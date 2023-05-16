Грузия расширяет базу полетов с Россией – после российской авиакомпании «Азимут» разрешение на возобновление полетов получила грузинская Georgian Airways. В оппозиции говорят о предательстве властей, правящая «Грузинская мечта» считает вопрос исчерпанным.

Сегодня на пленарном заседании парламента от представителей оппозиции прозвучали новые критические заявления в адрес правящей команды.

Анна Нацвлишвили, член парламентской политической группы «Лело», напомнила большинству, что европейский путь и прямое авиасообщение с Россией – вещи несовместимые:

«Хотеть одновременно в Европу и летать в Россию не получится. Наша власть шаг за шагом возвращает нас на орбиту России».

А по мнению независимого депутата парламента Хатии Деканоидзе, восстановление авиасообщения с Москвой содержит дополнительные риски.

«Компания «Азимут», которая получила разрешение на полеты от грузинского правительства, находится под санкциями антикоррупционного ведомства Украины. Есть опасность, что эта компания использует свои самолеты не только для перевозки пассажиров, но и транспортировки товаров двойного или военного назначения. Соответственно, наши партнеры поэтому предупредили нас о высокой вероятности того, что в случае принятия самолетов этих авиакомпаний на наши аэропорты будут наложены санкции», – сказала Деканоидзе.

По мнению председателя парламентской политической «Группы реформ» Хатуны Самнидзе, «Грузинская мечта» находится в фарватере российской политики.

«Вместо того чтобы власти оккупированной страны делали очень жесткие, четкие и последовательные заявления в поддержку собственного населения, 80% которого поддерживают наше европейское будущее, они выражают восторг по поводу хвалебных речей российских пропагандистов», – подчеркнула Самнидзе.

Часть оппозиции собирается прибегнуть к мерам радикального характера. По словам лидера партии «Дроа» Елены Хоштария, граждане Грузии должны выразить протест России и показать всему миру, чего они стоят, и для этого, по словам политика, необходимо 19 мая собраться на площади Республики и колоннами пройти в Тбилисский международный аэропорт, чтобы выразить свой протест против приземления самолета «Азимута» в Грузии.

«Это предательство национальных интересов и удар по нашему суверенитету – авиакомпания «Азимут» не может летать ни в одну страну Европы, не может сесть ни в одном аэропорту Европы и запрещена. Не забывайте, эта компания представляет страну, которая бомбила Грузию. Сегодня они убивают людей в Украине, и наши власти говорят им «добро пожаловать!», когда весь мир говорит им – «нельзя!» По нашим сведениям, руководитель этой компании тесно связан с Путиным, и что мы видели вчера: у них на сайте Абхазия и Южная Осетия выделены в отдельные государства, что является нарушением наших законов и Конституции. Что сделали наши власти? Они позвонили им, и через пару часов запись была удалена! Синхронизация действий грузинских и российских властей весьма показательна», – говорит Елена Хоштария.

Но власти все равно не видят проблем в восстановлении полетов. Вице-спикер парламента Гия Вольский призвал всех быть реалистами:

«Не стоит ожидать того, что авиакомпании Российской Федерации будут летать под лозунгами нашей независимости. Но факт, что они приняли решение, и очень хорошо, что удалили упоминание сепаратистских регионов в качестве независимых государств с сайта компании».

А по мнению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, спекуляции оппозиции беспочвенны:

«То, что эти записи удалены с веб-сайта, само по себе является важным жестом. Нет никаких оснований для спекуляций. А те, кто пытается поднять шумиху вокруг этого вопроса, являются спекулянтами. Все помнят, что именно представители этой политической силы ввели безвизовый режим для граждан России. Тогдашний президент Саакашвили ездил на Ларс и хвастался, что лично принимал российских граждан. Сейчас, когда эта политическая сила пытается спекулировать темой возобновления полетов, это наводит на мысль, что они враги государства. Мы слышали предостережения партнеров о том, что санкционированные рейсы не должны выполняться. Мы принимаем это во внимание – самолеты и компании, подпавшие под санкции, не будут приниматься в Грузии».

Впрочем, судя по реакции из Брюсселя, надежда Кобахидзе на то, что Европа сквозь пальцы будет наблюдать над процессом восстановления авиасообщения Грузии с Россией, оказалась беспочвенной. Евросоюз сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, происходящее «вызывает опасения за европейский путь страны».

«Мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты. Из-за необоснованной и жестокой войны России против Украины Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российского авиационного сектора. Мы не допускаем полеты в Россию, из России и над Россией. Недавнее решение грузинских властей вызывает озабоченность и вопросы относительно европейского пути Грузии и выполнения договоров по внешней политике, включенных в Соглашение об ассоциации. Это очень печально», – подчеркнул Стано, отвечая на вопрос журналистки телеканала «Рустави 2».

На сегодня в Тбилиси анонсированы сразу две акции протеста.

«Европейская Грузия» собирается у канцелярии правительства под лозунгом «Билет в один конец в Москву режиму Иванишвили». А у парламента пройдет акция под названием «Мы не сможем войти в ЕС на русском корабле».

На этом фоне российская сторона пытается расширить географию полетов. Авиакомпания «ИрАэро» подала в Росавиацию заявку на выполнение полетов в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Российская авиакомпания базируется в Иркутске. Ее узловые аэропорты находятся в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге.

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