Абхазские оппозиционные партии намерены провести «народный митинг» 30 мая. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, что они думают об этой инициативе и собираются ли принять участие в акции протеста.

Анзор Маршан, историк: Разумеется, оппозиция имеет полное право на проведение такого митинга, право выразить протест против некоторых решений властей, такое право имеет любой гражданин Абхазии, это конституционное право. По закону мы все, граждане Абхазии, обладаем правом выразить свое отношение к тем или иным решениям правительства. И оппозиция намерена выразить свой протест. Это абсолютно нормальное явление, я считаю. Есть назревшие вопросы, связанные с госдачей в Пицунде, с продажей энергетической отрасли, недвижимостью, апартаментами, демографической безопасностью и т.д. Большая часть населения Абхазии возмущена этими вопросами, и, конечно, приходится идти на такой протест, ибо власть не хочет идти на компромисс, на диалог. Единственное, хочется, чтобы все было в рамках правового поля. Если оппозиция сможет организовать такой протест, я считаю, это абсолютно нормально. Что касается лично меня, я, скорее всего, пойду, потому что есть вопросы, с которыми я не согласен. У меня тоже есть вопросы к властям, есть вопросы, с которыми я не согласен категорически. Я тоже выражу свой протест.

Стелла Бигуаа: На митинг я не пойду, потому что считаю это совершенно бессмысленным. Оппозиция должна быть с четко выверенной программой, чего я не вижу ни у кого из них. Я вижу консолидацию очень простую, только одна цель - сместить действующую власть, что вовсе не означает, что я разделяю методы действующей власти, что я довольна результатами их работы. Нисколько, как и многие наши граждане, но никакой надежды и никакого доверия я не испытываю к противоположной стороне, то есть к оппозиции.

Леон: Я думаю, что это правильное решение. Я тоже пойду на митинг, потому что меня беспокоят те вопросы, которые будут задаваться оппозицией, – это повышение тарифов на электроэнергию, кредит на энергетическую систему. Это важно для меня – и вопрос продажи апартаментов, заселения Абхазии в целом. По разным источникам, разное количество человек, но, как бы то ни было, это все мы знаем только со слов, а по факту, что будет как минимум прозрачно, никто об этом не говорит. Как правило, мы додумываем для себя только самые плохие варианты. Пойду на митинг, хочу защитить свои права, у меня тоже растут дети. Я переживаю по этому поводу, что для нас самих, возможно, не будет здесь больше места.

Ирина Дармава: Я считаю, что митинг оппозиция на самом деле вовремя объявила. И считаю, что мы должны участвовать в этом митинге. Мы подошли к моменту, когда наши власти хотят принимать судьбоносные решения, не особо заботясь о мнении всего народа. И, наверное, митинг – это одна из форм, когда народ может показать власти свое отношение к тем решениям, которые она принимает. Я думаю, что власть должна понимать, что народ не воспринимает те решения, которые нам стараются навязать. Сама я очень хочу пойти на митинг, не знаю, получится у меня или нет, потому что в связи с работой бывает так, что я не успеваю.

Юрий Зарандия: Я считаю, что если есть такое конституционное право, если это в правовом поле, то оппозиция, конечно, имеет право выйти на этот митинг. И, я думаю, что если бы действительно была двухсторонняя связь между оппозицией и властью, до этого бы не дошло, до таких категоричных высказываний со стороны оппозиции, что терпеть дальше не будем. Хотелось бы услышать еще на митинге освещение той проблемы, которая возникла при исполнении принятого антикоррупционного закона по заполнению деклараций. 300 человек не заполнили декларации и продолжают работать.

– Вы пойдете на митинг?

Юрий Зарандия: По обстоятельствам.

Девушка: Я вообще категорически против митингов, я не вижу в них смысла вообще никакого, потому что у нас две противоборствующие стороны, каждая собирает митинги, когда находится не у власти, но ни к чему эти митинги не приводят, только или к свержению власти, или они себе требуют какие-то дивиденды у власти. Я вообще не вижу смысла проводить митинги, ничего это не меняет в нашей жизни, в жизни простых людей. На митинг я не пойду. Кто пойдет – это их право, пусть идут, участвуют в политической жизни Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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