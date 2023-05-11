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Ираклий Кобахидзе: Санкционированные самолеты не будут летать в Грузию
Подпадающие под санкции самолеты не будут летать в Грузию. Об этом заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он добавил: «Естественно, мы не будем вводить санкции против России». При этом заверил, что нарушать режим ограничений Тбилиси «ни при каких обстоятельствах» не будет, пишет SOVA.«Что касается санкционированных бортов, конечно, об этом не может быть и речи. Существуют санкционированные и несанкционированные борты, которые, в том числе, летают в другие страны. Если взять тот же Израиль, то он несет ответственность за меры, предпринятые Западом. Соответственно, несанкционированные борты летают и в Израиль. Мы также будем действовать, используя такой подход», - заявил он.
По словам Кобахидзе, по вопросу использования Грузии для обхода санкций было распространено много «спекуляций и лжи». «Это подтвердили все наши международные партнеры», - добавил лидер «Грузинской мечты».
- Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Оно было прервано в 2019 году по инициативе Москвы после антироссийских акций в Тбилиси. В министерстве транспорта РФ заявили, что рейсы в Грузию будут осуществляться на самолетах отечественного производства.
- Добавим также, что глава Кремля издал указ и об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии.
Другие новости дня
Посол США обвинил власти ЮАР в поставках оружия России
Посол США в ЮАР обвинил эту страну в поставках оружия России, несмотря на декларируемый Преторией нейтралитет в войне в Украине.
Глава американской дипмиссии Рубен Бриджети сообщил местными СМИ о своей уверенности в том, что в декабре прошлого года российское судно было загружено в Кейптауне оружием и боеприпасами.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса, комментируя заявление, заверил, что правительство уже изучает информацию.
Рубен Бриджети на брифинге в Претории отмечал, что позиция Южно-Африканской республики относительно российского военного вторжения в Украину вызывает обеспокоенность Вашингтона. Дипломат упомянул стоянку грузового судна Lady R на военно-морской базе в Саймонстауне с 6 по 8 декабря прошлого года. Как сказал посол, он уверен, что в трюмы судна загрузили оружие на его обратном пути в Россию.
Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев не раз критично высказывались по поводу сохранения властями ЮАР «удобных» отношений с Россией, пишет Би-би-си. Вашингтон выражал озабоченность и по поводу участия ЮАР в военных учениях с Россией и Китаем в период годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Представители оппозиции в ЮАР назвали участие в маневрах оправданием вторжения, что правительство отрицало.
При голосованиях в ООН представители Южно-Африканское республики воздерживались от осуждения войны России против Украины. Кроме того Претория не присоединилась к санкциям США и европейских стран против Москвы за агрессию в отношении Украины.
Reuters рассказало, как россияне попадают воевать на стороне ВСУ
Россияне, которые хотят воевать на стороне Украины, попадают на фронт через Варшаву. Об этом в разговоре с журналистами Reuters сообщили несколько участников Русского добровольческого корпуса (РДК). Агентство называет имена двух из них – Данил Югославский и Макс Смит.
Собеседники рассказали, что они увидели призыв отправить на войну в YouTube. Видео разместил Гражданский совет. В него, как утверждают Югославский и Смит, входит группа активистов из Варшавы. Они занимаются вербовкой бойцов для РДК.
В Польше, по словам собеседников Reuters, есть украинский посредник. Он помогает готовить документы для иностранцев и сопровождает их до пересечения границы.
Югославский и Смит рассказали, что приехали в Киев из Варшавы в январе. Они прошли проверку на детекторе лжи, психологическое обследование, а после этого – двухмесячную базовую военную подготовку. Россияне оказались на фронте в апреле. Югославский – фельдшер, Смит – оператор беспилотников.
Военная разведка Минобороны Украины сообщила Reuters, что РДК связан с Интернациональным легионом, созданным вскоре после начала войны, и в котором на стороне ВСУ воюют иностранцы. При этом в легионе сообщили журналистам, что не имеют отношений с РДК, а агентству не удалось установить, как РДК координирует свои действие с украинскими вооруженными силами.
Reuters пишет, что в распоряжении репортеров оказался документ украинского оборонного ведомства. В нем содержится просьба к властям Польши помогать посреднику, переправляющему добровольцев через границу на территорию Украины.
Русский добровольческий корпус создан в августе прошлого года. Его основатель Денис Капустин, также известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex. Мониторинговый проект «Антифашистская Европа» утверждает, что Капустин – неонацист, уточняет Reuters.
До отъезда на фронт 29-летний Югославский жил в Испании и работал техническим специалистом. В Европу он переехал в 2017 году, а до этого жил в России и несколько лет выходил на протестные акции. Смиту 35 лет. В последние годы он работал строителем в Западной Европе и до вступления в РДК никогда воевал. Оба сообщили Reuters, что не разделяют взглядов Капустина, и присоединились к формированию только для того, чтобы бороться с режимом Кремля.
Капустин от разговора с Reuters отказался. В России основатель РДК находится в федеральном розыске. Против него возбуждены дела по статьям о теракте, об участии в деятельности террористической организации и о незаконном обороте взрывчатых веществ.
- 2 марта «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за нападение на два приграничных села в Брянской области. В вылазке участвовал и Никитин. Российские власти заявили о гибели двух мирных жителей в результате нападения. Представители украинских властей называют случившееся внутрироссийским конфликтом, так как формирование состоит из граждан России.
- По словам Капустина, украинские власти знали о том, что Русский добровольческий корпус перейдет границу со стороны Украины и проникнет на территорию Брянской области. По его словам, если бы рейд не был согласован, то всех его участников уничтожили бы.
Премьер Грузии: полеты – часть торгово-экономических отношений
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решения президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.
По его словам, речь идет о выполнении авиарейсов самолетами, которые не находятся под санкциями, и это – «часть торгово-экономических отношений».
«Прямые рейсы с Россией имеют, я назову несколько крупных стран — Китай, сверхдержава; Турция, которая является нашим другом, соседняя страна и огромное государство с большой экономикой, член НАТО и страна, которая уже имеет статус кандидата на членство в ЕС; (Объединенные Арабские) Эмираты; Израиль, один из стратегических партнеров США, настоящий образец для подражания по многим направлениям – они всегда следуют и реализуют собственную национальную политику в отношении всех государств; наши соседи – Азербайджан, Армения. Все эти страны сегодня имеют прямое авиасообщение с Россией с использованием несанкционированных самолетов», – заявил Гарибашвили.
Премьер говорит, что ранее гражданам Грузии приходилось ездить в Россию через Беларусь, Армению, Азербайджан или Турцию, «приходилось часами ждать и платить за билет в два-три раза больше», а прямые рейсы облегчат им жизнь.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Киев: Россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом
Официальный Киев считает, что решение России возобновить авиарейсы в Грузию и отменить визы для грузинских граждан – это своеобразная благодарность Москвы властям Грузии за то, что они не присоединились к западным санкциям и замедлили движение в ЕС.
Как сообщает «Европейская правда», соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Украины Олег Николенко.
«Рассматриваем решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующей грузинской власти наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедление европейской интеграции... Россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол», – отметил он.
Спикер говорит, что этот курс на нормализацию происходит несмотря на то, что РФ продолжает оккупировать 20% территории Грузии, продолжает ползучую «бордеризацию» и похищения людей у линии разграничения, нарушение прав человека на оккупированных территориях.
«Кремль получает уступки без понесения ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу. В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин. Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы – создать условия, при которых прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ», – отметил Олег Николенко.
Он также отметил, что значительная часть грузинского общества не поддерживает политику сближения с Россией и неоднократно выражала свою позицию, в частности в акциях протеста.
«Выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах. Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, которые отвергают дальнейшее европейское движение Грузии», – подытожил Олег Николенко.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Абхазская оппозиция проведет 30 мая «народный митинг»
Абхазская оппозиция объявила о проведении 30 мая «народного митинга» в Сухуми.
Как сообщалось ранее, оппозиция требовала отставки правительства самопровозглашенной республики в течение двух недель, однако абхазский лидер Аслан Бжания требование не выполнил.
«Уважаемые сограждане, мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищание населения за счет непомерных тарифов на электричество, полному фактическому уничтожению основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляют нам иного выбора, кроме как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться», – сказано в заявлении оппозиционных сил, которое зачитал один из лидеров движения «Аруаа» Хына Думаа.
Кроме отставки правительства, оппозиция также требовала отозвать Соглашение о передаче России объектов в Пицунде; отозвать Соглашение с РФ о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам; вернуться к социально-ориентированному тарифу на электричество; отказаться от принятия законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».
Под Бахмутом погиб еще один грузинский боец
Еще один грузинский доброволец погиб в боях под Бахмутом. Информацию подтвердили в МИД Грузии.
Имя погибшего и обстоятельства его гибели пока не называются. По предварительной информации, он служил в Иностранном легионе на стороне ВСУ. Сообщается о ранении еще одного грузинского бойца.
С февраля прошлого года на войне в Украине погибли уже 44 добровольца из Грузии, которые воевали на стороне ВСУ.
РФ отменила визы для граждан Грузии по гуманитарным соображениям – Песков
Россия пошла на введение безвизового режима для Грузии в ответ на просьбы граждан, бизнеса и общественных организаций двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения и граждан обеих стран, и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения, и именно исходя из гуманитарных соображений это было сделано», – сказал он журналистам.
При этом, комментируя слова журналиста о том, что грузинские политики, включая президента страны Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на отмену визового режима, представитель Кремля заметил, что «вчера из Тбилиси была разная реакция: была и негативная, была и сдержанная».
Как пишет «Интерфакс», у Пескова также поинтересовались, можно ли рассматривать отмену визового режима в качестве предпосылки для восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
«Что касается дальнейших перспектив, то я бы пока так далеко не забегал», – отреагировал пресс-секретарь президента РФ.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Red Wings хочет выполнять из Москвы в Тбилиси 21 рейс в неделю
Российская авиакомпания Red Wings запросила временный допуск к регулярным рейсам из Москвы в Тбилиси с частотой 21 раз в неделю. Как пишет «Интерфакс», это следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии, распределяющей допуски.
По соглашению о воздушном сообщении между РФ и Грузией, 21 рейс в неделю – максимально допустимая частота на этом маршруте.
Сейчас постоянные допуски к рейсам между Москвой и Тбилиси имеют «Аэрофлот» (14 раз в неделю) и Nordwind (7 раз в неделю), временный допуск на 7 рейсов в неделю – у «Азимута», следует из материалов.
Также Red Wings запросила допуски в столицу Грузии из Самары и Казани (по 7 рейсов в неделю). Сейчас постоянные допуски к этим маршрутам есть у «Уральских авиалиний», «ЮВТ Аэро», Smartavia, Nordwind и «Победы».
Ранее президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
Минтранс РФ сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских Sukhoi Superjet 100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.
- В Тбилиси дату возможного начала авиасообщения пока не называют. Замминистра экономики Мариам Квривишвили накануне заявила, что Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям.
- Переговоры о начале рейсов в Россию пока не начинала грузинская авиакомпания Georgian Airways, заявил её основатель Тамаз Гаиашвили порталу Avianews.ge.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
CNN сообщил о первых поставках Украине крылатых ракет дальнего радиуса
Украина впервые получила от стран Запада крылатые ракеты, способные поражать цели на дистанциях больше 200 километров. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN. По данным журналистов, Киев получил от Великобритании современные крылатые ракеты Storm Shadow.
До сих пор украинская армия получала от Запада вооружение, способное атаковать цели на дистанции до 80 километров, напоминает CNN. Украина требовала от союзников поставок дальнобойных ракетных комплексов на протяжении всего конфликта, но получала отказы.
Вашингтон, а вслед за ним и другие союзники по НАТО, воздерживался от поставки вооружений, способных поражать цели в глубине российской территории. Во время февральской Мюнхенской конференции по безопасности премьер Великобритании Риши Сунак пообещал, что королевство станет первым государством, которое предоставит ВСУ дальнобойное оружие.
Ракеты Storm Shadow способны поражать цели в российском тылу, что может быть важным для срыва российских операций и подготовки широкомасштабного украинского наступления. В Москве получение такого рода вооружений ВСУ называли «красной линией», на пересечение которой будет дан ответ.
- Ракеты Storm Shadow разработаны Великобританией в партнёрстве с Францией в 1990-х — начале 2000-х годов. Они могут нести боеголовки с 450 килограммами взрывчатки. Такие ракеты активно использовались Великобританией во время операции против «Исламского государства» в Ираке.
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ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию
Евросоюз «принял к сведению» решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. При этом в Брюсселе напомнили Тбилиси о санкциях, введенных против Москвы.
«Из-за нелегальной агрессии России против Украины Евросоюз, вместе с рядом международных партнеров и других стран ввел санкции против российского авиационного сектора. Мы запрещаем полеты в Россию, из России, над территорией страны. ЕС призывает Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Брюссель указывает и на проблему безопасности, призывая Грузию «не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты». Стано отметил, что санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов.
Говоря о решении Москвы отметить визы, Стано отметил, что граждане Грузии должны решить, воспользуются они этим или нет.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
- В конце февраля 2022 года после начала войны России против Украины США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запретил страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
- Правительство России в конце декабря 2022 года узаконило так называемую «каннибализацию» самолетов – разрешило снимать запчасти с одних воздушных судов для ремонта других. Также российские власти разрешили устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолёты, которые остались в России. Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что в Россию может начать поступать иностранный контрафакт.
«Мечта» отказывается от статуса наблюдателя в Партии европейских социалистов
«Грузинская мечта» отказывается от статуса наблюдателя в Партии европейских социалистов (Party of European Socialists, PES). Об этом сообщил председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе после заседания политсовета партии.
«Грузинская мечта» имела статус наблюдателя в PES с 2015 года. Социалисты недавно выразили возмущение из-за выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) и его политического альянса с премьером Венгрии Виктором Орбаном. В партии планировали пересмотреть статус «Грузинской мечты» на июньском заседании президиума.
Ираклий Кобахидзе говорит, что Партия европейских социалистов, несмотря на сотрудничество с «Мечтой», в должной мере не оказывала поддержку грузинским партнерам. К примеру, члены партии, по его словам, поддерживали «абсурдные резолюции Европарламента», в которых, в частности, содержался призыв ввести санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили. Кроме того, лидер правящей партии Грузии заявил об «идеологической трансформации» европейских социалистов.
Теперь, по словам Кобахидзе, «Грузинская мечта» будет «на равных условиях» сотрудничать со всеми европейскими политическими партиями.
FT: при транзите через Россию «исчезли» товары из ЕС на 1 млрд долларов
Товары на сумму более одного миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из стран Европейского союза в Армению, Казахстан и Кыргызстан, «исчезли» во время транзита через территорию России. Об этом сообщает Financial Times. Издание называет ситуацию «призрачной торговлей».
Согласно открытым данным, после начала российского военного вторжения в Украину из стран ЕС в Россию под предлогом транзита ввезли товаров на два миллиарда долларов. При этом, как подчёркивает издание, действительный объем «призрачной торговли» из ЕС в Россию значительно выше.
Получателями европейских товаров, в том числе и находящейся под санкциями продукции двойного назначения, которую можно использовать в военной промышленности, были компании в Армении, Казахстане и Кыргызстане.
России удалось обойти санкции, указав фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС, пишет FT. Таким образом, товары, экспорт которых в Россию запрещен, например, компоненты самолётов, оптическое оборудование и газовые турбины, напрямую попадали в страну из Евросоюза под предлогом того, что они находились на российской территории только транзитом.
«Куда еще они могли пойти? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары в это время? Кому в регионе больше всего нужны эти товары? Очевидно, России», — утверждает Эрки Кодар, министр по санкциям Эстонии.
В публикации говорится, что непропорционально большая часть такого экспорта идёт в Россию из стран Балтии.
В то же время в соседних с Россией странах, не поддержавших санкции, был зафиксирован подозрительно резкий рост импорта некоторых категорий товаров. Предположительно, они затем отправлялись в Россию.
Евросоюз неоднократно заявлял, что будет бороться с ввозом санкционных товаров в Россию обходными путями. В частности, в мае ЕС запретил транзит через Россию товаров двойного назначения.
Новый – 11-й- пакет санкций, который сейчас обсуждается странами Еврсоюза, среди прочего, предполагает расширение списка запрещенных товаров, которые через третьи страны попадают в Россию. Кроме того, ЕС планирует создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами.
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США: грузинский народ, вероятно, предпочел бы вывода российских войск
В Государственном департаменте США прокомментировали решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.
В Вашингтоне говорят, что «все западное общество дистанцировалось от этого жестокого режима — сейчас не время активизировать взаимодействие с Россией».
«Вместо восстановления прямого авиасообщения или изменения визового режима грузинский народ, вероятно, предпочел бы, чтобы Путин вывел российскую армию с 20 процентов оккупированной Россией территории Грузии», – заявили в ведомстве.
Госдеп предупредил, что грузинские компании могут столкнуться с риском санкций.
«Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией будут восстановлены, мы обеспокоены тем, что компании в аэропортах Грузии могут столкнуться с риском санкций за эксплуатацию самолетов, подлежащих экспортно-импортному контролю», – сказано в комментарии, который опубликовала грузинская редакция «Голоса Америки».
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
РИА Новости: рейсы из России в Грузию могут начаться на следующей неделе
Российские компании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в авиакругах.
«Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе», – сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
В Тбилиси дату возможного начала авиасообщения пока не называют. Замминистра экономики Мариам Квривишвили накануне заявила, что Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям.
Армения и Азербайджан сообщили о перестрелке на границе
Новая эскалация на армяно-азербайджанской границе. Стороны сообщают о раненых и обвиняют в обострении друг друга.
Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана с 6 часов утра четверга начали обстреливать из миномётов и артиллерийских орудий армянские позиции, расположенные в направлении села Сотк в Гегаркуникской области страны.
По состоянию на 8 часов с армянской стороны трое раненых, сообщил пресс-секретарь министерства Арам Торосян. По его словам, Вооруженные силы Азербайджана также открыли огонь в направлении машины скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий.
По состоянию на 9:00 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести артиллерийско-минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка, отметили в оборонном ведомстве Армении, добавив, что на других направлениях ситуация относительно спокойная.
В сообщении отмечается, что подразделения Вооруженных сил Армении принимают соответствующие «оборонно-превентивные меры».
В Минобороны Армении также опровергли распространенную азербайджанскими СМИ информацию о том, что армянская сторона использует иранские беспилотники. На вооружении вооруженных сил Армении нет иранских беспилотников, подчеркнули в министерстве.
МИД Армении призвал Азербайджан «прекратить безосновательные, необоснованные и постыдные попытки сорвать переговорный процесс».
Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило, что «в результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу». В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня.
«С утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района. Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, сделанном утром 11 мая.
Обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе проходит на фоне подготовки встречи в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Переговоры при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля назначены на 14 мая. Стороны будут обсуждать подписание мирного договора между Баку и Ереваном.
Ещё один раунд переговоров при участии ЕС запланирован на 1 июня в Кишинёве – на полях саммита Европейского политического сообщества. К встрече в молдавской столице присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Кроме того, 19 мая в Москве встретятся главы МИД Армении и Азербайджана. Министры приедут на переговоры по приглашению российской стороны. Предыдущий раз министры иностранных дел встречались в Вашингтоне 1 мая. Переговоры прошли при участии главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- 23 апреля 2023 года Азербайджан заявил об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Минобороны РФ назвало действия Азербайджана «односторонними и несогласованными».
- В минувший четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора. Переговоры Еревана и Баку прошли с 1 по 4 мая в Арлингтоне (США).
Григорий Карасин назвал президента Грузии «странноватым политиком»
Глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили «странноватым политиком». Ранее Зурабишвили раскритиковала решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.
«И всё-таки Зурабишвили странноватый политик. Она пытается провоцировать злобную реакцию на жест доброй воли – российское решение о возобновлении авиаперевозок. Абсурд!» – написал Карасин в телеграм-канале.
Кроме того, он прокомментировал критику решений Путина со стороны Вашингтона.
«Вот вам зримая иллюстрация ограниченного суверенитета, который запугиванием и силой пытаются насаждать в Вашингтоне. На голубом глазу!» – отметил он.
Ранее политик заявил телеканалу «Формула», что решение руководства России – «очень хорошая новость для обоих народов».
«Это будет способствовать углублению контактов, взаимопониманию, и я бы поставил на этом много точек. Что касается следующих шагов, я бы не спешил с прогнозами, потому что мы живем в трудные времена. Я думаю, что сегодня у нас есть повод быть довольными, потому что было принято решение восстановить авиасообщение и отменить визовый режим. Это очень важно, позитивно, и я надеюсь, что все поймут это правильно», – заявил Карасин.
- С конца 2012 года между Грузией и Россией действует формат неформальных переговоров, в которых участвуют Григорий Карасин и спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.
- В феврале текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Грузии – «хорошо ему знакомая» Саломе Зурабишвили, возглавлявшая МИД страны в 2004-2005 годах. При этом он выразил удовлетворение из-за того, что Зурабишвили сейчас «не определяет пути развития страны».
Глава Брянской области заявил об атаке дрона на административное здание
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинский беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб. По его словам, пострадавших в результате удара нет.
По данным телеграм-канала «База», речь идёт об атаке на военкомат.
В министерстве обороны Россси и в Генштабе ВСУ произошедшее не комментировали.
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле посёлка Теткино. По его данным, зафиксировано пять попаданий по электроподстанции. Частично нарушено электроснабжение, добавил он.
В прошлый раз Теткино обстреливали 7 мая, пострадавших не было. 3 мая Старовойт сообщал об обстреле поликлиники в этом посёлке.
В среду о нескольких ударах беспилотниками сообщали также власти Воронежской, Белгородской и Курской областей.
Так в городе Шебекино Белгородской области в результате артиллерийского удара погиб один местный житель. В Воронежской области два беспилотника взорвались на территории военного объекта. По информации «Базы», в результате удара пострадали 14 военнослужащих.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
- С приграничных российских территорий регулярно ведутся обстрелы территории Украины, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
Экс-глава «Мотор Сич» попросил включить его в списки на обмен с РФ
Бывший глава запорожского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил власти Украины включить его в списки на обмен с Россией. Об этом сообщает издание «Схемы» (проект Украинской службы Радио Свобода).
Украина обвиняет 84-летнего Богуслаева в коллаборационистской деятельности. С октября прошлого года он находится в СИЗО. Вину бывший директор завода отвергает.
«Схемы» публикуют фотокопию письма Богуслаева на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Экс-директор указывает, что он пенсионер и инвалид 1-й группы.
Ранее возможный обмен Богуслаева допускал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Схожую точку зрения высказывал также глава Службы безопасности Украины Виталий Малюк. При этом Малюк уточнил, что Богуслаев перед возможным обменом должен дать все необходимые показания.
- По данным украинских следователей Богуслав был в сговоре с близкими к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая поставляет вооружение российской армии. В «Ростехе» утверждают, что не сотрудничают с «Мотор Сич» с 2014 года.
- Ранее проект «Схемы» выступил с утверждением, что у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство. С тех пор он четыре раза избирался народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Это предусматривало получение доступа к государственной тайне. Само по себе наличие второго гражданства также нарушает украинское законодательство.
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В Кремле резко осудили решение Польши переименовать Калининград
Кремль заявил в среду, что решение Польши изменить название Калининграда в официальных польских документах – это «враждебный» акт со стороны Варшавы. Сообщившее об этом из Москвы агентство Reuters подчёркивает, что в связи с войной в Украине отношения между Польшей и Россией продолжают ухудшаться.
Калининград, административный центр российского эксклава между Литвой и Польшей на побережье Балтийского моря, в прошлом был известен как Кёнигсберг (Koenigsberg). По итогам Второй мировой войны, Советский Союз присоединил эту территорию и переименовал город в Калининград, по имени советского государственного деятеля Михаила Калинина.
Польша заявляет, что связь Калинина с Катынской резнёй в 1940 году, когда тысячи польских офицеров были расстреляны советскими войсками, имеет в Польше негативную коннотацию. В Варшаве считают, что отныне город должен называться Крулевец (Krolewiec), как он назывался в XV-XVI веках в составе Польского королевства.
«Нынешнее русское название города образовано искусственно и не имеет отношения ни к названию региона, ни к названию города», – констатировал во вторник польский Государственный комитет по географической стандартизации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение «граничащим с безумием».
«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше», – цитирует агентство ТАСС высказывание Пескова в среду.
Москва заявляет, что СССР освободил Польшу, когда советская армия гнала нацистские войска обратно в Германию. Многие поляки считают, что Советский Cоюз пришёл на смену нацистской оккупации и установил свой репрессивный режим, отмечается в публикации агентства Reuters.
Венгрия из-за войны не примет ЧЕ по фигурному катанию 2024 года
Венгрия отказалась быть страной-хозяйкой чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Венгерской национальной ассоциации конькобежцев.
Организация объяснила, что решение принято из-за затяжной войны в соседней с Венгрией стране, ее влиянием на экономику «и цены на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный сорт».
Ассоциация уточнила, что не имеет достаточных ресурсов для организации качественных соревнований. Венгерская сторона уже уведомила Международный союз конькобежцев об отказе принимать чемпионат.
Соревнования должны были пройти в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года. О том, куда его могут перенести, не сообщается.
Ереван согласился сначала провести встречу без Макрона - подробности накануне встречи Пашинян-Алиев
Встречу Пашинян-Алиев-Мишель, запланированную на ближайшее воскресенье в Брюсселе, невозможно было бы организовать, если бы стороны до этого не добились прогресса в Вашингтоне, заявил сегодня Радио Азатутюн один из высокопоставленных чиновников Европейского союза на условиях анонимности. По словам дипломата, встреча, которая состоится 14 мая, является результатом непрерывных дипломатических усилий Евросоюза, а также успешных переговоров, проведенных в США.
«Если бы вашингтонская встреча не была удовлетворительной, организовывать после нее еще одну дискуссию не имело бы смысла», - сообщили европейские источники.
Встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля прекратились полгода назад: последняя состоялась в октябре прошлого года в Праге, где к трио Алиев-Пашинян-Мишель присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон. Еще одна четырехсторонняя встреча была запланирована в декабре прошлого года, однако Алиев ее отменил, заявив, что Париж занимает антиазербайджанскую позицию и не может быть нейтральным посредником.
Армянская сторона, в свою очередь, заявила, что хочет сохранить участие Макрона. Для улаживания разногласий Брюссель в прошедшие месяцы находился в постоянном контакте со сторонами, пытаясь найти взаимоприемлемое решение. Согласно дипломатическим источникам, решающим в этом вопросе стал последний визит министра иностранных дел Франции в регион, который не дал желаемого результата, сделав очевидным, как для сторон, так и для Парижа необходимость поиска компромиссного варианта. Согласно ему, Ереван согласился сначала провести одну встречу без президента Франции, а примерно через две недели продолжить обсуждение с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Азербайджанские источники утверждают, что это было условием Баку для согласия на посредничество Макрона.
Стороны также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это будет необходимо, сообщил вчера Европейский союз.
На прошлой неделе стороны в Вашингтоне провели беспрецедентную четырехдневную встречу, после которой было заявлено, что по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения достигнут прогресс во взаимопонимании, тогда как позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся. Премьер-министр Армении в интервью Радио Азатутюн подчеркнул, что основные разногласия касаются обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, но не только.
Министр иностранных дел Азербайджана, в свою очередь, сегодня заявил, что Баку и Ереван на прошлой неделе сделали шаг вперед, но к переговорному процессу следует подходить реалистично. Баку также положительно оценил предстоящую в воскресенье встречу в Брюсселе. В преддверии этой встречи сегодня стало известно, что стороны проведут очередное обсуждение 19 мая в Москве на уровне министров иностранных дел.
Турция сможет не платить за российский газ до 2024 года
Турция сможет отсрочить платежи за российский газ до следующего года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои турецкие источники. Общий объем платежей, которые российский «Газпром» согласился отсрочить - до 4 миллиардов долларов, при этом платеж в 600 миллионов долларов уже отложен на 2024 год.
В начале мая о оговоренности с «Газпромом» заявлял министр энергетики Турции Фатих Донмез, но подробностей он не приводил.
Турция в значительной мере зависит от импорта энергоносителей. Россия - ее главный поставщик, на долю России приходится 39% газового импорта. После начала военного вторжения России в Украину цены на энергоносители в мире резко повысились. Кроме того, нестабильность в экономике Турции усилилась из-за опрометчивых мер, при помощи которых правительство Эрдогана пыталось укрепить турецкую лиру с 2019 года. По итогам 2021 года инфляция в стране превысила 36%, в 2022 году - 80%.
В воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут президентские выборы. Согласно данным социологических опросов, нынешний президент Реджеп Эрдоган может их проиграть. Его поддержка значительно снизилась из-за инфляции и роста цен на продукты и товары первой необходимости.
- Турция – одна из немногих стран мира, которая не присоединилась к санкциям против России из-за Украины. При этом Анкара оказывает гуманитарную и военную помощь Киеву и предлагает себя как посредника для переговоров по урегулированию конфликта.
Граждане Грузии протестуют против решения Путина у МИД страны
Граждане Грузии протестуют у здания Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает телекомпания Formula. Они осуждают реакцию властей Грузии относительно решений президента России об отмене виз для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения между странами.
У здания МИД Грузии собрались и члены самой крупной оппозиционной силы – «Единого национального движения» (ЕНД). Они протестуют против пророссийской политики правящей партии «Грузинская мечта» и заявлений лидеров правящей партии, пишет SOVS.
«Четким и твердым выбором большей части грузинского населения является интеграция Грузии в Европейский союз, присоединение Грузии к цивилизованному миру. И этот выбор, это требование грузинского населения должно разделить правительство Грузии и ответом на российскую провокацию должен быть адекватным. Это российская провокация, преднамеренный акт, направленный на то, чтобы помешать интеграции Грузии в Европейский союз», - заявил Васил Урушадзе, один из представителей «ЕНД».
Представители правящей политической силы приветствовали решения Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.
В частности, Илия Дарчиашвили отметил, что любое «ответственное» правительство должно приветствовать решение, которое облегчит «условия жизни» его граждан.
Дзюдоист Тато Григалашвили второй раз подряд стал чемпионом мира
Грузинский спортсмен Тато Григалашвили (73 кг) стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по дзюдо в Дохе. Действующий чемпион мира убедительно победил в финале своего принципиального соперника бельгийца Маттиаса Кассе и второй раз подряд завоевал звание лучшего дзюдоиста планеты.
Стоит отметить, что Тато одолел бельгийца и в финале прошлогоднего чемпионата мира. А в 2021 году на чемпионате мира в Будапеште победа в схватке между эими двумя спортсменами досталась Кассе.
Общественный вещатель напоминает, что на нынешнем турнире в Дохе сборная Грузии до победы Григалашвили взяла лишь одну медаль. В первый день соревнований 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал бронзовую медаль.
Завтра ещё два грузинских дзюдоиста - Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (оба 90 кг) будут бороться за медали чемпионата мира.
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