В Грузии не стихает полемика из-за возобновления с 15 мая авиаперевозок между Тбилиси и Москвой. На предостережения Госдепа США, европейских партнеров премьер-министр Ираклий Гарибашвили накануне отреагировал популистскими и антизападными заявлениями. Эта риторика не стихала и сегодня в рядах правящей партии, в том числе, и по поводу решения «Грузинской мечты» покинуть вторую по величине в Европарламенте политическую семью Партии европейских социалистов.

Риторика премьер-министра Ираклия Гарибашвили и «Грузинской мечты» все больше настораживает оппонентов власти. В их посылах позитивно оценивается решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и возобновить авиаперевозки между Тбилиси и Москвой. Рассматривать этот факт как «часть торгово-экономических отношений» посоветовал накануне глава правительства Ираклий Гарибашвили «настоящим друзьям» на Западе. Но, судя по дальнейшим его заявлениям, их не очень-то много, особенно в рядах Партии европейских социалистов. Гарибашвили, вслед за председателем партии Ираклием Кобахидзе, пояснил, почему «Грузинская мечта» не стала дожидаться отчисления из нее и сама покинула политическую семью, вторую по величине фракцию в Европарламенте: не только из-за того, что Гарибашвили был осужден ею за участие в Венгрии в конференции ультраконсерваторов CPAC, но и потому, что члены PES поддержали резолюцию, осуждающую Бидзину Иванишвили:

«Они дважды осудили мое участие в конференции. Сказали, как я посмел произнести какие-то анти-ЛГБТ фразы. Друзья, мы такие! Мы хотим такую Грузию. Мы – такой народ, защищающий консервативные, национальные, семейные ценности. И если они из-за этого хотят, чтобы нас не было (в их партии), желаем им успехов, пусть там им будет хорошо».

А Гарибашвили с «Грузинской мечтой», как он сообщил, будут строить «государство суверенное, и никто этому не сможет воспрепятствовать»:

«У нас задача – укрепиться как национальное, суверенное, независимое государство, а не с ограниченным суверенитетом».

А этот суверенитет, по логике Гарибашвили, ограничивают западные партнеры, которые хотят устроить в Грузии полигон, указывают ей – торговать или не торговать с Россией. И это в то время, когда, по словам главы грузинского правительства, Европа сама поддерживает торговые связи с Россией и никак не отреагировала на августовскую войну 2008 года, когда пролилась кровь грузин:

«И как получается, кровь грузина – не кровь, а кровь украинца – кровь? Мы, грузины, пролили много крови», – а значит, по утверждению Ираклия Гарибашвили, страна должна идти своим путем, путем «стратегического терпения», чему и следует правящая сила.

Помимо этого, Гарибашвили напомнил, что никто не помог Грузии тогда, в 2008-м, и сейчас никто не поможет, если начнется война. Жонглировал заоблачными цифрами: 2,5 триллиона долларов – якобы таков торговый оборот ЕС с Россией с 2008 года, когда у «маленькой» Грузии всего на один миллиард долларов торговли с Россией, но миллион грузин, проживающих в самой России. И что вообще возобновление авиасообщения – благо для грузин.

Критики назвали заявления Гарибашвили популистскими, а названные им числа – завышенными. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладе уловил даже сходство Гарибашвили с грузинскими советскими комиссарами:

«Очень тяжело слушать заявления Гарибашвили – вчерашние, позавчерашние. Такое впечатление, что со мной разговаривают карикатуры Серго Орджоникидзе, Филипе Махарадзе. Они часто говорили: пусть кто-нибудь сравнится с ними в любви к Грузии! Если они так хотят быть с Москвой, пусть «Грузинская мечта», ее большинство в парламенте купят билеты, и мы скинемся, пусть они улетят в Москву и не возвращаются».

Оппоненты власти не скрывали возмущения: вести такую пропаганду, не вспоминая об 11 пакетах санкций ЕС против России, нивелируя материальную и политическую помощь, которую США и ЕС оказывали и оказывают Грузии! Говорит депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе:

«Наши европейские партнеры делают все, чтобы Грузия получила статус кандидата на вхождение в ЕС. Неоднократно было сказано ими, что грузинский народ заслуживает и получит этот статус. А власть делает все, чтобы этого не случилось. Это не что иное, как саботаж европейского курса Грузии».

Риторику «Грузинской мечты» осудили теперь уже бывшие политические партнеры. Глава комитета по внешним связям Бундестага Германии Майкл Рот написал в Twitter:

«Возмутительно! … Социал-демократия всегда и везде привержена свободе, правам человека, справедливости! К сожалению, «Грузинская мечта» – не европейская мечта».

В Грузии опасаются, что, в случае попадания под санкции какой-либо грузинской авиакомпании или тбилисского международного аэропорта, страна потеряет все шансы получить статус кандидата в конце года. Опасения подкрепило и то, что накануне в Государственном департаменте США вновь заявили, что при возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией грузинские компании могут подвергнуться риску санкций. С этим вопросом увязали и информацию о том, что спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан посетит Грузию в ближайшем будущем. Возможно, чтобы лично убедиться, что Грузия не обходит стороной санкции против РФ, и объяснить «Грузинской мечте», чем чревато возобновление авиаполетов между Москвой и Тбилиси.

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