Абхазская оппозиция объявила о проведении 30 мая «народного митинга» в Сухуме. Оппоненты власти требуют от руководства отказаться от проектов, которые, по их словам, угрожают суверенитету республики.

Сегодня, 11 мая, истек срок, отведенный оппозицией руководству страны, для принятия решения об отставке кабинета министров. Требование оппонентов власти не было удовлетворено. Сегодня оппозиционные политики и представители общественных организаций собрались в Сухуме, чтобы определить дату проведения протестного митинга. На брифинге для журналистов она была названа – 30 мая. Обращение зачитал представитель ветеранской общественной организации «Аруаа» Хына Думаа:

«Мы провели множество встреч и консультаций во всех регионах страны. Был предложен разумный план выхода из глубокого кризиса, который предполагал отказ власти от реализации законов и проектов, угрожающих национальной безопасности. Однако все инициативы нашего народа проигнорированы властью, судя по всему, она уверена, что способна реализовать все свои задумки без учета интересов абхазского народа. Уважаемые граждане! Мы исчерпали все возможности диалога с действующей властью, а ее нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищание населения за счет непомерных тарифов на электроэнергию, полного уничтожения основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляют нам иного выбора, кроме как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться».

Лидер политической партии «Апсны» Виталий Габния напомнил, что оппозиция в течение года не проводила ни одного митинга и пыталась сотрудничать с властью, участвуя в различных правительственных комиссиях. Но результатов это не дало, а обещания не были выполнены. Он сказал, что, используя административный ресурс, действующая власть вытеснила представителей оппозиции из парламента и даже из Общественной палаты:

«В необходимых стране реформах нам тоже было отказано. Нам говорили, что они не нужны, но я полагаю, что они для них даже вредны, поскольку ограничивают власть в ее злоупотреблениях. На фоне фарса, обмана, продажи суверенных активов страны у населения растут протестные настроения, люди требуют от оппозиции определенных действий. На проведение митинга накладывает свой отпечаток и то, что последние выборы в парламент прошли под колоссальным административным давлением власти. Даже при созыве нового состава Общественной палаты, решения которой носят рекомендательный характер, оппозиция практически в полном составе была из нее выведена. У оппозиции не осталось иной площадки для взаимодействия с властью кроме проведения митингов и сборов».

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба призвал граждан выразить свое отношение к происходящему в стране. Он уверен, что, если не остановить власть, она обнулит суверенитет Абхазии:

«Мы общались с людьми разных категорий, все говорят о том, что власть не слышит простой народ. Власть отошла от проекта Владислава Ардзинба и его соратников. Тысячи жизней, пот, слезы, кровь, пролитая за нашу независимость, – все это сегодня пытаются обнулить. Повестка, которую продвигает сегодняшняя власть, направлена на удовлетворение интересов отдельных олигархов, которые не имеют никакого отношения к интересам простого абхазского гражданина. Закон об апартаментах, решения иностранных судов, которые будут иметь силу в Абхазии, все это направлено на одну цель – исключить абхазский народ из завтрашней повестки управления государством, сделать Абхазию местом для крупного капитала, а наш народ отодвинуть на второй или третий план. Мы это уже с вами проходили в истории».

Председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц отметил, что прошло три года, «в течение которых народ Абхазии испытывает на себе все прелести работы некомпетентной власти». За это время страна пережила несколько жесточайших кризисов, ни с одним из них, по его словам, власть не смогла справиться. В период борьбы с коронавирусной инфекцией были совершены грубейшие ошибки, которые привели к гибели сотен граждан, но это вина не медиков, а провальных управленческих решений, которые принимала власть. Легализация майнинга обрушила энергетическую систему, люди сидели сутками без электричества, горело оборудование трансформаторных подстанций и бытовая техника у граждан, никто за это не понес ответственности. Борьба с майнерами велась выборочно и не дала никакого результата. Несмотря на сопротивление общества, власти настойчиво пытаются отдать энергетику в руки непонятных инвесторов. Еще более обостряет ситуацию попытка власти взять полуторамиллиардный кредит у России без внятного плана, во что его вложить и как потом возвращать. Кулуарно и с нарушением ряда абхазских законов правительство подписало соглашение о передаче госдачи Пицунда России вместе с большим участком Национального парка, акваторией и частью города Пицунда. По всем этим вопросам в обществе были протесты, однако они никак не повлияли на намерение власти продвигать эти проекты. По словам Аслана Барциц, власть живет своей жизнью, ее цель – обогащение любым путем, а граждане живут своей жизнью, их цель – выжить, и они существуют в двух параллельных мирах. Без конца это длиться не может, поэтому принято решение о проведении митинга.

На вопрос о том, какого результата он ждет от акции протеста, Аслан Барциц ответил:

«Мы против крайних и радикальных действий, что касается результатов митинга, они будут зависеть не от тех, кто организует митинг, они будут зависеть от власти, от того, как они отреагируют, мяч на их стороне. Те решения, которые были ими приняты, антинародные и не в интересах нашего государства, которые они собираются осуществить, должны быть отозваны, власть должна от них отказаться. И, исходя из этой ситуации, мы будем принимать те или иные решения».

Параллельно со встречей оппозиционных политиков в администрации президента собрались лидеры провластных политических организаций и члены кабинета министров, руководители управлений администрации президента. Здесь были представлены «Единая Абхазия», Коммунистическая партия Абхазии, «Амцахара», «Народный фронт Абхазии» и ряд других организаций. Журналистов на встречу не пригласили. Президента на ней не было.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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