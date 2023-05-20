Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways

На ситуацию вокруг протестов против возобновления авиасообщения с Россией и информацию о нахождении на территории Грузии дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова отреагировала президент Грузии.

На коротком брифинге Саломе Зурабишвили назвала неприемлемой ситуацию, когда официальные лица и органы, ответственные за безопасность страны, говорят о том, что не имеют информации о том, находятся или нет на территории Грузии лица, находящиеся в санкционных списках стран-партнеров Грузии.

По словам президента, правительство страны должно немедленно отреагировать на ситуацию и обеспечить исполнение санкций.

Зурабишвили также подчеркнула, что для нее является неприемлемым и то, что грузинская авиакомпания, пользующаяся поддержкой государства на всех уровнях, осуществляла бы рейсы в страну, которая оккупировала 20% территории страны. Президент пообещала, что не будет пользоваться услугами перевозчика Georgian Airways до тех пор, пока сохраняется текущее положение вещей. И призвала граждан последовать ее примеру.

Раскритиковала глава государства и позицию представителей правящей партии. В частности, Зурабишвили считает неприемлемыми слова председателя партии Ираклия Кобахидзе о ксенофобских настроениях в оппозиционно настроенной части общества, в то время как за все время с начала российского вторжение в Украину в Грузии не было зафиксировано ни одного случая притеснения граждан России. Подобные высказывания президент считает оскорбительными для всего грузинского народа и обещает не допустить, чтобы позиция Кобахидзе и его единомышленников воспринималась как позиция Грузии на международной арене.