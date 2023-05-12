Агентство «Аиашара» публикует интервью с председателем экспертного фонда «Аамта», экс-депутатом парламента РА Натали Смыр. Она критикует власти за политику, которая свелась к одной формуле – «продать все».

Адепты нынешней власти говорят, что жить стало лучше. Может, им и стало «жить лучше», однако продвижений и улучшений качества жизни всего народа Абхазии не происходит

«Мы правда пролили кровь для того, чтобы все продать?! Вы хотите жить в такой Абхазии?! Дефицит бюджета Абхазии на 2023 год составил 2 миллиарда рублей. Такого в истории Абхазии еще никогда не было. Адепты нынешней власти говорят, что жить стало лучше. Может, им и стало «жить лучше», однако продвижений и улучшений качества жизни всего народа Абхазии не происходит. Реформа Аслана Бжания свелась к одной простой формулировке – продать все! Продать достояние народа до основания. А затем определенная часть людей будет жить хорошо. Но не абхазский народ!» – заявила Натали Смыр.

* * *

Telegram-канал RESPUBLIKA публикует мнение председателя Совета фонда «Адзюбжа» Гиви Допуа. Он считает, что существующая уже несколько десятков лет система управления показывает свою несостоятельность в строительстве независимого государства.

Сегодня без наркотиков, даже не употребляя их, наша правоохранительная система не сможет существовать, как не может без них настоящий наркоман

«Без четко продуманной и сформулированной национальной политики у нас просто нет будущего – и это необходимо понимать каждому абхазу, неважно, президент он или милиционер, политик-оппозиционер или врач, сельский труженик или учитель. Мы должны возродиться как нация, и только тогда сможем стать настоящей, свободной и независимой страной. Простой пример: борьба с распространением наркотиков, кто наиболее мог бы быть эффективен в этой борьбе, государство или народ? Милиция у нас существует в изобилии… СГБ, судебная система, законы… Однако, как выясняется, этого всего недостаточно для решения проблемы, более того – существующей системе, заботящейся о своем благополучии, выгодно сложившееся положение дел. Мы знаем, как «эффективно» остановили у нас распространение наркотиков, почти все преступления совершаются под их воздействием, а это значит, больше работы для милиции, судебной системы, прокуратуры, адвокатуры… сегодня без наркотиков, даже не употребляя их, наша правоохранительная система не сможет существовать, как не может без них настоящий наркоман. Где взять преступность, если не будет наркотиков? Как получать должностные оклады и взятки, если не будет преступности? Как охранять систему государственного управления, если она будет такой, что ей ничего не будет угрожать? Таким образом, наркотики у нас не пропадут никогда, какие бы законы против этого зла не принимались и какие бы речи не произносились представителями власти», – считает Гиви Допуа.

* * *

Зоозащитник, руководитель благотворительного фонда «Багира» Саида Отырба написала пост на своей странице в Facebook, который посвящен отстрелу собак в Сухуме. Он проиллюстрирован фотографиями убитой три дня назад на набережной столицы Абхазии собаки:

Как донести до этих деградирующих, что твоя собака должна быть дома, что ты должен гулять с ней на поводке и возвращать ее домой. Если в твоем графике нет места и времени на свою собаку, не заводи

«Суть проблемы в том, что мы боремся не с бездомными собаками, а с хозяевами недоумками. Как донести до этих деградирующих, что твоя собака должна быть дома, что ты должен гулять с ней на поводке и возвращать ее домой. Если в твоем графике нет места и времени на свою собаку, не заводи. Босс, так звали этого «парня», которого любили все в Сухуме, он плавал с людьми в море, носил палки, дружил с детьми, назвать его хозяйским? Язык не поворачивается. Потому что он был постоянно на самовыгуле. Я нашла ему куратора в Москве, но хозяин его не отдал. Все прекрасно понимали, что это добром не закончится. Его просто пристрелил человек, который свободно может достать оружие и стрелять. Сухум – это не Москва, не Стамбул, где огромное население и территория, как можно не искать свою собаку. Для чего вы заводите их, скажите? Больно за всех только нам, волонтерам!» – написала Саида Отырба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях