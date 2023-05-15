«Стоит ли жертвовать возможностью летать в Европу ради полетов в РФ?»

В Тбилиси продолжаются споры вокруг решения руководства России отменить визовый режим для граждан Грузии и возобновить прямое авиасообщение. Кому это может быть нужно и чем чревато? С такими вопросами «Эхо Кавказа» обратилось к пользователям социальных сетей.

– Что вы думаете о восстановлении безвизового режима и прямого авиасообщения с Россией?

Малхаз: Грузии безвизовый режим и прямое авиасообщение с Россией нужны намного меньше, чем самой России. То, что нужно Грузии, – это безвизовый режим на собственных территориях – с Абхазией и Цхинвали. Может, Путину лучше об этом подумать и подписать соответствующий приказ? Как будто подарок нам сделали, хотя здесь это совершенно никому не нужно, кроме наших властей. Кремль говорит нашему правительству: когда захотим и что захотим с вами сделаем! А наше правительство им вторит: да, когда захотите, сделаете с нами, что угодно! Вот так они показали себя после новости о решении руководства России, это и есть истинное лицо нашего правительства.

Гоча: Я не знаю, насколько нужны вообще безвизовый режим и прямое авиасообщение с Россией. Наверное, обрадовались те, кто работал в РФ и хотел уехать туда, естественно, для них жизнь серьезно облегчится. Проблемы появятся у тех, кто последние десятилетия был включен в незаконные махинации с выдачей виз. А вообще – это дело России, впускать кого-то или нет в страну. Но реакция наших властей мне показалась немного нейтральной. Будто они создают в Грузии благоприятные условия для граждан России. Прямые полеты не должны стать поводом для того, чтобы на нас обозлились Украина и весь мир, потому нельзя принимать те самолеты, которые подпадают под санкции.

Тея: Естественно, Грузия не нуждается в безвизовом режиме с Россией. Мы не друзья, и я не знаю, сколько лет должно пройти и что должно произойти, чтобы наши народы стали таковыми. А зачем, объясните мне, нашей стране прямое авиасообщение и безвизовый режим с первым врагом государства? Для меня РФ, наверное, единственная страна в мире, куда я никогда не захочу поехать. А власти наши ведут себя подло. Развязывают войну против всего остального мира со словами, что иначе воевать с Россией придется. Я им напомню, что для нас это не в первый раз, нам дороже обойдутся такие попытки нашего правительства понравиться руководству РФ. Кремль им якобы сделал подарок за то, что они отошли от европейского пути. А они нам продолжают лгать, будто это не так, считают всех за идиотов.

Георгий: Нет необходимости ни в каком безвизовом режиме. Напротив, я считаю, что в сегодняшних реалиях наши власти должны ответить на это введением визового режима для граждан РФ. Все должно быть зеркально, пусть они тоже поживут с визовым режимом, сейчас это было бы достойным ответом на такие, никому не нужные подарки Кремля. А наши власти и спецслужбы вовсе пустили все на самотек, сюда съезжаются сотни тысяч россиян, многие из них шпионы и агенты, а наше правительство делает вид, будто все хорошо. Члены «Грузинской мечты» только и говорят о том, как хорошо, что у нас такие связи с государством, которое напало в 2008 на Грузию, отняло наши земли, уничтожало наших граждан и выдворяло из домов.

Люда: Я всегда думала о том, почему граждане Грузии должны лететь в Россию с визами? Это очень неудобно, связано с расходами и временем. А российские граждане всегда прилетали и приезжали к нам свободно. Это всегда мне не нравилось. Россия решила, что так будет лучше для них, и я считаю, что это правильно, для людей – это гораздо лучше. Насчет самолетов – это тоже удобно, потому что добираться перекладными до России всегда было очень сложно, я знаю по себе.

Ника: Россия – недружественное государство, я не понимаю, зачем радоваться введению безвизового режима. Например, почему наши власти говорят о том, как это хорошо? Честно говоря, я не понимаю!

Мари: Не нужны Грузии прямые полеты в Россию, об этом даже говорить не нужно, да и безвизовый режим не нужен. Более того, давно пора нам ввести визовый режим для граждан РФ. Все аргументы наших властей о том, что там много граждан Грузии проживает и все это им облегчит жизнь, – это абсурд. Вся официальная статистика гласит, что там живет не больше 120 000 наших граждан, которые в большинстве давно там живут и в Грузию возвращаться не планируют. То, что говорят и делают наши власти, – постыдно, из их заявлений прекрасно видно, что у нас русское правительство, они рабы Путина.

Дато: По моему мнению, не просто не должны восстанавливаться полеты, а, наоборот, необходимо ужесточить правила посещения Грузии, ввести визовый режим с Россией. Власти должны прислушаться к заявлениям европейских политиков, которые продолжают твердить, что, если прямое авиасообщение будет восстановлено, грузинские аэропорты могут попасть под санкции. Стоит ли жертвовать возможностью летать в Европу ради полетов в РФ? Мне кажется, только пророссийское правительство может решить, что стоит. Я очень надеюсь, что эта власть сменится и Грузия сменит вектор в сторону Европы.

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