«Грузинская мечта»: вопрос о ж/д сообщении между РФ и Грузией не актуален

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявляет, что вопрос о железнодорожном сообщении между Россией и Грузией не стоит на повестке дня и что любое решение будет принято в соответствие с интересами страны:

«Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые соответствуют нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, поэтому актуализировать его не считаю правильным».

Кобахидзе также прокомментировал восстановление прямого авиасообщения с Россией и отметил, что Грузия санкции в отношении РФ не вводит, поэтому позиция Тбилиси «четкая» и «ясная».

«Наше правительство, министр иностранных дел сделали четкое заявление. Было заявлено, что мы не будем принимать подсанкционные авиаборты – речь только о сотрудничестве с неподсанкционные российскими компаниями. И тут были спекуляции, поэтому еще раз поясню общественности: непредоставление технических документов означает введение санкций, следовательно, это не тот вопрос, по которому спекуляции могут иметь основания», - цитирует Кобахидзе SOVA.

На днях президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что в 2023 году при ТПП создан Российско-грузинский деловой совет, где уже обсуждаются конкретные вопросы. Один из них - это открытие железнодорожного транзита «в рамках маршрута Шелкового пути», который будет проходить по абхазскому участку железной дороги Грузии.