здания Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает телекомпания Formula. Они осуждают реакцию властей Грузии относительно решений президента России об отмене виз для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения между странами.

У здания МИД Грузии собрались и члены самой крупной оппозиционной силы – «Единого национального движения» (ЕНД). Они протестуют против пророссийской политики правящей партии «Грузинская мечта» и заявлений лидеров правящей партии, пишет SOVS.

«Четким и твердым выбором большей части грузинского населения является интеграция Грузии в Европейский союз, присоединение Грузии к цивилизованному миру. И этот выбор, это требование грузинского населения должно разделить правительство Грузии и ответом на российскую провокацию должен быть адекватным. Это российская провокация, преднамеренный акт, направленный на то, чтобы помешать интеграции Грузии в Европейский союз», - заявил Васил Урушадзе, один из представителей «ЕНД».

Представители правящей политической силы приветствовали решения Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.

В частности, Илия Дарчиашвили отметил, что любое «ответственное» правительство должно приветствовать решение, которое облегчит «условия жизни» его граждан.