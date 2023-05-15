«ЮВТ Аэро» хочет летать в Грузию из двух российских городов

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» рассчитывает начать полеты в Грузию при получении допусков от Росавиации на выполнение рейсов на этом направлении. Об этом ТАСС сообщил гендиректор авиакомпании Петр Трубаев.

«Мы обращались в Росавиацию по этому вопросу. Мы пока ответ не получили . По маршрутам комментировать пока не буду. Это будут два российских города», – сказал Трубаев.

По его словам, авиакомпания рассчитывает получить допуск от Росавиации в течение двух ближайших недель.

Ранее сообщалось, что полеты между Россией и Грузией могут начать российские компании Red Wings и Azimuth, а также грузинская Georgian Airways.

В Агентство гражданской авиации Грузии поступило несколько заявок на начало регулярного воздушного сообщения с Россией. Об этом заявили в грузинском ведомстве, не сообщив, какие именно авиакомпании подали заявки и когда может возобновиться авиасообщение.