Самолет Georgian Airways долетел до Москвы – офис авиакомпании забросали яйцами

Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways с сегодняшнего дня начал ежедневное выполнение прямых рейсов в Москву. Российские СМИ пишут, что самолет уже сел во Внуково. На первый рейс было продано 80% билетов.

В отличие от вчерашнего дня, когда в Тбилиси из Москвы прилетел «Азимут», ажиотажа в аэропорту не было. Но ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами, а на шесть часов вечера у парламента заявлена новая акция протеста из-за прямого авиасообщения с Россией, пишет агентство «Новости-Грузия».

Georgian Airways ранее выступила с эмоциональным заявлением, призвав убрать от нее «грязные руки», компания назвала противников сближения с Россией и прямого авиасообщения «комичными ничтожествами», а себя – патриотами Грузии.

Российский «Азимут» и Georgian Airways будут летать между Тбилиси и Москвой с частотой семь раз в неделю. Кроме того, Грузия выдала разрешение на полеты из России еще одной российской авиакомпании – Red Wings. По три раза в неделю она будет выполнять рейсы Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва.