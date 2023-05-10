Президент России Владимир Путин отменил запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и визовый режим для граждан Грузии. Решение российского президента вызвало неоднозначные оценки среди грузинских политиков.

Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения. Но в 2012 году отменили визовый режим для всех россиян.

Из представителей власти первой отреагировала президент Грузии. Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы «провокацией».

«Россия действует в своих интересах. К сожалению, наши власти недооценили риски. Для меня восстановление безвизового режима недопустимо до тех пор, пока Россия оккупирует наши территории. Должен собраться Совет национальной безопасности Грузии, который должен рассмотреть вопрос о введении трехмесячных виз для россиян», – заявила президент, предположительно, имея в виду сокращение срока безвизового нахождения в Грузии с одного года до трех месяцев.

В парламентском большинстве «Грузинской мечты» посоветовали президенту не реагировать столь остро. По словам Нино Цилосани, если оценивать шаг России как провокацию, то призыв Саломе Зурабишвили как раз является ее реализацией.

«Россия восстановила полеты, что было ограничением, введенным ею, а не Грузией. Что касается визового режима, то его для граждан России отменил сам Михаил Саакашвили, поэтому в этом плане ничего не изменилось. Что касается отмены санкций и ограничений, введенных Россией, то единственное, что будет очень заметно: нашим гражданам, эмигрантам, проживающим в России, будет проще стыковаться со своей страной. Заявление президента о том, что это провокация. Напомню, что мы не можем вводить санкции, и, думаю, не надо иметь много ума, чтобы поддаваться на это и вводить санкции. Вот это и будет провокацией», – заявила Цилосани.

Представители оппозиции полагают, что указ президента РФ Путина можно рассматривать как благодарность за проявленную грузинской властью лояльность.

Независимый депутат Роман Гоциридзе считает, что политически отмена визового режима и восстановление авиасообщения является попыткой «белорусизации» страны, так как своим решением российский президент Путин автоматически перевел Грузию в список «дружественных» стран.

«В то время когда весь цивилизованный мир пытается установить режим санкций для России, Грузия провозглашается близким к России государством. Это серьезный удар по репутации страны, а по сути, награда правительству Грузии за лояльность. По всей видимости, Путин остался настолько впечатлен будапештским выступлением премьера Гарибашвили, что последние сомнения рассеялись».

Что касается других последствий для Грузии от этого шага России, то, по мнению Гоциридзе, их несколько:

«Что это изменит в экономическом смысле? Во-первых, многие граждане Грузии ринутся на поиски нелегальной работы в Россию. Скажу больше: не исключаю, что найдутся и такие, кто завербуется в ряды вооруженных сил России в погоне за длинным рублем. Что касается восстановления полетов, то это вызовет массовую миграцию россиян в Грузию со всеми вытекающими последствиями. К тому же стоит помнить, что, если российские авиакомпании возобновят полеты в Грузию, наши аэропорты могут оказаться под санкциями западных стран».

Политолог Гия Джапаридзе не считает, что отмена виз стимулирует массовую миграцию населения в Россию. Вместе с тем вызовы сохраняются, считает эксперт:

«Этот шаг еще больше показывает масштаб отчаяния России. Путин уже находится в том положении, что он пошел на этот шаг ради благосклонности грузинских граждан, которых попытается использовать для смягчения санкций. Лично для меня это последствия стратегического просчета Запада, который подвесил Грузию после событий 2008 года и, самое главное, позволил российскому олигарху прийти к власти в контексте политики умиротворения Москвы. Теперь экономическая зависимость от России будет возрастать, однако сейчас Россия не в том состоянии, чтобы там можно было легко зарабатывать деньги и обустраивать свой быт. Ведь речь идет о 90 днях без виз. Разумеется, будут негативные последствия, но хуже, чем решение Путина, выглядит то, что некоторые наши сограждане готовы забыть войны 90-х и 2008 годов с Россией и катастрофы, принесенные Москвой, и даже готовы снова перейти на сторону врага. И да, для молодых людей сейчас Россия в сравнении с Европой – не выбор. Те, кто хотел уехать в Россию, нашли способ уехать за эти 23 года», – написал Джапаридзе в соцсети.

Со своей стороны, политолог Гия Хухашвили говорит, что поведение России обусловлено непростым положением дел на фронтах Украины.

«Как можно интерпретировать решение России на языке политики? По всей видимости, Россия сочла, что основа для реинтеграции Грузии достаточно подготовлена, и приняла соответствующее стратегическое решение. На фоне проигранной войны в Украине России особенно важно продемонстрировать успешный пример возвращения постсоветской страны на свою орбиту с помощью мягкой силы», – написал эксперт в соцсетях.

Ближе к вечеру ситуацию прокомментировали в МИД Грузии. Глава ведомства Илья Дарчиашвили предложил взглянуть на проблему с гуманитарной точки зрения.

«В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими, родственниками, проживающими в Грузии, и это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством», – заявил министр.

Между тем, согласно данным Росстата, почти 113 тысяч этнических грузин проживают в России; из них три тысячи человек являются гражданами Грузии. Это на 45 тысяч меньше, чем было десятью годами раньше.

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