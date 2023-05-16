Группа жителей Ленингорского района Южной Осетии обратилась к президенту с просьбой уволить с занимаемой должности главу районной администрации Иллариона Гагиева. Это второй случай за всю новейшую историю республики, когда жители обращаются к президенту с подобной просьбой. Первый был в 2012 году в том же районе. Тогда местные жители жаловались на Джемала Джигкаева за чинимое им мздоимство. В чем причина недовольства в этот раз?

По информации гражданской активистки Тамары Меаракишвили, группа ленингорцев, всего около пятидесяти человек, обратилась к президенту Алану Гаглоеву с просьбой освободить от занимаемой должности главу района Иллариона Гагиева.

Подписанты характеризуют руководителя ленингорской администрации не иначе как «неучем», грубым в отношении с подчиненными и жителями района. Будто Гагиев устроил хаос в бюджетных организациях, несмотря на директивы правительства, продолжает практику совместительства должностей и т.д.

По уверениям Тамары Меаракишвили, письмо уже попало на стол президента, теперь подписанты ждут реакцию Алана Гаглоева.

По поводу содержания обращения Тамара Меаракишвили указывает, что грубостей от Гагиева не слышала, напротив, он слывет человеком весьма сдержанным. Что касается всего остального, то это началось задолго до его прихода в район.

Меняются президенты, главы района, но не ситуация в Ленингоре, говорит Тамара Меаракишвили:

«Почему пятьдесят человек решили объявить войну некомпетентности именно сейчас, всем понятно. Есть претенденты на управление районом, которые организовали кампанию по отстранению Гагиева от должности. Ни для кого не секрет, что за всем этим стоит депутат парламента от нашего округа Заза Дриаев. По уверениям тех, кто собирал у людей подписи, будто бы Заза передал через них, дескать, не переживайте и не бойтесь, эта кампания согласована со спикером парламента. Якобы тот сказал, что если будет двести подписей под обращением, то президент обязательно уволит главу района. После этого люди стали смело подписывать обращение.

– Но подписантов лишь пятьдесят, означает ли это, что будут собирать еще сто пятьдесят?

– Не знаю, может, и будет продолжение, но их письмо уже зарегистрировано в администрации президента. По моей информации, уже после регистрации письма до председателя парламента дошла информация о якобы его участии в мероприятии, и его реакция была крайне неприятной для Дриаева. Оказалось, ничего подобного спикер не говорил. Самое забавное в этой истории, что за поддержкой Дриаев обратился к т.н. бибиловцам, т.е. к людям, которых устроил на работу Анатолий Бибилов, но после смены власти их объявили политическими противниками (правда, не всех) и уволили с работы».

По словам гражданской активистки, это цирк, над которым смеется весь район. Еще в самом начале работы новой администрации она предупреждала, что не стоит устраивать охоту на ведьм и злить людей на ровном месте.

Нет никаких «бибиловцев» или «гаглоевцев», как не было «тибиловцев» и «кокойтовцев». Есть просто люди, в основной своей массе сельские жители без образования, у которых с некоторых пор открылось окно возможностей: занять должности, к которым их в любое другое время не подпустили бы на пушечный выстрел из-за отсутствия высшего образования. Теперь они получили возможность работать на нескольких должностях одновременно, откладывать сбережения, поднимать детей на ноги, даже приобретать недвижимость в Тбилиси. Никакая Грузия им таких возможностей не представила бы и близко. Это действительно большая личная удача. Все понимают, что есть обязательное правило: демонстрировать лояльность руководству. Без разницы кому лично, главное – удержать удачу в руках. И когда на них начинают вешать ярлыки, называть политическими оппонентами кого-либо – это лишь повод отобрать счастье у одних, чтобы отдать его своим протеже. Все-таки рабочих мест меньше, чем желающих их занять.

Их увольняли, как засланных казачков Бибилова с формулировкой «в связи с утратой доверия».

С определениями явно перемудрили, теперь «бибиловцы» оспаривают свои увольнения в суде и параллельно восстанавливают политическую лояльность – выходят из рядов «Единой Осетии».

По мнению Меаракишвили, очевидно, этой историей и решил воспользоваться предприимчивый депутат – использовать рассерженных людей как средство по устранению Иллариона Гагиева. Драться есть за что – о материальном благополучии бывших глав районных администраций в Ленингоре ходят легенды.

Такие вот дворцовые интриги в сельской местности, говорит Тамара Меаракишвили:

«Но анекдот даже не в этом, а в том, что вот эти новые начальники, называющие себя политическими деятелями, игроками команды Алана Гаглоева, хвастающие на людях своим влиянием на президента, - в основной своей массе – это тот же самый сброд. Они даже не чувствуют ответственности за новую власть, не понимают или им все равно, что они компрометируют команду президента, подставляют лично Гаглоева. Жители района это все видят. Сейчас в Ленингоре люди едва ли не заключают пари: сможет депутат развести президента на должность или не сможет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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