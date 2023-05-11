Я не сентиментальный человек. Я не увлажняю слезами свои ланиты, когда смотрю какой-нибудь душещипательный фильм из серии «Любовь-морковь» или «Пиф-паф, ой-ой-ой!», и платочком тихонько не промокаю уголки печальных глаз. Я вообще не склонен плакать, но вот каждый раз, когда я пересматриваю фильм «Отец солдата», на финальной сцене соленая влага наворачивается у меня на глазах.

Хотя, повторюсь, сентиментальным меня никогда никто не считал.

Это было маленькое предисловие.

В мае 2020 года ко дню Победы я написал заметку. Там я упомянул количество оставшихся в относительном еще добром здравии наших ветеранов ВОВ, и число их было 372. Прошло три года, и к сегодняшнему дню живых ветеранов осталось 114 человека.

«Сколько же им в среднем лет?», подумал я, если учесть, что мне, родившемуся через 15 лет после победы, уже за шестьдесят. Я быстро подсчитал, что если боец в 18-летнем возрасте в 45-м году попал на войну, то сейчас самому молодому ветерану ВОВ должно быть 96 лет!

Мда-с!

114 живых бойцов из всего количества, призванных на войну в 41-45 гг. Из Грузии призвано было более 700 тысяч человек, из них около 300 тысяч полегли на поле битвы. Трудно, наверное, сказать, сколько там было этнических грузин, но, наверное, это не имеет значение – они все были гражданами ГССР, и этнически кто был кем, было не важно. 300 тысяч наших граждан отдали свои жизни за то, чтобы коричневая чума прекратила свое движение. Очень высокий процент погибших для нашей немногочисленной республики, и, наверное, память об этих людях должна оберегаться тщательнейшим образом.

По всем возвышенным и земным законам ветеранов ВОВ государство должно изо всех сил холить и лелеять. На сегодняшний день ветераны ВОВ получают в месяц с разными надбавками около 600 лари. 600 лари – это в два раза больше той мизерной пенсии, которую получают остальные наши граждане-пенсионеры. В связи с праздником Победы ветеранам выдали единоразовое пособие в размере 1000 лари. А почему это пособие единоразовое? И слабо нашему государству выделять этой категории пенсионеров не единовременное, а ежемесячное пособие в размере 1000 лари? Ведь 1000 лари все-таки больше чем 600? И разве 1000 намного больше чем 600? А даже если и намного, то понятие «много» никак не должно соответствовать категории этих людей. Для них ничего не должно быть «много!» Если же государству это «много», то можно бросить клич, и с миру по нитке собирать для ветеранов такую сумму. Думаю, богатеи нашей страны не поскупятся на святое дело, был бы почин! Да что там богатеи, и люди со средним достатком, думаю, вносили бы свою посильную лепту в такой фонд. Надо лишь найти достойного и знакового человека, кто возглавит это дело.

В общем, есть у меня убежденность, что эти далеко не молодые люди, – а их количество, как я уже имел честь доложить, довольно небольшое, – осень своей жизни должны провести в полном благополучии. Только как эту мысль довести до сильных мира сего?

Но это все детали! По мне главное, чтобы ветераны ВОВ чувствовали к себе почет и уважение со всех сторон. И видели бы, что народ и правительство помнит и ценит их героический подвиг. А главное, все – и стар и млад, должны знать, что такие ратные дела не забываются никогда.

Не думайте, что я сейчас пустословлю высокопарными словами в псевдопатриотическом порыве. Отнюдь. Все, что я пишу и говорю, делаю это по убеждению и по душе.

А почему я так разглагольствую? А потому, что давно уже есть в определенных слоях нашего населения брожения на тему, что «это была не наша война!» Мол, грузин погнали на войну, не спрашивая их согласия, и тем самым подвергли напрасному истреблению.

Интересно это все слышать. Интересно и гадко.

До сих пор иногда высказывается мнение, что Гитлер не собирался «обижать Грузию». Когда я слышу такой собачий бред, то начинаю взрываться как «триста тонн тротила». Так могут говорить только те, кто не понимает, кто был Адольф Шикльгрубер и какие у него были наклонности и желания.

В свое время Степан Бандера тоже думал, что Гитлер идет освобождать его родину от коммуняк, и очень был удивлен, что у Гитлера, оказывается, были совсем другие планы на Украину. Когда же Бандера высказал свое недовольство действиями немцев, его взяли под белые ручки и препроводили в концлагерь Заксенхаузен. Вот, наверное, тогда и понял Степан Андрійович, что Гитлеру плевать на все национальности, кроме своей, которую он считал «арийской». И шел он в Украину не для ее освобождения и суверенитета, а сугубо в своих живодерских целях.

Ну, да ладно, что теперь об этом говорить?

Возвращаюсь к вышесказанному; для меня разговоры про «наша – не наша война» являются глупыми в полном смысле этого слова. И я считаю, что память о победе должна передаваться подрастающему поколению правильными словами, во избежание возникновения ненужных эмоций.

Но, когда я разговаривал на эту тему с молодежью, они меня вдруг спросили: если это такое великое дело, то почему надо было взрывать в городе Кутаиси Мемориал воинской славы?

Что мне на это надо было ответить? Что тогдашнее руководство Грузии, а было это в 2009 году, не смогло найти другого места для строительства здания парламента и вынуждено была взорвать мемориал? Кадры взрыва были показаны в прямом эфире по телеканалу «Рустави 2». До сих пор помню это гадкое послевкусие, которое я поимел, наблюдая, как величавый мемориал, как бы сопротивляясь, все-таки рушится на землю. При взрыве его, из-за нарушения техники безопасности, от образовавшихся обломков погибли два человека – женщина и ребенок. Правительство тогда замяло этот инцидент и в присущей ему манере даже оправдалось – сказало, что мемориал нуждался в ремонте.

Странное было представление о ремонте у тогдашних лидеров страны.

Совсем недавно, на встрече президента страны Саломе Зурабишвили с представительницами прекрасного пола она заявила, что давно уже предлагает превратить мемориал Великой Отечественной войны в тбилисском Ваке-парке в мемориал всех сражений Грузии. По ее словам, «он должен напоминать о всех людях, которые боролись за независимость страны».

И у меня снова возник вопрос – а для чего это надо делать? Зачем все мешать в одну кучу, простите за такую примитивную идиому? Каково это, живущим ветеранам, да и всем, для кого победа в ВОВ является священной, будет сам факт, что начнут фактически перекраивать памятник, который был воздвигнут именно в связи с этим событием? Тогда и могилу Неизвестного солдата в парке Ваке тоже можно обезличить и написать на ней, что это могила всех неизвестных бойцов, которые погибли за все время существования страны.

Не знаю! По-моему, госпожа президент двигается в каком-то другом направлении. На ее месте я бы лучше позаботился о создании фонда для ветеранов ВОВ, о котором я говорил выше. Если ей так угодно, пусть назовет фонд «Для людей, которые боролись за независимость страны», если она так любит обобщения.

В общем, видимо, из-за того, что у президента Грузии никаких особых функций не осталось, госпоже Саломе хочется как-то оставить свой след в нашей истории. Только кажется мне, она не с того бока заходит.

И в заключение хочу сказать одну банальность. Я очень надеюсь, что настанет такое время, когда не надо будет ставить новые мемориалы павшим в новых боях. И что мы наконец забудем слово «война».

Хотя пока что это из области фантазий.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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