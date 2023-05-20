Не успела Грузия оказаться в центре одного скандала в связи с прибытием в Тбилиси первого за последние четыре года авиарейса из Москвы, как тут же столкнулась с новым. Грузинские оппозиционные СМИ выяснили, что в стране гостит дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова и вместе с ней большое количество гостей, близких к российским властным кругам. Настолько большое, что целых два крупных отеля в регионе Кахети оказались полностью закрыты для других посетителей.

Грузинский полицейский спецназ охраняет покой родственников российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и их гостей – подобными заголовками пестрят грузинские оппозиционные СМИ. После распространившейся информации о том, что, пока проевропейская часть грузинского общества протестовала против возобновления авиасообщения с Россией, из Москвы в Тбилиси прибыли не просто очередные туристы, а ни много ни мало дочь главы российского МИДа. И не одна. Согласно данным, полученным оппозицией, в регионе Кахети на сегодняшний день запланированы свадебные мероприятия – брат мужа Екатерины Винокуровой, в девичестве Лавровой, решил отметить важный для себя день именно в Грузии. Для этого были полностью забронированы два отеля – Kvareli Lake Resort и Akhasheni Wine Resort. Это вызвало новую волну протеста.

По словам одного из лидеров «Единого национального движения» Ники Мелия, дело даже не в том, что члены семьи российского министра, в том числе его дочь и зять – бизнесмен Александр Винокуров, находятся под санкциями ЕС и США – стратегических партнеров Грузии, а в том, что грузинские власти окончательно сорвали маски, оказывая радушный прием ближайшим родственникам тех, кто стоит за оккупацией 20% территории страны:

«Зять Лаврова тут, у его брата тут свадьба, дочь Лаврова тоже тут, отец зятя тут. Из них трое находятся под санкциями США, ЕС, Австралии, Британии. То есть из-за санкций они никуда не могут поехать, и вот приехали в Кварели (район Кахети). В то время как эта страна оккупирована, в том числе, этим самым Лавровым. Он же является автором того кровопролития, которое было в 2008 году. А сегодня они здесь собираются получать удовольствие, поднимать тосты в честь Путина, в честь российской армии, будут желать победы российской армии и поражения Украине».

Территория Kvareli Lake Resort, где, предположительно, и находится дочь Лаврова, а также намечены основные свадебные мероприятия, с утра оцеплена сотрудниками полиции. На территории отеля мобилизован спецназ. Прошли первые задержания протестующих – ситуация накалилась после того, как активисты стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая: «русским не место в Грузии!» Тем не менее акция продолжается. Собравшиеся требуют от граждан РФ немедленно покинуть территорию отеля.

«Стоит полиция и защищает оккупантов от нас, в то время как 20% Грузии остаются оккупированными. Мне кажется, наше правительство отныне всегда будет на стороне оккупантов, что бы они ни сделали, будет их защищать. Мы пришли сюда, чтобы дать жесткий ответ как оккупантам, так и правительству», – говорит один из участников акции протеста по имени Лазаре.

При этом в официальном заявлении гостиницы сообщения о прибытии к ним дочери министра иностранных дел РФ опровергаются:

«Мы хотим отреагировать на дезинформацию, которая распространяется в СМИ! Заявляем, что прибытие дочери Лаврова в Kvareli Lake Resort не соответствует действительности, у нас не зафиксирован и ранее не фиксировался постоялец с фамилией Лавров».

Впрочем, на это в оппозиции иронизируют, что сотрудникам отеля стоит поискать в списке гостей гражданку Винокурову. О том, что брат зятя Лаврова действительно находится в Грузии, говорят видеоролики, опубликованные его невестой в социальных сетях. На кадрах – и факт росписи молодоженов в Тбилиси, и попытки танцевать грузинские национальные танцы, и подготовка к главному мероприятию.

Тем временем оппозиция призвала всех, кому небезразличен факт того, что родственники представителей высшего российского руководства комфортно чувствуют себя на территории Грузии, присоединиться к новой акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

«Пока пророссийское правительство Бидзины Иванишвили не потерпит поражение, а оно обязательно потерпит поражение, оно из этой российской спирали не выберется. Не осталось спецназовца, который бы сегодня не был здесь. Под прикрытием спецназа проводят свадьбу. Дорогие сограждане, у меня одна единственная просьба: те, кто по разным причинам не может присоединиться к нам здесь, в Тбилиси на шесть вечера намечена акция протеста перед парламентом. И вот эта беспрецедентная попытка со стороны Иванишвили и Путина растоптать наши главные ценности не должна остаться без достойного ответа».

В «Грузинской мечте» на вопросы о том, как случилось, что родственников российского министра в Грузии охраняют сотрудники МВД, предпочитают не отвечать. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури от комментариев отказался, а представитель правящей партии Бека Одишария отметил, что информацию, исходящую от оппозиционных СМИ, необходимо основательно перепроверить, прежде чем об этом говорить:

«У меня нет никаких подтверждающих это фактов. А вам я не верю. Если на территории страны находится кто-то, кто нарушает закон об оккупированных территориях, предоставьте эту информацию и потом будем реагировать».

Так или иначе, факт возобновления прямого авиасообщения с Россией на фоне информации о грандиозной свадьбе брата зятя Сергея Лаврова и нахождении дочери российского министра в Грузии фактически отошел на второй план. Как отмечают противники власти, если еще вчера сотрудники МВД задерживали протестующих против полетов из России, то сегодня те же полицейские уже самоотверженно охраняют покой родственников российского министра иностранных дел. А грузинские отели закрывают двери для граждан своей страны ради комфорта тех, кто если и прямо не стоит за оккупацией грузинских территорий, то уж точно одобряет решения родственников в Кремле.

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