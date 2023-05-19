Впервые после четырехлетнего перерыва самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил прямой рейс Москва – Тбилиси. Первый рейс в тбилисском аэропорту встретили акцией протеста. Между оппозиционными активистами и полицией произошли стычки, есть задержанные.

Первый рейс вылетел из аэропорта Внуково и спустя четыре часа приземлился в грузинской столице – опередив расписание, в 13:17 по тбилисскому времени.

Опасаясь эксцессов, полиция с утра взяла аэропорт в плотное кольцо. Протестовавшим активистам запрещали переступать огороженные маркерами зоны.

На борту российского самолета были грузинские политики, называющие себя посредниками в вопросе восстановления авиасообщения. Мераб Чикашвили – председатель общественной организации «Солидарность во имя мира», Дмитрий Лорткипанидзе – директор грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова, Валерий Кварацхелия – руководитель центра грузино-российской дружбы и другие. Последний после прилета сразу оказался в центре внимания журналистов.

«Я рад, народ ликует», – прокомментировал ситуацию прибывший.

По его убеждению, восстановление рейсов – целиком заслуга команды энтузиастов, а грузинское правительство не имеет к этому отношения.

«Это был первый этап, мы добились снятия запрета на полеты и отмены виз. Дальше посмотрим. Здесь «Грузинская мечта» ни при чем, вы знаете мое отношение к этой партии. Мы группа, которая методами народной дипломатии сумела разорвать этот порочный круг. 23 года страдал грузинский народ, и мы прорвали этот круг», – говорит Кварацхелия.

Прилетевший из Москвы бывший сотрудник Минобороны, полковник Тристан Цителашвили не скрывал, что их цель – приглашение президента РФ Путина в Тбилиси:

«На борту были песни, пляски, угощали шампанским, это нормально, они гости, и мы должны их встретить радушно. Я против России воевал с оружием в руках, в отличие от вас, журналистов, но сейчас все изменилось. Могу назвать следующие шаги – приезд Путина в Тбилиси и переговоры с правительством насчет возвращения Абхазии и Цхинвали. Это произойдет очень скоро!»

Заявления пророссийских активистов вызвали ярость протестующих, ситуация накалилась, и полиция начала задерживать манифестантов. За несколько минут до задержания активист Шушана Мацаберидзе дала короткое интервью СМИ:

«Правительство Грузии, к сожалению, управляется из Кремля. Представьте себе, прилетевших предупреждали, что здесь им не рады, и они вылетели на час раньше, чтобы уйти от народного гнева. Скоординированные действия по удалению Абхазии и Южной Осетии с сайта российской авиакомпании тоже являются звеном этой цепи. Предупреждаем власти, что, если они не будут защищать интересы нашей страны, за вас это сделаем мы!»

Сегодня Грузия перешла на орбиту России, подытожила лидер «Дроа» Элене Хоштария на митинге возле Тбилисского международного аэропорта. По ее словам, российское государство, как и ее президент, являются «признанными террористами».

«Сегодня наше государство стоит на страже интересов России. Такую задачу они получили – создать комфорт для Валерия Кварацхелия и холопов, которые от нашего имени благодарят Путина. Право на это им никто не давал. Мы сделаем так, чтобы наш голос был услышан ими. Путин – признанный террорист», – заявила Хоштария.

Многие наблюдатели увидели в сегодняшнем шумном мероприятии печальный символизм. Ровно семь лет назад российским пограничником был застрелен 30-летний гражданин Грузии Гиги Отхозория, произошло это в селе Хурча Зугдидского муниципалитета, недалеко от разделительной линии.

Сегодня мать Гиги – Джульетта Чантурия дала интервью грузинским СМИ.

«Сегодня я думаю, что восстановить справедливость станет сложнее. Я оплакала сына и вместе с ним всех тех молодых людей, которые пожертвовали собой ради своей страны. И в этот день, как ни поразительно, мы встретили русских на «ура». Все это время я продолжала надеяться, что сегодня может что-то произойти, и убийце моего сына, и убийце тысяч грузин будет дан ответ, но, как видите, дни идут, и ничего не происходит», – сказала Джульетта Чантурия.

По словам матери Гиги, возобновление авиасообщения делает невозможным восстановление справедливости в деле об убийстве ее сына. «Этим людям, которые положительно приняли это мероприятие и считают его хорошим, должно быть очень стыдно», – сказала Джульетта Чантурия.

Напомним, безоружный Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года, примерно в 15:00, выстрелом из огнестрельного оружия. Несмотря на требования Тбилиси, российский пограничник Рашид Канджи-Оглы так и не понес никакого наказания.

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