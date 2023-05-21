Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата

После того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила грузинской авиакомпании Georgian Airways бойкот за осуществление прямых рейсов в Россию, директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что до тех пор, пока Зурабишвили «не извинится перед грузинским народом», ей не разрешат подняться на борт авиакомпании. Об этом сообщает SOVA со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

Гаиашвили проводит параллель между президентами Грузии и Турции, сравнивая их отношение к национальным авиалиниям:

«Я вспоминают Грузию в конце 80-х годов прошлого века, когда в Самтредиа была переделана железная дорога, чтобы разрушить советскую экономику. Госпожа Саломе сейчас, похоже, действует по инерции того же мышления и считает, что остановка грузинской авиакомпании разрушит российскую экономику. Или что это за демократия такая, если большинство будет действовать в соответствии с мнением агрессивного меньшинства? Демократия означает решение вопросов большинством, а действовать в угоду соображениям меньшинства называется диктатурой.

Ирония судьбы заключается в том, что и госпожа Зурабишвили называется президентом, и президент Турции Эрдоган, который превратил Turkish Airways в одну из крупнейших авиакомпаний мира, а в Стамбуле построил крупнейший аэропорт региона. Я не буду долго продолжать. Госпожа Саломе бойкотировала национальную авиакомпанию, мы объявляем ее персоной нон грата, и пока она не извинится перед грузинским народом, мы не пустим ее на наш борт», - заявил Гаиашвили.

SOVA напоминает, что 20 мая президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за осуществления прямых авиарейсов в РФ. Она также призвала всех бойкотировать эту компанию и не использовать воздушные борты для путешествий в другие страны.