Депутаты югоосетинского парламента намерены внести поправки в законодательство республики, чтобы признать участников отрядов самообороны 1989-1992 годов ветеранами боевых действий и распространить на них меры социальной поддержки. Этот вопрос обсуждался на этой неделе на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности. При этом работа по составлению списков еще не завершена и вызывает множество вопросов.

Накануне заседания парламентского комитета по обороне и безопасности в комитет обратился председатель общественной организации ветеранов «Гордость Осетии» Ростислав Джиоев с предложением признать участников отряда самообороны ветеранами боевых действий и распространить на них меры социальной поддержки.

В заседании принял участие замминистра обороны Вадим Сиукаев. Он пояснил, что ранее президент (Бибилов – прим. «ЭК») поручил ведомству составить списки участников отражения военной агрессии 1989-1992 годов, то есть до формирования регулярных вооруженных сил. Выполнение поручения затянулось из-за пандемии коронавируса и по некоторым другим причинам:

«Работа была проведена со всей ответственностью, были подготовлены списки, были задействованы районные администрации, командиры отрядов самообороны и силы военных комиссариатов. Окончательный список содержал 3800 человек. Эта цифра несколько завышена, необходимо уточнить эти списки».

Участники заседания согласились, что списки нужно уточнить и проверить на местах.

«Надо, чтобы все те ребята, которые принимали участие в боевых действиях, проявляя мужество и героизм, пользовались всеми привилегиями и льготами. Хотя понимаем, что многих из них уже нет в живых. Необходимо возобновить работу комиссии, уточнить списки и присвоить им статус участника боевых действий», – сказал глава профильного комитета Ацамаз Бибилов.

Отношение комбатантов начала 90-х к законодательной инициативе неоднозначное. Среди тех, кто против, – участник самообороны Цхинвала, депутат парламента первого созыва Тимур Цхурбати:

«Реально воевали человек триста. Остальные были близко. Если учесть тех, кто стоял у костров, приходил куда-то дежурить, то наберутся эти три тысячи. Другое дело, чем они лучше тех же врачей, которые тоже были под обстрелами, и учителей, они ведь тоже рисковали жизнью? То есть выделять чей-то статус среди прочих я бы не стал. Я не считаю это правильным, этого статуса заслуживают все. Здесь все ветераны, весь народ, оставшийся жить в республике, одинаково заслуженный. Надо создать нормальные условия для жизни, а не выделять одних, чтобы за счет других они имели дополнительные блага. Это неправильная совестная практика распределения льгот. Льготы – это, конечно, хорошо, но где возможности? С чего их брать? Вместо этого необходимо всем создать нормальные условия жизни».

Югоосетинского ополченца, писателя Тамерлана Тадтаева цифра 3800 ветеранов обескураживает. Он исходит из того, что ветеранами конфликта в первую очередь нужно считать непосредственных участников боевых действий 1989-1992 годов из так называемых ударных групп.

Их немного, говорит Тадтаев, участники боев за Цхинвал называли себя в шутку «триста спартанцев», примерно столько их и было, все знали друг друга по именам. Аналогичные группы были и в районах республики, всех вместе примерно человек пятьсот. Странно, что непосредственных участников обороны не пригласили ни к составлению списков, ни к обсуждению законопроектов, говорит Тамерлан Татдаев:

«Почему мне, например, не сказали? Хотя я был вчера в Цхинвале. Почему не позвали участников ударных групп?

– Говорят, что задействовали командиров отрядов.

– Каких командиров? Что за бред? Они все погибли. Нашим командиром левобережной части Цхинвала считался Козаев Андрей. Он погиб в январе 1993 года. «Парчи» тоже умер. Всем известный «Вич» – Владислав Козаев, настоящий герой, скорее всего, об этом тоже ничего не знает. Я с ним вчера общался, он бы мне сказал... Кто ж тогда составлял эти списки? Почему нас не позвали?

– Такое впечатление, вас что-то смущает в этой инициативе. Вы как будто относитесь к ней с недоверием?

– Конечно, радует, что о нас хоть как-то вспомнили. Но, чтобы это не было фарсом, скажу: дожили до наших дней 10-20%, не больше. Тридцать лет прошло, многие уже тогда были немолодыми. Поэтому я и говорю: если нас не позвали, не спросили, что к чему, то я не знаю, мне кажется, это какое-то политическое мероприятие и мы опять ничего не получим, просто нас используют в политических целях, и мы опять ничего не получим. Посмотрим, что из этого выйдет».

По мнению Тамерлана Тадтаева, справедливость требует не просто признания их ветеранами. Они вправе рассчитывать на такие же военные пенсии, как и сотрудники силовых структур.

Прошло уже тридцать лет. Участники тех событий, кто остался жив, теперь старые и больные и нуждаются в помощи государства, защите которого отдали здоровье и лучшие годы жизни. Они вправе рассчитывать на признание заслуг, но ни один из погибших в то время так и не был удостоен правительственной награды. Это несправедливо, считает Тамерлан Тадтаев:

«Если бы не мы, Южной Осетии не было бы на карте. Мы ее отстояли в 1989-1992 годах. Понимаешь? Не было бы ни 2004 года, ни 2008-го. Это была бы республика Грузия. Но нас убивали свои же, потому что мы могли сказать: «Послушай, а ты кто такой? Откуда ты взялся?» Такие вопросы мы могли задать любому – и депутату, и президенту, и министру. И они нас боялись – убивали, ломали в тюрьмах, не брали на работу. Так было при Чибирове, потом при Кокойты, еще потому, что он очень не любил, когда против него кто-то высказывался, правда, тогда уже не убивали, но в тюрьмах многие сидели. Хорошо, что теперь за это взялись, об этом вспомнили. Мне пятьдесят семь лет скоро, но ведь были парни и постарше, многих уже нет. Я прихожу на площадь, а там нет никого, а ведь раньше площадь от них просто гудела… Эти ребята уже все на кладбище».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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