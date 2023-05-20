В Тбилиси проходит очередная акция против авиасообщения с Россией

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в субботу заявил о взятии Бахмута, города в Донецкой области, за который несколько месяцев шли ожесточенные бои.

В шестиминутном ролике в телеграме Пригожин говорит, что город был взят 20 мая около полудня. «224 дня длилась операция по взятию Бахмута, «бахмутская мясорубка»,- сказал основатель ЧВК.

Представители Украины заявили, что это сообщение не соответствует действительности. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские военные «контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты» в городе и частный сектор. При этом Маляр назвала ситуацию в городе «критической». Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что бои в Бахмуте продолжаются.

Большая часть города уже некоторое время под российским контролем. Бои в последние дни велись в западных районах.

По словам Пригожина, операция по взятию города началась осенью прошлого года для того, чтобы дать возможность «потрепанной российской армии прийти в себя». Владелец ЧВК также заявил, что в боях за Бахмут участвовали исключительно наемники, без помощи со стороны регулярных частей.

Пригожин поблагодарил генерала российской армии Сергея Суровикина «за возможность провести тяжелую операцию» и президента России Владимира Путина «за высокую честь защищать свою родину». «Мы боролись не только с ВСУ в Бахмуте, мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам палки в колеса», — утверждает владелец ЧВК. При этом Пригожин резко отозвался о министре обороны России Сергее Шойгу и главе Генштаба Валерии Герасимове. По словам основателя ЧВК «Вагнер», они превратили войну в собственное развлечение. Пригожин и раньше резко их критиковал.

По словам Пригожина, к 25 мая бойцы ЧВК «Вагнер» будут выведены из Бахмута в тыл. Вернутся ли они на фронт и если да, то когда, он не сказал.

Минобороны России сообщение о взятии Бахмута пока не комментировало. Зато поздравление уже опубликовал назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Бахмут (в российских сводках фигурирует также как Артемовск - это советское название города) - районный центр в Донецкой области. По оценкам западных стран, обе стороны понесли в боях за него тяжелые потери. Город сильно разрушен.

При этом, как неоднократно отмечали и украинские, и западные аналитики, и сам Пригожин, взятие города не имеет стратегического значения - к западу от него расположены новые рубежи обороны украинской армии, в том числе на подступах к Константиновке, Славянску и Краматорску.

В последние две недели украинские военные предприняли ряд успешных контратак к северу и югу от Бахмута, отбросив российских военных на флангах.