Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. При этом в «Грузинской мечте» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.

«Вместо восстановления прямого авиасообщения или изменения визового режима грузинский народ, вероятно, предпочел бы, чтобы Путин вывел российскую армию с 20 процентов территории Грузии, оккупированных Россией», – так отреагировал на решение Кремля Госдеп США.

В письменном комментарии, данном «Голосу Америки», неназванный представитель Госдепа подчеркнул, что сейчас не время сближаться с Россией:

«Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы обеспокоены тем, что, в случае восстановления авиасообщения между Россией и Грузией, авиакомпании в аэропортах Грузии могут столкнуться с санкциями за эксплуатацию самолетов, подлежащих экспортно-импортному контролю».

О санкциях против Москвы напомнили Тбилиси и из Брюсселя.

«Из-за агрессии России в Украине Евросоюз вместе с рядом международных партнеров и других стран ввел санкции против российского авиационного сектора. Мы запрещаем полеты в Россию, из России, над территориями стран. ЕС призывает Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

В ответ в «Грузинской мечте» заявили, что восстановление перелетов с Россией никак не связано с отношениями Грузии со стратегическими партнерами. На сегодняшнем брифинге лидер партии Ираклий Кобахидзе напомнил, что никто не накладывал санкции на Турцию, Израиль, Армению или Азербайджан за осуществление авиасообщения с Россией.

«Некоторые хотят представить это так, что одностороннее восстановление прямого авиасообщения со стороны России означает установление стратегического партнерства с этой страной. Мы даже слышим такие предположения прямо или косвенно. Конечно, это не так, никакой связи между возобновлением полетов, отменой визового режима и стратегическим партнерством нет. Если бы это было так, США ввели бы прямые рейсы или упростили визовый режим для наших граждан, но к ним применяется довольно строгий режим», – сказал Кобахидзе.

В правительстве также заверяют, что Грузия верна союзническим отношениям с Западом и никакого дрейфа в сторону Москвы не намечается. По словам главы Минфина Лаши Хуцишвили, в вопросе санкций обвинения в адрес Грузии часто беспочвенны.

«Это было одностороннее решение о закрытии, и это также одностороннее решение об открытии (авиасообщения) со стороны России. Что касается озабоченности по поводу конкретных санкций, я поясняю, что транспортные средства, подлежащие импортному и экспортному контролю со стороны стран-партнеров, не смогут осуществлять соответствующие операции и функционировать в Грузии. Соответственно, рамочная основа обеспечения соблюдения санкций, которые Грузия осуществляла до сих пор, будет продолжена в будущем. Никаких вопросов о том, можно ли через нашу территорию обойти санкции с помощью Грузии, возникать не должно», – констатировал министр.

Судя по всему, подготовительные работы по восстановлению авиасообщения идут с обеих сторон полным ходом. По сообщению Минтранса РФ, после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты российского производства.

В Тбилиси дату возможного начала авиасообщения не называют. По словам основателя «Грузинских авиалиний» Тамаза Гаиашвили, он приветствует решение об отмене визового режима и восстановлении прямого авиасообщения, однако перед планированием полетов необходимо пройти определенные процедуры.

«Может быть, российская сторона и готова, но мы пока нет. На следующей неделе в авиакомпании состоится совещание, на котором мы примем окончательные решения. Мы заинтересованы, конечно. Во-первых, это поможет нашему народу. Кто-нибудь может мне сказать, почему должны летать через Ереван, Баку, Турцию? Может, кто подскажет, почему можно поехать в Россию на велосипеде или машине, а на самолете нельзя? Если у нас демократия, давайте дадим людям выбор», – подчеркнул бизнесмен в интервью порталу Avianews.ge.

Пока не совсем ясно, как все это будет выглядеть на практике. Дело в том, что двадцать российских авиакомпаний внесены Еврокомиссией в «черный список» по авиабезопасности, поскольку их самолеты, произведенные в США или ЕС, где более 25% американских комплектующих. Под эти ограничения подпадают не только «Боинги», но и многие «Эйрбасы» подпадают под санкции.

В связи с этим в российской компания Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских Sukhoi Superjet 100, заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков к полетам. Впрочем, и эта компания находится в «черном списке» Евросоюза.

В свою очередь, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила накануне, что к полетам будут допущены только те российские авиакомпании, которые не попали под западные санкции. По ее словам, пока никакие разрешения не выдавались, поскольку официальных запросов на рейсы из России не поступало.

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