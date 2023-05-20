У гостиницы в Кахетии, где, вероятно, находится дочь Лаврова, начались задержания протестующих

В районе гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии, где предположительно находится дочь главы МИД России Сергея Лаврова, начались задержания участников акции протеста. На месте мобилизованы сотрудники полиции и департамента особых назначений (спецназ). В СМИ и соцсетях появляются фотографии, свидетельствующие о том, что в Кварели стягиваются дополнительные силы.

По данным СМИ, ситуация стала накаляться после того, как активисты стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая: «Русским не место в Грузии!». Акция протеста продолжается. Собравшиеся требуют от граждан РФ немедленно покинуть территорию отеля.

Как ожидается, сегодня в комплексе будет отмечаться свадьба деверя (брата мужа) Екатерины Винокуровой (Лавровой). Брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится главе МИД РФ зятем, ранее расписался со своей избранницей в Тбилиси.

Накануне поздно вечером к гостинице Kvareli Lake Resort прибыл один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, которого на месте встретили правоохранители. По утверждению Мелия, администрация отеля подтвердила ему, что там проживают члены семьи российского министра. Оппозиционер заявил, что это характеризует отношение к Грузии и грузинским гражданами со стороны Лаврова и Путина как «аморальное» и «вульгарно циничное», пишет SOVA.

При этом в официальном заявлении гостиницы сообщения о прибытии к ним дочери министра иностранных дел РФ опровергаются: «Мы хотим отреагировать на дезинформацию, которая распространяется в СМИ! Заявляем, что прибытие дочери Лаврова в Kvareli Lake Resort не соответствует действительности, у нас не зафиксирован и ранее не фиксировался постоялец с фамилией Лавров».