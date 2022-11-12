На этой неделе начальство Ленингорского района отчиталось перед югоосетинским президентом о завершении работ по сокращению штатных единиц совместителей. Местные наблюдатели сочли этот отчет чрезмерно оптимистичным.

Ленингорское начальство отрапортовало о завершении работ по сокращению совместителей в районе. Об этом президенту Алану Гаглоеву на совещании с руководителями городских и районных администраций доложил глава райадминистрации Илларион Гагиев. Он отметил, что оптимизация рабочих мест находится на финальной стадии, но есть еще несколько человек, которые отказываются освобождать дополнительно занимаемые должности.

«Их всего четыре человека, но уже на этой неделе вопрос будет решен», – цитирует Гагиева информагентство «Рес».

Это первый отчет об исправлении нарушений, указанных в акте проверки аудиторов федерального казначейства России летом прошлого года.

По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, слухи о ликвидации мертвых душ и освобождении ставок совместителей, мягко говоря, преувеличены. Обещанные главой района сокращения не удались. Товарищи-многостаночники дали консолидированный отпор, им помогли покровители в Цхинвале, вместе выстояли.

Тамара отмечает, что Илларион Гагиев, может, и искренне хотел навести порядок в кадрах, но, как оказалось, реальной властью над районом не обладает. В Ленингоре выстроена странная система управления. С учетом интересов столичных ведомственных чиновников районом руководят депутат парламента Заза Дрияев и первый заместитель главы администрации Резо Девидзе. У них обнаружился свой взгляд на работу с кадрами, поэтому увольнения ограничились пятью сотрудниками, причем их истории менее всего напоминают борьбу с совместительством.

Например, главу сельского совета Лили Голоеву уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия», говорит Тамара Меаракишвили:

«Так получилось, что накануне ее увольнения меня на улице остановил знакомый, к которому новое начальство относится с опаской. Поговорили, разошлись, но, как на грех, это произошло рядом с домом, где живет Голоева. То ли неправильно донесли Резо Девидзе, то ли он неправильно понял, но на следующий день в половине шестого утра он вломился к Лили Голоевой, поднял с постели больную женщину (она была на больничном), кричал, требовал от нее рассказать, о чем я говорила со своим знакомым рядом с ее домом. Голоева ответила, что не понимает, о чем речь, но Резо ей не поверил, в тот же день ее уволили в связи с утратой доверия. Она не была совместителем. Кстати, на выборах она поддержала Алана Гаглоева».

Еще уволили начальника районного управления сельского хозяйства. Мужчине за семьдесят, его освободили от должности предыдущие власти по возрасту, новые зачем-то позвали обратно, но через месяц снова отправили на пенсию. Такая работа с кадрами.

Вообще, говорит Тамара, в районе творится что-то неладное, какой-то разгул феодализма. Новое начальство как будто мнит себя ксанскими эриставами, составляют списки неугодных слуг, от которых нужно избавиться:

«Один список из тех, кто не нравится Зазе Дрияеву. У Резо Девидзе – свой перечень. По этим спискам и происходят у нас увольнения – совместители и закон о госслужбе здесь ни при чем. Это ни для кого не секрет, уже озвучивают фамилии тех, от кого собираются избавиться в ближайшее время. Один из тех, кого собираются уволить, – Александр Тигиев, глава Ленингорского поселкового совета. Глава района не хочет его увольнять, и не потому, что они друзья или родственники, просто он видит в нем хорошего работника. О Тигиеве и жители, и коллеги по работе отзывались только положительно, но первый замглавы и депутат против. Все потому, что, по словам Зазы Дрияева, примерно четыре года назад Александр Тигиев написал про него в Facebook не очень приятный комментарий. Это что за поведение? Он депутат или капризная барышня? Кстати, я прочла этот комментарий – ничего оскорбительного там не было. Тигиев – местный парень, у него трое малолетних детей, младшему даже месяца нет. Куда он должен уйти? У него нет статуса беженца, как у церованцев, он не получает в Грузии социальную помощь. А увольняют его приезжие из Цхинвала, которые, уж извините, кроме пьянства ничем здесь не занимаются, – в рабочее время, в служебных кабинетах.

– В районе действительно стоит такая проблема?

– Каждый день только и слышно: пили здесь, пили там, еще где-то пьянствовали… Вот это и есть наша районная администрация. И вот эти люди будут решать судьбу наших жителей, которые добросовестно работали все эти годы и не интересовались политикой? Вот сейчас мы записываем интервью в рабочее время. Первый заместитель уже такой бухой, что язык не может поворачивать. Поэтому он груб с посетителями, с местными жителями. От него постоянно прет алкоголем, и это в восьмиэтажке известно всем, кто должен знать о его поведении, но почему не делают замечания – я не знаю. Человека лечить надо».

По словам Меаракишвили, местные чиновники в частных беседах оценивают объемы нарушений примерно в двести должностных окладов.

Чтобы заподозрить неладное, достаточно заглянуть в бюджеты районных организаций. К слову, на отдел образования при приблизительно двухстах учениках выделяется 91 миллион рублей. Бюджет районной больницы на семь палат, которая почти не лечит, – 80 миллионов. Примерно 80-85% из этих средств – фонд оплаты труда. Где скрывается такое количество специалистов и чем они заняты, никто не знает.

По словам Меаракишвили, можно привести примеры злоупотреблений, мимо которых районное начальство не смогло бы пройти, будь у них желание навести порядок:

«Илларион Гагиев сказал, что ему осталось уволить четыре человека? А Резо Девидзе? Он совмещает должность первого заместителя и руководителя регионального отделения партии «Ныхас»? Это нарушение закона.

– При прежней власти, кажется, Спартака Дрияева уволили из районной администрации из-за совмещения с партийной должностью?

– Да. И если мы говорим с точки зрения закона о госслужбе, то почему кресло первого зама занимает человек без обязательного высшего образования? Ни образования, ни руководящего опыта, он в Цхинвале червей для рыбалки продавал, а теперь наши судьбы решает. Второй заместитель Гагиева – Георгий Болотаев, тоже многостаночник, на работе почти не бывает. Почему этого не замечает глава района? К примеру, заместитель начальника районного ЖКХ по совместительству глава совета в селении Бол, но его не трогают. Пусть он скажет, на какой из этих двух работ он отсутствует? А если ему удается одновременно находиться в двух местах, пусть расскажет, как ему это удается».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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