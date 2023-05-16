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Еще один гражданин Грузии задержан у разделительной линии в селе Эргнети
В грузинской Службе государственной безопасности заявили, что «представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии в районе линии оккупации у села Эргнети Горийского муниципалитета».
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержан житель села Эргнети Арчил Басанидзе, друг задержанного 15 мая Левана Петриашвили. По имеющейся информации, Басанидзе, узнав о произошедшем с его другом, перелез через оградительное сооружение, после чего его задержали по обвинению в пересечении де-факто границы и доставили в Цхинвали.
По информации СГБ, ведомство активировало «горячую линию», действующую при Миссии наблюдателей Евросоюза.
«Международные партнеры и сопредседатели международных дискуссий в Женеве были немедленно проинформированы об инциденте. Задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», – сказано в сообщении СГБ.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в заключении в Цхинвали находятся семь граждан Грузии.
Другие новости дня
ЦРУ создало телеграм-канал, призвав россиян делиться информацией
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало телеграм-канал и опубликовало в нём ролик с призывом к россиянам делиться с ведомством информацией. Персонажи этого двухминутного видео — госслужащие или люди, которые имеют доступ к документам.
«Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете», – написано в телеграм-канале ЦРУ. Ведомство также опубликовало видео-инструкцию, как безопасно с ним связаться. На утро 16 мая на телеграм-канал подписались почти 700 человек, сообщает РБК.
Сотрудники ЦРУ, участвовавшие в проекте, рассказали CNN, что война в Украине создала уникальную историческую возможность, когда граждане России могут сами выйти на контакт с США.
«Мы хотели передать россиянам на их родном языке, что знаем, через что они проходят», — рассказал сотрудник ЦРУ на условиях анонимности.
В ЦРУ считают, что война в Украине создала благоприятную почву для сотрудничества с российскими бизнесменами, дипломатами и политиками, которые недовольны нынешней политикой Кремля, а также пострадали из-за санкций. ЦРУ сообщило, что будет ждать обращений, в первую очередь, от военных, сотрудников российской разведки, дипломатов, учёных, а также тех, кто владеет информацией об экономике или правительстве России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РБК создание телеграм-канал ЦРУ, заявила: «Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся».
Летом прошлого года президент России подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе появилась статья, которая вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами, направленное против безопасности России. По этой статье может грозить до восьми лет лишения свободы.
Депутат Госдумы требует наказать «Азимут» из-за удаления с сайта Абхазии и ЮО
Депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании «Азимут» из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран на сайте авиаперевозчика.
Отметим, что Зураб Макиев родился в Тбилиси. Он представляет в Госдуме партию «Единая Россия» и Республику Северная Осетия – Алания.
«Российская авиакомпания «Азимут» удалила Абхазию и Южную Осетию из списка стран, указанных на сайте при регистрации. Техническая поддержка авиакомпании предлагает гражданам Южной Осетии указать свой национальный паспорт как национальный паспорт гражданина Грузии. Прошу провести проверку авиакомпании «Азимут» на предмет соблюдения российского законодательства с учётом того, что Российская Федерация в 2008 году признала независимость республик Южная Осетия и Абхазия.
Вероятно, в погоне за увеличением доходов, российский перевозчик саботируют основы государственной внешней политики. Данная ситуация может иметь крайне негативные последствия, ведь, имея подобный прецедент, завтра, в случае коммерческой выгоды, они исключат республику Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области из состава Российской Федерации», – сказано в обращении.
Еще одно письмо Макиев направил главе Федерального агентства воздушного транспорта России Александру Нерадько.
«В случае подтверждения данной информации, прошу незамедлительно приостановить действие лицензии на авиаперевозку авиакомпании «Азимут», – говорится в документе.
Ранее телеграм-канал МИГ России опубликовал переписку, согласно которой представитель «Азимута» посоветовал гражданину самопровозглашенной республики Южная Осетия указать Грузию при покупке билета на сайте авиакомпании.
«Эхо Кавказа» от имени пользователя также обратилось по электронной почте к «Азимуту» с вопросом, можно ли приобрести авиабилет абхазскому гражданину.
В компании принесли извинения «за временную невозможность оформления авиабилета на рейсы авиакомпании», используя национальный паспорт, заявив, что «специалистами авиакомпании ведутся работы по восстановлению полноценной работы сайта».
«В сложившейся ситуации мы предлагаем Вам прислать ответным письмом запрос на оформление авиабилетов и фото/скан копии паспортов пассажиров – специалисты контакт-центра оформят для Вас авиабилеты с оплатой по ссылке», – рассказали в авиакомпании.
Как сообщалось ранее, на сайте авиакомпании «Азимут», которая планирует начать прямые рейсы между Россией и Грузией, Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. В частности, выбрать самопровозглашенные республики желающие могли при регистрации на сайте авиаперевозчика и при покупке билета.
Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает грузинский закон «Об оккупированных территориях». Глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе обратился к правительству Грузии: «Вы проверили и выдали разрешение компании, у которой на сайте Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных государств?»
Спустя примерно два часа Мшвениерадзе опубликовал новый пост, сообщив, что «Азимут» удалил Абхазию и Южная Осетию из списка стран на сайте.
«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая, рейсы начнутся с 19-го числа. Авиакомпания открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Минимальная стоимость билета из Москвы – 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси – 20 675 рублей (260 долларов).
Брюссель обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС
Евросоюз вновь критикует Грузию за решение возобновить авиасообщение с Россией. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-спикер Службы внешних связей Еврокомиссии Питер Стано. Кроме того, он говорит, что Брюссель обеспокоен отступлением Грузии от общей внешней политики ЕС.
«Мы сожалеем, что Грузия решила возобновить полеты в Россию и из России после того, как Россия сняла запрет на полеты на прошлой неделе.
Из-за необоснованной и жестокой войны России против Украины Евросоюз и ряд других стран ввел санкции в отношении российского авиационного сектора. Мы не допускаем полеты в Россию, из России и над Россией.
Недавнее решение грузинских властей (по возобновлению рейсов с Россией – ред.) вызывает озабоченность и вопросы относительно европейского пути Грузии и выполнения соглашений по внешней политике, включенных в Соглашение об ассоциации.
К сожалению, соблюдение Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС упало с и без того низких 44% в прошлом году до 31% в текущем году. Это действительно вызывает у нас беспокойство и все это очень печально», – сказал Стано, отвечая на вопрос журналистки телеканала «Рустави 2».
В ЕС указали и на позицию Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО), призвавшей Грузию проявлять осторожность в связи с уровнем безопасности российского авиационного сектора.
Жену Шрёдера уволили за празднование 9 мая в посольстве России в Берлине
Жену бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера Со Ен Шрёдер-Ким уволили из компании NRW.Global Business после того, как она вместе с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве 9 мая в честь отмечаемого в России Дня Победы. Об этом сообщает «Немецкая волна».
16 мая, компания NRW.Global Business, где работала Шрёдер-Ким, заявила, что прекращает с ней трудовые отношения.
«Шрёдер-Ким немедленно освобождена от должности, её трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления», – сообщила пресс-секретарь земельного министра экономики Северного Рейна – Вестфалии Мона Нойбаур.
Шрёдер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно указывала, что её представители «не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, в отношении захватнической войны России против Украины».
- Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток», был избран председателем наблюдательного совета «Роснефти». Весной прошлого года Шрёдер по своей инициативе оставил этот пост. Незадолго до этого Европарламент обсуждал возможность внести его в санкционные списки российских олигархов.
- Бывший федеральный канцлер Шрёдер считается одним из приближенных президента России Владимира Путина. После отставки в 2005 году он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток», был избран председателем наблюдательного совета «Роснефти».
- После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шрёдер не оборвал свои личные контакты с Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий. Уже во время войны он неоднократно ездил в Москву. Бывший канцлер встречался там с российским руководством, в том числе и с Путиным, и обсуждал вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа. За это он подвергался жёсткой критике в Германии.
- Герхард Шрёдер также потерял своё право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ. В начале мая административный суд земли Берлин отклонил его иск против решения бюджетного комитета бундестага.
Грузинская оппозиция встретит протестом первый рейс из Москвы
В Грузии в день возобновления авиасообщения с Россией состоится акция протеста. Об этом сообщила лидер оппозиционного движения «Дроа» Элене Хоштария. Она говорит, что действия правящей партии «Грузинская мечта» – предательство национальных интересов грузинского народа.
«Весь цивилизованный мир говорит, что полеты авиакомпании «Азимут» запрещены, а правительство Грузии сказало этой авиакомпании – добро пожаловать, летайте. Этот самолет не сможет комфортно у нас приземлиться. Мы должны встать вместе во время первого полета и показать, где находится грузинское общество», – заявила она.
Хоштария призвала единомышленников собраться 19 мая в 12:00 по тбилисскому времени на столичной площади Первой республики, после чего они направятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.
«Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами», – отметила Хоштария.
По информации грузинских СМИ, сегодня, 16 мая в Тбилиси пройдут две акции протеста против авиасообщения с Россией. Партия «Европейская Грузия» собирается у администрации правительства под лозунгом «Билет в один конец в Москву режиму Иванишвили». У здания парламента анонсирована акция – «Мы не сможем зайти в ЕС на русском корабле».
По предварительной информации, авиасообщение между Россией и Грузией возобновится 19 мая. Первый рейс по маршруту Москва–Тбилиси–Москва выполнит авиакомпания «Азимут». С 20 мая полеты по маршруту Тбилиси–Москва–Тбилиси возобновит грузинская Georgian Airways.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Georgian Airways будет летать из Тбилиси в Москву с 20 мая
Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси с 20 мая. Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
Частота полетов – 7 рейсов в неделю. Продажа билетов на сайте Georgian Airways пока не начата.
Ранее разрешение на начало полетов между Россией и Грузией получила российская авиакомпания «Азимут». Она уже открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Минимальная стоимость билета из Москвы – 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси – 20 675 рублей (260 долларов). Билеты доступны с 19 мая. При этом авиакомпания может начать полеты уже 17 мая.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
В Армении рассказали об обсуждении в 2022 году вопроса о выходе из ОДКБ
Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что в сентябре 2022 года в Совете безопасности страны обсуждался вопрос о выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но было принято решение не идти на это. Как сообщает «Арменпресс», об этом Сафарян заявил журналистам на брифинге.
«Я не могу назвать конкретное время, потому что это обсуждалось в Совете безопасности. Думаю, это было во время сентябрьских событий. Было решено не идти на это, и продолжать работу, поскольку были вопросы, которые позже обсуждались на саммите ОДКБ. Как вы знаете, эти работы продолжаются, и мы об этом объявили. В ближайшее время состоятся обсуждения ситуации на Южном Кавказе, о чем мы вас проинформируем», – сказал Сафарян, добавив, что на данный момент в повестке дня не стоит вопрос о выходе из ОДКБ.
По словам чиновника, «ситуация довольно сложная», и Армения, будучи страной-членом ОДКБ и также имея обязательства, продолжает надеяться, что ее шаги и работа принесут определенные результаты.
По словам Сафаряна, Армения неоднократно заявляла, что со стороны ОДКБ должна быть дана политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе.
«В какой-то момент эти обсуждения могут быть возобновлены», – добавил Сафарян.
- Власти Армении заявляют, что в результате вооружённых столкновений в сентябре 2022 года на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.
- В ноябре прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении.
Иркутская авиакомпания хочет летать из Москвы в Тбилиси и Батуми
Авиакомпания «ИрАэро» подала в Росавиацию заявку на выполнение полетов из Москвы в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Отметим, что «ИрАэро» – российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. Её узловые аэропорты находятся в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге.
«Подана заявка на выполнение полетов в Батуми, Тбилиси из Москвы», – сказал собеседник ТАСС.
Он отметил, что 19 мая в Росавиации состоится совещание, на котором будут принимать решение о выдаче допусков. Ранее «ИрАэро» рейсы в Грузию никогда не выполняла.
15 мая Грузия выдала российской авиакомпании «Азимут» разрешение на полеты в страну. «Азимут» сможет начать полеты с 17 мая.
Заявки на начало авиасообщения между Россией и Грузией в грузинское Агентство гражданской авиации подали пять компаний, среди них российские авиаперевозчики и грузинская Georgian Airways.
В Тбилиси говорят, что не допустят в страну авиакомпании, попавшие под санкции Евросоюза, а также самолеты, которые потеряли техническую поддержку производителя.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Работа магистрали Баку-Тбилиси-Карс приостановлена из-за реконструкции
Работа железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс временно приостановлена с 15 мая. Как сообщили «Эху Кавказа» в «Грузинской железной дороге», временное закрытие участка связано с его реконструкцией. Сроки завершения работ, проводимых филиалом «Азербайджанских железных дорог», не называются.
«Причиной приостановки движения поездов является ускорение генеральным подрядчиком темпов строительства на существующем участке для завершения проекта в сжатые сроки», – рассказали в «Грузинской железной дороге».
В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов. По его словам, пропускная способность железной дороги увеличится в пять раз – до пяти млн тонн.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» ранее писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, находился в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
ANSA: Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро от ЕС
Венгрия заблокировала передачу Украине очередного пакета помощи из Европейского фонда мира. Сумма транша составляет 500 миллионов евро и должна была быть выделена в следующий понедельник.
Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник, Будапешт потребовал гарантий того, что Европейский фонд мира сохранит свой глобальный статус в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева.
Венгрия – одна из немногих стран Евросоюза, которая не выступает с последовательным осуждением российской агрессии в Украине. Страна продолжает зависеть от поставок энергоносителей из России. В аналитической записке на сайте венгерского посольства в Вашингтоне утверждается, что власти Украины притесняют этнические меньшинства, в том числе около 150 тысяч украинских венгров.
Пользуясь правом вето, страна неоднократно блокировала решения Евросоюза о поддержке украинской и осуждении российской стороны – например, заблокировала одобрение на общеевропейском уровне решения Международного уголовного суда в Гааге об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых МУС обвиняет в насильственной депортации украинских детей.
- Европейский фонд мира – организация стран Евросоюза, взносы в которую делают все входящие в союз страны. С начала российского вторжения в Украину фонд неоднократно выделял Украине значительные пакеты помощи как на военные, так и на гуманитарные цели.
NYT: в Россию в обход санкций ввезли авиазапчасти на миллионы долларов
Несмотря на санкции, в прошлом году в Россию ввезли западные запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные российской таможни.
Согласно этим данным, запчасти для самолетов были отправлены российским авиакомпаниям, находящимся под санкциями, в том числе авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Урал», UTair и S7 Airlines. Как утверждает газета, поставки происходили через подставных покупателей – большая часть продукции направлялась через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Мальдивы.
Организаторами одной из таких схем могли быть проживающие в США граждане России Олег Пацуля и его деловой партнер. Как пишет NYT, они были арестованы на прошлой неделе по обвинению в нарушении экспортного контроля США и отмывании денег. По данным следствия, они начали разрабатывать схему поставки запчастей из США в обход экспортных ограничений в мае 2022 года. Утверждается, что поставки осуществлялись через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России.
Ссылаясь на таможенные данные, журналисты сообщают о более пяти тысячах поставок авиационных деталей – от простых винтов до стартеров авиационных двигателей марки Honeywell.
- Ранее в понедельник издание «Проект» рассказало, что российские авиакомпании после введения санкций против России в связи с вторжением в Украину испытывают проблемы с запчастями, из-за которых они в ряде случаев отходят от технических регламентов и реже, чем предписано, фиксируют неисправности.
- Санкции, введённые против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет на полёты российских самолётов в страны, которые ввели санкции, и закрытие для них воздушного пространства. Также были отозваны сертификаты страхования, а самолёты, которые были приобретены в лизинг, от российских авиакомпаний потребовали вернуть, что они не сделали. Из-за этого большинство российских самолётов сейчас могут летать за рубеж только в ограниченное число стран.
Киев подвергся одной из самых массированных ракетных атак
Минувшей ночью Киев подвергся одному из самых массированных обстрелов. По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена «комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа».
Попко назвал атаку «исключительной» из-за максимального количества атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. По предварительной информации, большинство из них было уничтожено.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах украинской столицы. В Соломенском районе, по словам Кличко, в результате атаки пострадали три человека. В Шевченковском районе обломки сбитой ракеты упали на территорию зоопарка. О пострадавших не сообщается. Повреждены несколько автомобилей, возникшие пожары уже потушены.
Это была восьмая по счету воздушная атака на Киев с начала мая. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что Россия использовала 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» (с кораблей в Черном море) и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»), говорится в заявлении Залужного, опубликованном в ночь на вторник в телеграм-канале. В атаке, по словам командующего ВСУ, российская армия также использовала дроны-камикадзе «Шахед».
Залужный заявил, что все 18 ракет, включая «Кинжалы» и беспилотники были уничтожены силами и средствами украинских ПВО. Российское министерство обороны сообщило об уничтожении американского комплекса ПВО «Пэтриот». Эта информация не может быть оперативно верифицирована. Стороны военных конфликтов в ходе боевых действий склонны преувеличивать свои успехи и приуменьшать успехи противника.
«Азимут» удалил Абхазию и Южную Осетию из списка стран, указанных на сайте
На сайте российской авиакомпании «Азимут», которая планирует начать прямые рейсы между Россией и Грузией, Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. В частности, выбрать самопровозглашенные республики желающие могли при регистрации на сайте авиаперевозчика и при покупке билета.
Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает грузинский закон «Об оккупированных территориях». Глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе обратился к правительству Грузии: «Вы проверили и выдали разрешение компании, у которой на сайте Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных государств?»
Спустя примерно два часа Мшвениерадзе опубликовал новый пост, сообщив, что «Азимут» удалил Абхазию и Южная Осетию из списка стран, указанных на сайте при регистрации.
Часть пользователей соцсетей также обратила внимание на то, что «Азимут» выполняет авиарейсы в аннексированный Россией Симферополь.
«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая. Авиакомпания уже открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Минимальная стоимость билета из Москвы – 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси – 20 675 рублей (260 долларов). Билеты доступны с 19 мая. При этом авиакомпания может начать полеты уже 17 мая.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
В Тбилиси прошла акция против возобновления авиасообщения с Россией
У здания парламента Грузии в центре Тбилиси прошла акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Участники митинга считают, что своими решениями президент РФ Владимир Путин отдаляет Грузию от Евросоюза и ставит ее под угрозу международных санкций.
«В то время, когда разрушаются украинские города и села, мы не имеем права думать о том, как с комфортом путешествовать в Россию. В то время, когда президент России Владимир Путин объявлен международным преступником, мы не имеем права принимать его подарки. Возобновление полетов ставит под удар международную репутацию Грузии и подвергает ее риску санкций», - заявил один из участников акции, юрист Каха Цикаришвили, сообщает SOVA со ссылкой на телеканал Formula.
Протестующие считают, что вопрос возобновления авиасообщения с Россией следует рассматривать в одном контексте с геополитическими событиями, с войной в Украине и тем фактом, что 20% территории Грузии по-прежнему находятся под оккупацией Москвы. По их мнению, действия правительства на этом фоне носят антигосударственный характер. И решения, принимаемые властями, уже сделали Грузию частью российской политики.
По словам гражданского активиста Никуши Парулава, главный вопрос: чем правительство в Тбилиси заслужило «подарок» от Кремля в виде возобновления прямых полетов, прерванных в 2019 году, и отмены визового режима, действовавшего на протяжении 23 лет. По его мнению, это стало возможным благодаря коллаборационистской и предательской политике правящей «Грузинской мечты».
Исследователь Лаборатории советского прошлого (SovLab) Ираклий Хвадагиани, в свою очередь, назвал возобновление авиасообщения «целенаправленным саботажем режима». Теперь цель властей – окончательно убить перспективу Грузии как независимой страны, являющейся частью цивилизованного мира, считает он.
Акция протеста была организована инициативной группой граждан. К ней присоединились другие активисты, студенты и оппозиционные политики. Митинг заявлен как аполитический.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Музей Стеделейк в Амстердаме отменяет термин «Русский авангард»
Художественный музей Стеделейк в Амстердаме, владеющий самой большой вне пределов России коллекцией работ Казимира Малевича, намерен отказаться от использования термина «Русский авангард». Как сообщает Би-би-си, теперь искусствоведы будут использовать формулировки «авангардные круги Москвы и Санкт-Петербурга» или «авангардное движение царской России и раннего СССР».
Как рассказали Би-би-си в музее, с середины 2022 года Стеделейк описывает Малевича как родившегося в украинской столице Киеве от родителей польского происхождения, когда город был частью Российской империи. Когда это необходимо, музей указывает, что он работал в Киеве, Москве, Ленинграде и Витебске.
В расширенных текстах, где есть описания места рождения, работы и смерти художников, а в некоторых случаях национальность, музей будет называть Малевича «украинским художником».
Похожие ревизии проводят у себя и другие крупные мировые музеи. Музей Метрополитен в Нью-Йорке, в чьей коллекции есть работы Ильи Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, раньше называл этих художников русскими. Теперь Метрополитен указывает их этническую принадлежность и места работы. В случае с Айвазовским даже возник небольшой скандал, потому что он был этническим армянином, а музей сначала указал, что он был украинцем.
- Русский авангард - устоявшееся название новаторского искусства начала ХХ века в царской и постреволюционной России (1910-е - 1920-е годы). Он является одним из наиболее важных и знаменитых вкладов России в историю мирового искусства. Казимир Малевич был одним из его самых ярких представителей.
Пресс-служба Лукашенко опубликовала его фото в мундире
Телеграм-канал «Пул Первого», который ведут сотрудники пресс-службы Александра Лукашенко, в понедельник опубликовал фото белорусского авторитарного лидера в военном мундире. Утверждается, что оно сделано 15 мая перед совещанием Лукашенко с руководством армии.
Лукашенко шесть дней не появлялся на публике, что породило слухи о его болезни. Он выглядел нездоровым на параде в Москве 9 мая.
Фотография сделана на свежем воздухе. На руке Лукашенко видна повязка.
Как пишет канал, Лукашенко «сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне».
Видео с белорусским лидером пока не публиковалось.
Накануне Лукашенко не пришёл на торжества по случаю Дня государственных символов Беларуси. После этого обсуждение его возможной болезни в соцсетях разгорелось с новой силой. Официальных комментариев о его состоянии не было.
В Луганске при взрыве ранен назначенный Россией глава МВД «ЛНР»
В Луганске, расположенном далеко от линии фронта на подконтрольной России территории, в понедельник при взрыве ранен назначенный Россией глава МВД так называемой «ЛНР» Игорь Корнет. Об этом сообщают РИА «Новости» и другие российские СМИ.
Взрыв произошёл в парикмахерской. Ранения получили ещё несколько человек. Корнет, который возглавлял МВД поддерживаемых Россией сепаратистов с 2014 года - в тяжёлом состоянии.
Утром в Луганске произошли два взрыва в районе автовокзала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя властей так называемой «ЛНР» Родиона Мирошника. Повреждена, как утверждается, гражданская инфраструктура. О пострадавших не сообщается.
Целью удара возможно была территория бывшего авиационного училища штурманов, написал Мирошник в своём телеграм-канале, предположив, что это были «скорее всего ракеты». «Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса», – заявил Мирошник.
В пятницу в Луганске уже заявляли о ракетном обстреле. По версии назначенных Россией властей «ЛНР», во время обстрела Луганска 12 мая украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные недавно Великобританией, и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей.
В субботу утром в Луганске снова был слышен взрыв. СМИ опубликовали снимки с поднимающимся над городом столбом дыма. По ряду сообщений, удар был нанесён по бывшему зданию Академии МВД, где предположительно располагались российские военные.
Минобороны России в понедельник заявило, что в последние сутки российские военные сбили одну ракету Storm Shadow - это первое подобное сообщение. Украинская сторона его не комментировала.
Утром 15 мая под обстрел попали село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, обвинив в атаке ВСУ. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
У разделительной линии близ села Эргнети задержан гражданин Грузии
Гражданин Грузии Леван Петриашвили задержан у разделительной линии близ села Эргнети. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
По информации грузинской СГБ, гражданина Грузии задержали «представители российских оккупационных сил». Ведомство активировало «горячую линию», действующую при Миссии наблюдателей Евросоюза.
«Международные партнеры и сопредседатели международных дискуссий в Женеве были немедленно проинформированы об инциденте. Задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», – говорится в сообщении СГБ.
Сегодня же в грузинском ведомстве рассказали, что Георгий Мегрелишвили, задержанный накануне близ села Никози, освобожден и уже находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси
Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявил руководитель Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили. По его словам, речь идет о чартерных полетах.
Давиташвили отметил, что в ведомство обратились пять авиакомпаний, которые хотят летать между Россией и Грузией. Среди них – четыре российских авиаперевозчика и грузинская авиакомпания Georgian Airways.
Пресс-служба грузинского ведомства дополнительно сообщила, что «Азимут» получил разрешение на выполнение семи рейсов в неделю.
«На сегодняшний день авиакомпания Azimuth Airlines не находится в черном списке Евросоюза», – сказано в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что «Азимут» будет выполнять полеты на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Экс-депутат абхазского Народного Собрания избран в парламент Турции
Экс-депутат Народного Собрания самопровозглашенной республики Абхазия Талих Хватыш (Озджан) избран депутатом парламента Турции. Об этом, в частности, сообщил бывший председатель комитета по межпарламентским связям абхазского парламента Астамур Логуа.
Кандидатура Талиха Хватыша была представлена оппозиционной Республиканской народной партией в округе Дюздже на северо-западе Турции. Партия, лидером которой является кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, в рамках парламентских выборов набрала в данном округе 22.63% голосов и смогла провести в парламент одного депутата, еще два места достались представителям партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Хватыш был депутатом абхазского парламента от Сухумского округа №1 с 2007 года. Как ранее писало «Эхо Кавказа», он представлял в Народном собрании репатриантов. Рядом с депутатом на заседаниях сессии всегда сидела переводчица. Ему переводили на абхазский язык выступления, звучавшие на русском.
WP рассказала о возможных контактах Пригожина с украинской военной разведкой
Один из попавших в сеть в ходе масштабной утечки документов Пентагона утверждает, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предлагал передать украинской разведке информацию о позициях российских военных в обмен на отход ВСУ от Бахмута. Об этом пишет газета The Washington Post.
В документе утверждается, что Пригожин передал своё предложение в январе через контакты в украинской военной разведке. Два украинских источника подтвердили журналистам, что россиянин контактировал с разведслужбой. Один из них утверждает, что Киев отклонил предложение, так как не доверяет вагнеровцам.
Ещё в одном документе, составленном, как утверждается, на основе разведывательной информации США, речь идет о том, что Пригожин якобы лично встречался с офицерами украинской военной разведки в Африке, и что на одной из встреч он рассказывал о нехватке боеприпасов у российских войск и рекомендовал ВСУ начать наступление на Крым.
Пригожин саркастично прокомментировал этот фрагмент в своём телеграме: «Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб, мы до сих пор с [главой украинской военной разведки Кириллом] Будановым находимся в Африке», — сказал он в голосовом сообщении, позднее уточнив что не был в Африке как минимум с начала вторжения России в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил газете контакты с Пригожиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию «похожей на утку».
Россия и Украина ведут бои за Бахмут с августа 2022 года, с середины месяца наступление в городе ведётся, преимущественно, силами ЧВК «Вагнер». Военные аналитики отмечают относительно высокую боеспособность наёмников по сравнению с регулярными российскими войсками, однако захватить город им так и не удалось.
Сообщается о значительных потерях вагнеровцев и ВСУ в городе. Весной 2023 года Пригожин дважды заявлял, что отведёт наёмников из зоны боевых действий из-за конфликта с министерством обороны. Он утверждал, что ЧВК потеряла боеспособность в ходе штурма города.
Документы Пентагона, в том числе о боях в Украине, были слиты в сеть сотрудником разведподразделения ВВС Национальной гвардии американского штата Массачусетс Джеком Тейшейрой. Их подлинность не подтверждена Белым домом, в России заявляли, что часть документов может содержать дезинформацию.
«ЮВТ Аэро» хочет летать в Грузию из двух российских городов
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» рассчитывает начать полеты в Грузию при получении допусков от Росавиации на выполнение рейсов на этом направлении. Об этом ТАСС сообщил гендиректор авиакомпании Петр Трубаев.
«Мы обращались в Росавиацию по этому вопросу. Мы пока ответ не получили . По маршрутам комментировать пока не буду. Это будут два российских города», – сказал Трубаев.
По его словам, авиакомпания рассчитывает получить допуск от Росавиации в течение двух ближайших недель.
Ранее сообщалось, что полеты между Россией и Грузией могут начать российские компании Red Wings и Azimuth, а также грузинская Georgian Airways.
В Агентство гражданской авиации Грузии поступило несколько заявок на начало регулярного воздушного сообщения с Россией. Об этом заявили в грузинском ведомстве, не сообщив, какие именно авиакомпании подали заявки и когда может возобновиться авиасообщение.
- Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний. Также МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
После смертельного ДТП в Абхазии уволили начальника ГАИ и его заместителей
В связи с ДТП, в результате которого погибли пять человек, министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Вальтер Бутба провел специальное совещание по вопросам дорожной безопасности и принял ряд кадровых решений.
Как пишет агентство «Апсныпресс», от занимаемых должностей освобождены начальник ГАИ Родик Базба и его заместители – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник Госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба вынесено дисциплинарное взыскание. Врио начальника ГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа.
Как сообщает МВД, вечером 13 мая на первом километре проселочной дороги в селе Абгархук (Абгархуки) Гудаутского района водитель автомобиля Тойота, 1994 года рождения, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, совершил наезд на бетонный забор. В результате ДТП четверо пассажиров и водитель были доставлены в районную больницу, где скончались от полученных травм. Все погибшие – молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет.
Вальтер Бутба обозначил основные задачи сотрудникам, ответственным за обеспечение правопорядка, и особо отметил необходимость личного контроля за несением службы на подведомственных территориях. На совещании также были подняты вопросы практики применения внесенных изменений в законодательство, ужесточающих ответственность за нарушения правил дорожного движения, в частности – за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
Родик Базба занимал должность начальника ГАИ с февраля текущего года, после того как из-за роста числа ДТП подал в отставку Батал Агрба. Согласно официальной статистике, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число ДТП в Абхазии выросло на 17.6%, а число жертв – на 52%.
Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
Франция передаст Украине десятки бронемашин и лёгкие танки
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поздно вечером в воскресенье провели встречу в Париже, после которой выступили с совместным заявлением.
Французский и украинский лидеры призвали к дальнейшему давлению на Россию, в том числе с помощью новых санкций, с целью заставить её прекратить вооруженную агрессию против Украины. Франция пообещала, что будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо.
По результатам встречи Макрон заявил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC (их также называют колесными танками).
«Военная поддержка, оказываемая Францией с начала войны для того, чтобы Украина могла защитить себя, продолжается и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности», — говорится в заявлении двух президентов.
О визите президента Украины во Францию из соображений безопасности было объявлено за несколько часов до его прибытия в Париж. До этого Зеленский побывал в Риме, где встретился с руководителями Италии и папой римским Франциском, а также в Германии.
На пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зеленский поблагодарил Германию за помощь и выразил надежду, что Украина при поддержке союзников сможет уже в этом году «сделать поражение России необратимым». Шольц официально объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 2,7 миллиардов евро и пообещал поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо».
Вместе с тем Зеленский выразил пожелание, чтобы Германия совместно с другими партнерами поддержала Украину в вопросе поставок современных военных самолетов. Шольц сдержанно среагировал на просьбу, подчеркнув, что Германия уже осуществила много поставок современного оружия в Украину – особенно в том, что касается противоракетной обороны.
Ранее Шольц исключил отправку Украине истребителей, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приедет в Лондон и встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Ранее на вопрос о том, достаточно ли сейчас у Украины оружия, чтобы начать наступление, Зеленский пошутил, что ему нужны «ещё несколько визитов».
- Контрнаступление Вооружённых сил Украины с целью деоккупации ранее захваченных Россией украинских территорий ожидается, согласно заявлениям Киева, в ближайшее время – в конце весны-начале лета. Для этого власти Украины запрашивали у западных союзников бронетехнику, боеприпасы, включая ракеты дальностью свыше 150 километров, и самолёты F-16.
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