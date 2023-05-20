Президент Грузии: свадьба с участием родственников Сергея Лаврова не состоится

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба брата зятя главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кварели не состоится. Россияне уже покинули страну, сказала она, сославшись на министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

«По поводу сегодняшнего инцидента… Хотя мне было довольно сложно связаться, но я все же получила уверение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались справить вторую половину свадьбы, уехали. Таким образом, свадьба сегодня не состоится. Это победа общества, как в свое время отъезд Гаврилова из страны», - цитирует Зурабишвили SOVA.

Напомним, в районе гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахети, где предположительно находилась дочь главы МИД России Сергея Лаврова, проходила акция протеста. На месте были мобилизованы сотрудники полиции и департамента особых назначений (спецназ). Были задержаны, по меньшей мере, 16 участников акции, в том числе лидер оппозиционного движения «Дроа» («Время настало») Элене Хоштария.

По данным СМИ, ситуация стала накаляться после того, как активисты стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая: «Русским не место в Грузии!». Акция протеста продолжается. Собравшиеся требуют от граждан РФ немедленно покинуть территорию отеля.

Как ожидается, сегодня в комплексе будет отмечаться свадьба деверя (брата мужа) Екатерины Винокуровой (Лавровой). Брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится главе МИД РФ зятем, ранее расписался со своей избранницей в Тбилиси.

Накануне поздно вечером к гостинице Kvareli Lake Resort прибыл один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, которого на месте встретили правоохранители. По утверждению Мелия, администрация отеля подтвердила ему, что там проживают члены семьи российского министра. Оппозиционер заявил, что это характеризует отношение к Грузии и грузинским гражданами со стороны Лаврова и Путина как «аморальное» и «вульгарно циничное».

При этом в официальном заявлении гостиницы сообщения о прибытии к ним дочери министра иностранных дел РФ опровергаются: «Мы хотим отреагировать на дезинформацию, которая распространяется в СМИ! Заявляем, что прибытие дочери Лаврова в Kvareli Lake Resort не соответствует действительности, у нас не зафиксирован и ранее не фиксировался постоялец с фамилией Лавров».