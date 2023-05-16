Андрей Ермак: Некоторые в Грузии считают, что взаимодействие с убийцами - это нормально

«Некоторые в Грузии считают, что взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально», - так руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак откликается на начало прямых рейсов между Россией и Грузией авиакомпанией Georgian Airways и российской авиакомпанией «Азимут».

«История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцид, нацизм и его авторов. И эта историческая память вряд ли кому-то нравится…

Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. У нас общий враг, который с 90-х годов, а потом в 2008 убивал грузин, а с 2014 он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциальный. Но кое-кто, похоже, пытается не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей... Кое-кто, похоже, забыл трагедию в Гори. Возможно, кому-то кажется, что их это не касается. И взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально. Ошибочная позиция, история все расставит на свои места», - написал Ермак.