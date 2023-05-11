Red Wings хочет выполнять из Москвы в Тбилиси 21 рейс в неделю

Российская авиакомпания Red Wings запросила временный допуск к регулярным рейсам из Москвы в Тбилиси с частотой 21 раз в неделю. Как пишет «Интерфакс», это следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии, распределяющей допуски.

По соглашению о воздушном сообщении между РФ и Грузией, 21 рейс в неделю – максимально допустимая частота на этом маршруте.

Сейчас постоянные допуски к рейсам между Москвой и Тбилиси имеют «Аэрофлот» (14 раз в неделю) и Nordwind (7 раз в неделю), временный допуск на 7 рейсов в неделю – у «Азимута», следует из материалов.

Также Red Wings запросила допуски в столицу Грузии из Самары и Казани (по 7 рейсов в неделю). Сейчас постоянные допуски к этим маршрутам есть у «Уральских авиалиний», «ЮВТ Аэро», Smartavia, Nordwind и «Победы».

Ранее президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Минтранс РФ сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских Sukhoi Superjet 100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.