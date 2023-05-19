Экономической аннексией назвали оппоненты «Грузинской мечты» возобновление авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Страсти бушевали не только в тбилисском аэропорту, но и в стенах грузинского парламента. Оппозиция объявила о начале постоянных акций протеста до отмены авиаперелетов. Риторика грузинских властей и заявления из Москвы порождают у многих подозрения о том, что могут стать реальными и другие формы сближения с Россией – в том числе, восстановление дипотношений, железнодорожное сообщение через Абхазию.

Посадка самолета из Москвы в Тбилисском международном аэропорту накрыла грузинскую власть волной политической турбулентности и бурей критики со стороны оппозиции. Страсти бушевали не только на улице, но и в стенах парламента, где шло пленарное заседание. Обсуждать «текучку» как ни в чем не бывало, когда в Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы, беспартийный депутат Хатия Деканоидзе сочла неприемлемым:

«Это тяжелейшая ситуация, коллеги, я не думаю, что этот цирк, который здесь происходит, соответствует той ситуации, в которой оказалась наша страна. После 24 февраля, нападения России на Украину, практически весь цивилизованный мир прерывает связь с Россией, а мы встречаем с распростертыми объятиями российскую экономическую аннексию Грузии».

Эмоции и возмущение переполняли представителей оппозиционных партий.

«Была бы моя воля, я тому самолету с удовольствием сказал бы известные слова, сказанные украинским военным русскому военному кораблю. Но, к сожалению, власть Грузии так не ведет себя», – говорил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

А стоявший рядом с ним лидер этой партии Георгий Вашадзе призвал всех протестными акциями заставить власти отказаться от этого решения, как это было в начале марта, когда «Грузинская мечта» вынуждена была отозвать законопроект об иноагентах:

«Грузинская мечта» перешла на путь прямой русификации Грузии. Они открыто сменили внешний вектор, говорят, не таясь, о том, что для них приоритетом является Россия, а не ЕС».

Анонсировал акцию протеста на проспекте Руставели сегодня вечером из коридора парламента и лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«В то время когда двери ЕС, как никогда, открыты и у нас есть исторический шанс, именно в это время в дверях застряли Бидзина Иванишвили и его русская партия».

О необходимости протеста для защиты европейской перспективы страны заявили и в партии «Лело». О том, чем чреваты тесные контакты с Россией, напомнила депутат Анна Нацвлишвили:

«Итогом десятилетнего правления «Грузинской мечты» стало то, что Грузия отдаляется от западных стратегических партнеров и сближается со страной-оккупантом. Это очень опасно для национальных интересов, в стране бесконтрольный наплыв граждан России, российских денег и капитала».

Россия сама возобновила авиаперевозки и отменила визовый режим, утверждения оппозиции – чистой воды спекуляция, отвечали депутаты «Грузинской мечты», а председатель партии Ираклий Кобахидзе призывы к протесту назвал «абсолютно антигосударственными».

«Сегодня страна богатеет, вы слышите? За последние два года экономика нашей страны выросла почти на 10 миллиардов долларов», – вторил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе презентации проекта строительства жилого комплекса для беженцев.

«За счет России?» – попытался уточнить один из журналистов. Но премьер-министр его резко прервал: «Вы врете сейчас!» Недоволен глава правительства и западными партнерами, которые предостерегли Тбилиси от возобновления авиасообщений с Россией и связанными с этим санкциями:

«Они нам говорят, что из-за того, что в Украине война, мы должны все остановить, должны ухудшить состояние нашего народа, не должны думать об экономике, торговле», – сетовал премьер-министр, уверяя, что вся политика его власти нацелена на объединение страны, что авиасообщение с РФ – это всего лишь «часть торгово-экономических отношений». Гарибашвили также объяснил, почему власть не собирается присоединяться к двусторонним санкциям ЕС против России:

«Мы не являемся членом ЕС, друзья, для того, чтобы подчиниться политике стран ЕС, мы должны входить в ЕС».

И, конечно, Гарибашвили напомнил, кого грузинский народ должен благодарить за сближение с Европой:

«Договор об ассоциации с ЕС, безвизовый режим, то, что вы перемещаетесь за 100 евро свободно в Европе, – эта наша заслуга, это заслуга Бидзины Иванишвили, его команды и «Грузинской мечты».

Противники прямых авиасообщений с Россией еще больше встревожились после слов депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова о том, что он не исключает возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией. В ответ в грузинских соцсетях и СМИ оппозиционеры развили эту тревогу, не исключив, что вслед за авиаперелетами возобновятся и дипотношения, прерванные после августовской войны в 2008-м, восстановится железнодорожное сообщение через Абхазию, «а там, глядишь – и сам Владимир Путин приедет погостить» в Грузию.

Так далеко дело не зайдет, убежден специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубитидзе:

«Восстановления дипотношений не будет не потому, что они не посмеют (грузинские власти). Это процедурно очень сложно. Думаю, следующим шагом станет усиление формата Карасин-Абашидзе. В этом формате помимо торговых и гуманитарных вопросов будут обсуждаться уже и политические. Формально, конечно же, в Грузии работу посольства РФ не возобновят, но в этом формате будет создана модель неявных дипотношений. Они и так уже, по сути, существуют», – продолжает международник Шубитидзе, обращая внимание на скоординированные действия Тбилиси и Москвы. В пример он приводит и случай с авиакомпанией «Азимут», которая убрала из списка государств, признанных Россией независимыми, грузинские регионы – Абхазию и Южную Осетию.

Маловероятным считает Шубитидзе и восстановление и тем более железнодорожные грузоперевозки через Абхазию. «Это ведь входит больше в интересы Армении», – напоминает Шубитидзе, а в этом направлении Армения и Азербайджан близки к соглашению об открытии грузовых железнодорожных сообщений с Россией.

Что же касается европейских перспектив Грузии, Шубитидзе пессимистичен:

«Очень печальные шаги делают грузинские власти – когда ожидается новый пакет санкций ЕС, который коснется третьих стран, с помощью которых Россия обходит санкции. США также предупредили, что возобновление авиасообщений чревато санкциями».

Как предполагает Константин Шубитидзе, дело идет к тому, что очень скоро вместе с грузинскими судьями в санкционном списке окажутся и грузинские политики из «Грузинской мечты».

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