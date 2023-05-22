Новости
В Абхазии почтили память жертв Кавказской войны
В Абхазии накануне, 21 мая почтили память жертв Кавказской войны, завершившейся 159 лет назад. Об этом пишет агентство «Апсныпресс».
Мероприятия начались с конного шествия. Кавалькада конников во главе с факелоносцами в национальных одеждах направилась от сухумской площади имени Сергея Багапша к памятнику махаджирам на набережной, где пришедшие почтили минутой молчания память жертв трагических событий XIX века.
Цветы к памятнику махаджирам возложили президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, депутаты парламента, члены правительства, потомки махаджиров, вернувшиеся на родину, представители общественности, студенты и школьники.
В память о жертвах Кавказской войны была зажжена традиционная поминальная свеча Ащамака, разожжен Нартский костер. После этого на воду были опущены венки.
Раньше этот день в Абхазии отмечали 31 мая, но с 2011 года он отмечается 21 мая. 31 мая 1990 года на Набережной Махаджиров заложили памятный камень. А в сентябре 2010 года на месте камня установили памятник абхазским махаджирам – жертвам Кавказской войны XIX века.
Другие новости дня
Россия нанесла удар по Днепропетровской области Украины
Российская армия нанесла удар дронами и ракетами по Днепропетровской области Украины в ночь на 22 мая. Ранено не менее восьми человек, повреждены жилые дома, автомобили, частное предприятие, здание спасательного подразделения. Об этом в своём телеграм-канале сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, украинские военные сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. Однако, в результате удара пострадал 27-летний местный житель, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также в лечебные учреждения с ранениями попали две жительницы региона 52 и 70 лет. Сообщается о двух возникших пожарах. Издание «Зеркало недели» сообщает, что ночью в Днепре прогремело не менее 40 взрывов.
- В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
SpaceX отправила к МКС корабль с туристами на борту
Компания SpaceX отправила к Международной космической станции ракету «Фалькон-9» с пилотируемым кораблём «Крю дрэгон» с туристами на борту. Это уже второй полностью коммерческий полёт в космос от компании Axiom.
Экипаж возглавляет бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон. Пилот корабля – предприниматель Джон Шоффнер. Членами экипажа стали астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Они станут первыми гражданами этой страны посетившими МКС. Кроме того, Барнави – первой саудовской женщиной, когда-либо побывавшей в космосе.
На МКС астронавты проведут восемь дней. Они будут работать вместе с экипажем станции.
Стоимость одного полёта для каждого члена миссии в рамках коммерческой программы от Axiom оценивают в 55 миллионов долларов. Такие полёты планируют проводить два-три раза в год.
В конце апреля ракета-носитель с кораблём «Старшип» компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска в США. Отделение второй ступени прошло нештатно. Сверхтяжелая ракета, создаваемая для миссий на Луну и Марс, стартовала в тестовый орбитальный полет. Он проходил в непилотируемом режиме.
В Нальчике несмотря на запрет провели шествие в День памяти жертв Кавказской войны
В Нальчике состоялось традиционное шествие в годовщину окончания Кавказской войны – несколько десятков человек прошли по центру города до памятника «Древо жизни». Ранее местные власти отказались согласовать шествие, однако акции не мешали, сообщает издание «Кавказский узел».
Кроме того, по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны в Нальчике состоялся митинг, который посетили несколько сотен человек.
Памятные мероприятия прошли и в Черкесске – там провели митинг, обряд дуа и молебен, на который пришли представители правительства Карачаево-Черкесии. О Дне памяти высказался и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который призвал «обеспечить мир и согласие на древней земле».
Жертв Кавказской войны вспомнили также в Грузии. Как сообщает корреспондент сайта Кавказ.Реалии, в городе Анаклиа по инициативе Черкесского культурного центра прошла встреча у мемориала жертвам черкесскому геноциду. В мероприятии в том числе приняли участие представители диаспоры из Северного Кавказа, Турции, Иордании и местные власти.
Директор Черкесского культурного центра Мераб Чухуа напомнил, что 20 мая 2011 года Грузия стала единственной пока страной, которая признала геноцид черкесского народа.
«Черкесский культурный центр в Тбилиси посвятил этому несколько мероприятий. У нас была одна цель: не только принести соболезнования, но стоять вместе с черкесами. Грузинско-черкесское единство есть спасение не только для грузин и черкесов, но и для всего Кавказа» – сказал Чухуа в разговоре с корреспондентом Кавказ.Реалии.
- Вследствие Кавказской войны, продолжавшейся до 1864 года, и массовой депортации черкесов в Османскую империю на исторической родине осталось всего около пяти процентов представителей черкесского народа. В нынешнее время черкесы проживают в более чем 50 странах мира. Самая многочисленная черкесская диаспора – по разным подсчетам, от 2,5 до 3,5 млн человек – живет в Турции.
- В прошлом году шествие также было запрещено в Нальчике - в несанкционированной акции приняли участие около 500 человек. У полицейских не возникло вопросов к участникам шествия, но они пытались остановить ехавших впереди по проезжей части всадников. Собравшиеся пытались отстоять их, требуя у полиции официальное предписание. Протокол о нарушении общественного порядка был составлен минимум на одного из них.
- Майский районный суд Кабардино-Балкарии вернул в полицию административное дело на местного жителя Азамата Гукепшева из-за комментария с призывом отметить 21 мая День памяти жертв Кавказской войны.
Путин одобрил раздел «Яндекса» между российскими миллиардерами
Президент России Владимир Путин одобрил список покупателей российского интернет-гиганта «Яндекс» у текущих владельцев. Компанию поделят между миллиардерами Владимиром Потаниным, Алексеем Мордашовым, Вагитом Алекперовым и государственным банком ВТБ. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишут издания «Медуза» и The Bell.
По данным изданий, список потенциальных покупателей 17 мая представил президенту советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин. На следующей неделе состав участников консорциума, их доли и сумму сделки обсудит совет директоров «Яндекса» в Дубае. Затем покупку предстоит одобрить акционерам компании. По оценке The Bell, поисковик может быть продан максимум за 7,6 миллиарда долларов - до войны его цена достигала почти 30 миллиардов.
Продажа согласована с Путиным «в общих чертах», пишут журналисты. Предположительно, контрольный пакет российской части «Яндекса» будет поделен примерно поровну между всеми участниками. Трое собеседников, знакомых с деталями переговоров, допускают, что в состав акционеров еще могут быть внесены изменения. Никто из упомянутых возможных участников сделки и пресс-секретарь Кремля на вопросы изданий содержательно не ответил.
- До войны «Яндекс» через нидерландское юрлицо контролировал траст семьи сооснователя Аркадия Воложа и менеджмент компании. Миноритариями голландской компании являются крупные западные фонды, ее акции обращались на американской бирже NASDAQ, но торги были заморожены. После полномасштабного вторжения России в Украину Волож попал под санкции Евросоюза, его траст передал право управления своим пакетом совету директоров компании.
В Берлине расследуют возможное отравление российских оппозиционеров
Управление государственной безопасности полиции Берлина начало расследование возможного отравления участников российской оппозиционной конференции в апреле. Об этом представитель полиции сообщил в ответ на журналистские запросы Радио Свобода и газеты Welt am Sonntag. Ранее о симптомах отправления двух россиян, участвовавших в конференции в Германии, писало российское издание «Агентство».
Встреча представителей российской оппозиции состоялась в конце апреля в Берлине. Как писало агентство, недомогание возникло у двух участниц мероприятия. Одна из них - глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно. Другая - недавно уехавшая из России журналистка, имя которой издание не раскрыло.
Из материала «Агентства» следует, что обе участницы почувствовали недомогание еще до конференции. Арно обратилась в больницу в США, где сейчас живет, неназванная журналистка - в крупнейшую берлинскую клинику «Шарите». Там, в частности, в разное время лечили поступивших с симптомами отравления российского оппозиционера Алексея Навального и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.
Из материала «Агентства» следует, что возможное отравление Арно расследуется американским Федеральным бюро расследований. Ведомство это не комментировало.
Все 17 задержанных на акции протеста в Кварели освобождены
Все 17 задержанных на территории гостиницы «Кварлис тба» освобождены. При этом Гурджаанский районный суд вынес устное предупреждение двум участникам акции. Судебный процесс остальных 14 лиц отложен по ходатайству защиты, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснили адвокаты, они не смогли вовремя ознакомиться с материалами дела и доказательствами. Гурджаанский суд рассмотрит дело 14 человек, задержанных у гостиницы «Кварлис тба», 19 июня в 13:00.
Для справки: акция у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») проходила вчера с утра. Участники акции протестовали против присутствия в ней членов семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе протестной акции ситуация между полицией и участниками акции обострялась несколько раз. По последней официальной информации, на месте задержаны 17 человек.
В связи с происходящими событиями президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг. По словам президента, глава МВД заверил ее, что «семья, которая собиралась отмечать второй день свадьбы, уехала, и свадьба сегодня не состоится».
Позже члены и сторонники «Национального движения» провели еще одну акцию возле здания полиции в Сагареджо и потребовали освобождения задержанных на акции протеста у гостиницы «Кварлис тба». Ситуация между участниками акции и полицией обострилась и здесь. Были задержаны члены политсовета «Единого национального движения» Лаша Парулава и Георгий Ломидзе. Сигнахский районный суд отложил рассмотрение их дела до 28 мая.
Лидер оппозиционного движения «Дроа!» покинула изолятор
Лидер оппозиционного движения «Дроа!» сообщила грузинским СМИ о том, что уже покинула следственный изолятор в населенном пункте ЗаГЭС. Элене Хоштария рассказала о подробностях задержания.
Хоштария подчеркнула, что после того как увидела, как себя вели представители полиции в Кварели, она направилась в центр Кахетии и лично видела, как начальник полиции выгнал адвоката и активистов из здания. Это стало причиной физического противостояния с полицейским, сообщила она.«Я хотела бы подчеркнуть, что полиция, которая защищает Лаврова, полиция, которая издевается над своими гражданами, так попирает их права, - не стыдно того, что Лавров будет танцевать у нас в день смерти [Гиги] Отхозория, да, они будут получать подобные ответы», - заявила Хоштария.
В Грузии 19 и 20 мая проходили акции протестов - в Тбилиси и в Кварели, соответственно. Представители гражданского сектора и оппозиционных политических партий протестуют против возобновления прямого авиасообщения с РФ, пишет SOVA.
Поздно ночью 19 мая распространилась информация о том, что в Грузии находится дочь главы МИД РФ Екатерина Лаврова, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи.
Протестующие собрались вблизи гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии, где в результате столкновений с полицией были задержаны 16 человек, в том числе лидер оппозиционного движения «Дроа!».
В Кишиневе прошел крупный митинг за интеграцию с Евросоюзом
Десятки тысяч людей в воскресенье вышли на митинг в столице Молдовы в Кишиневе, чтобы высказаться в поддержку более тесных связей с ЕС. По оценкам полиции, в акции участвовали около 75 тысяч человек.
Мероприятие, инициированное президентом Майей Санду и организованное правительством, было бойкотировано оппозицией и подверглось критике со стороны некоторых проевропейских внепарламентских партий как предвыборное проявление пропрезидентской партии «Действие и солидарность», передает Молдавская служба Радио Свобода.
Митинг, на котором присутствовала председатель Европарламента Роберта Метсола, был организован в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Он намечен на 1 июня. Отмечается, что на этой встрече Майя Санду планирует заручиться поддержкой относительно скорейшего начала переговоров о членстве Молдовы в ЕС.
В своем выступлении 21 мая президент Санду подчеркивала, что акция призвана продемонстрировать стремление молдаван к интеграции с ЕС. «Мы пришли сказать прямо: молдаване - европейцы, место Молдовы - в ЕС», - сказал Санду. Она обвинила Россию, не называя ее прямо, в том, что Москва на протяжении 34 лет тормозит развитие Молдовы.
Несколько раз Майя Санду упоминала войну в Украине, подтверждая свою поддержку Киеву, даже если Молдова, по ее словам, не может внести большой вклад в оборону соседней страны.
- Формат Европейского политического сообщества был создан по предложению президента Франции Эммануэля Макрона осенью 2022 года. Среди задач объединения из 44 участников - улучшить взаимодействие между ЕС и странами, не входящими в европейский блог, в том числе государствами Западных Балкан и Кавказа.
- Молдову пригласили вместе с Украиной начать переговоры о вступлении в ЕС в июне прошлого года, спустя несколько месяцев после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.
Глава фракции «Грузинская мечта» обвинил президента Грузии во лжи
Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе обвинил президента Грузии в распространении «ложной информации». Он прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили в связи с несостоявшейся 20 мая в Кварели свадебного торжества, на который в Грузию прибыла дочь главы российского МИД Екатерина Винокурова (Лаврова).
Президент сделала, отметил Мдинарадзе, заявления по поводу грузинских авиалиний и призвала к бойкоту. По мнению представителя «Грузинской мечты», таким образом, налицо процесс тестирования эмоций граждан страны. Кроме того, отметил Мдинарадзе, не мог министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявить президенту страны о том, что «он перенес свадьбу на второй день».
«Президент Грузии делает такие несерьезные и некорректные заявления. Ее заявление содержит ложную информацию. Не могло быть так, чтобы Вахтанг Гомелаури сказал ей, что он перенесет свадьбу на следующий день, и так далее. Гомелаури и МВД подобными вопросами не занимаются. Его дело - защищать общество, закон и безопасность. О чем речь вообще – какие свадьбы откладывать и не откладывать?! Такого не было - президент озвучил неверную информацию», - приводит слова Мдинарадзе SOVA.
Представитель партии власти заявил, что подобными заявлениями те, кто их произносит, пытаются играть на эмоциях молодежи.
Отметим, 20 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге заявила, что ей было «довольно сложно» связаться с главой МВД страны, однако она получила заверения от него в том, что «семья, люди, которые сегодня собирались справить вторую половину свадьбы, уехали. Таким образом, свадьба сегодня не состоится. Это победа общества, как в свое время отъезд Гаврилова из страны», - отметила Зурабишвили.
В этот же день президент объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за осуществления прямого авиасообщения с РФ. В ответ директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил президента Грузии персоной нон грата.
Байден сообщил о гарантиях Киева в случае передачи Украине F-16
США получили «четкие заверения» от президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не будет использовать переданные Западом боевые истребители F-16 для проникновения на российскую территорию. Об этом заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» в японском городе Хиросима.
Одновременно в беседе с журналистами Байден заметил, что самолеты F-16 могут применяться «где бы не находились российские войска в пределах Украины». Заявление Байдена приводит, в частности, Associated Press.
«Сторонники Украины не колеблются. Россия не повлияет на нашу решимость поддерживать Украину», - отметил Байден на пресс-конференции.
Ранее после встречи Байдена и Зеленского в воскресенье на полях саммита в Японии Белый дом распространил сообщение, что на этих переговорах Байден подчеркнул готовность Вашингтона помогать Киеву в создании долгосрочных возможностей для защиты и сдерживания российской агрессии. С этой целью Байден обсудил поддержку Соединенными Штатами совместных усилий с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, такими как F-16, говорилось в сообщении.
В Японии Джо Байден также объявил о решении США предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму в $375 млн. Помощь будет включать поставку дополнительной партии боеприпасов, артиллерии и транспортных средств. Зеленский поблагодарил США за «существенную поддержку».
- Вопрос поставок Украине передовых истребителей оставался главной темой в связи с западной помощью Украине. В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщали, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
- Ранее Джо Байден был против передачи F-16 Украине, ссылаясь на длительные сроки обучения пилотов, а также риск эскалации конфликта с Россией.
- Москва считает российской территорией аннексированный ею в 2014 году Крым. Кроме того, в октябре 2022 года Россия объявила о вхождении в свой состав Донецкой, Луганской,Запорожской и Херсонской областей Украины. Российские власти ссылаются на итоги проведенного в сентябре так называемого референдума по вопросу отделения территорий. Киев и международное сообщество назвали этот референдум нелегитимным.
Родственники Сергея Лаврова не нарушали закон «Об оккупации» – «Грузинская мечта»
В правящей партии Грузии прокомментировали скандал со свадьбой «семьи Лаврова» – прибытием дочери главы МИД РФ с мужем. В «Грузинской мечте» заявляют, что Екатерина Винокурова и ее супруг не нарушали действующий в Грузии закон «Об оккупации» и именно этим нужно руководствоваться, впуская их в страну. Нарушением в данном случае были бы их поездки в прошлом в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия без разрешения официального Тбилиси.
«Я не знаю, был это зять Лаврова или другой человек, это не имеет особого значения, важно одно, нарушили эти люди закон об оккупации или нет. Если не нарушили – имели полное право въехать в Грузию», – сказал генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Скандал из-за приезда членов семьи Лаврова он назвал «обычными спекуляциями». Он отметил, что Грузия не вводила своих персональных санкций и не присоединялась к персональным санкциям других стран в отношении граждан России, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы открыто заявили, что ничего не скрываем или что скрывать? Мы не вводим санкции, заявления на этот счет делались много раз, самое главное и важное – это интересы нашей страны. Если мы посмотрим на нашу прошлую и недавнюю историю, мы увидим много совершенных нами ошибок, которые имели очень серьезные последствия для нашей страны и народа. Соответственно, мы не должны повторять эти ошибки, наоборот, мы должны прагматичной политикой преследовать интересы нашей страны и нашего народа», – сказал Каладзе.
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что применение санкций к членам семьи противоречит правам человека.
«Следует сказать, по каким критериям государство руководствуется въездом в страну конкретных людей. Как вы знаете … мы не вводили свои санкции в отношении Российской Федерации, и причины этого объяснялись не раз. Наш главный критерий – нарушен или не нарушен закон «Об оккупации», – сказал Кобахидзе.
Он добавил, что если рассматривать вопрос персональных санкций теоретически, они могут относиться только к тем, кто непосредственно совершил преступление.
«Член семьи не может быть подвергнут санкциям, такой подход противоречит стандартам прав человека. Я специалист по правам человека, в свое время изучал эту область в Германии и могу вам прямо, смело сказать, что санкции в отношении члена семьи грубо противоречат нормам прав человека, и это очень мягкая оценка», – сказал Кобахидзе.
По его словам, целью скандала и протестов из-за истории со свадьбой была эскалация ситуации в стране, беспорядки и вновь озвучил тезис о том, что оппозиция хочет открыть в Грузии «второй фронт» против России.
СМИ: Грузия занимает второе место по бронированию билетов на июнь
Российские СМИ пишут, что Грузия стала вторым по популярности туристическим направлением у россиян. Таков результат анализа внутренних данных сервиса по бронированию билетов «Авиасейлс». Первую тройку составили Турция, Грузия и Тайланд.
«Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелет Москва-Тбилиси в июне стоит от 21,6 тыс. руб. в одну сторону», - заявляют в пресс-службе сервиса «Авиасейлс», передает SOVA.
- 10 мая президент РФ снял запрет на полеты в Грузию. С 15 мая Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. На данном этапе рейсы в Грузию выполняют российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings.
- С 20 мая к прямым авиарейсам приступили и грузинские авиалинии Georgian Airways с частотой полетов 7 раз в неделю. О бойкоте грузинской компании 20 мая заявила президент Грузии. Саломе Зурабишвили призвала всех не прибегать к услугам этой авиакомпании.
- В ответ на реакцию Зурабишвили директор компании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что пока президент Грузии «не извинится перед грузинским народом», авиакомпания объявляет ее персоной нон грата и не позволит взойти на свой авиаборт.
Грузинские моряки освобождены из плена в Габоне и возвращаются домой
МИД Грузии сообщил об освобождении двух грузинских моряков, три недели назад похищенных прямо с палубы корабля, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона.
В настоящее время граждане Грузии находятся в Нигерии и в ближайшее время вернутся домой, отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство. Расходы на дорогу полностью оплачивает работодатель. МИД не сообщает подробностей переговоров, по итогам которых удалось добиться освобождения.
По сообщению Агентства морского транспорта, инцидент произошел в ночь на 2 мая. Всего с палубы корабля были похищены три человека, из них двое - граждане Грузии.
Для канатки в Чечне во время санкций закупают иностранное оборудование на 355 млн рублей
В Чечне объявили несколько тендеров на закупку оборудования из США и Евросоюза для канатной дороги на курорте «Ведучи». На это потратят 355 млн рублей, сообщает Кавказ.Реалии. Каким образом власти планируют исполнить закупку в условиях санкций, неизвестно.
ООО «Национальные канатные дороги» разместило два тендера на поставку запасных частей, специального инструмента и электронных компонентов для канатной дороги VL1. Согласно первому тендеру стоимостью 312 млн рублей, поставщик должен предоставить исполнительные элементы немецкой компании Schmersal, тормозные колодки британской фирмы Ferodo, шайбы шведского производителя Nord-Lock, клиновидные ремни фирмы Gates из США и др.
Второй тендер на 43 млн рублей предусматривает поставку модулей Sinumerik – это серия системы управления от немецкого производителя Siemens.
Оборудование закупается для пассажирской канатной дороги VL1 – в 2021 году власти провели тендер по ее созданию, выделив 1,3 млрд рублей. Сами канатные дороги - производства французской компании Poma.
Ведучи – горнолыжный курорт в 80 км от Грозного. Инвестиционный проект предполагал строительство 19 горнолыжных трасс общей протяженностью 46 км.
После начала полномасштабной войны в Украине в отношении России введено несколько пакетов западных санкций как в отношении российских компаний и связанных с Кремлем физических лиц, так и с запретом на поставку в Россию оборудования и других товаров. В 11 пакет санкций Евросоюза могут включить 90 компаний, помогающих Москве обходить ранее введенные санкции.
- В декабре 2020 года стало известно, что 1,129 миллиарда рублей будет потрачено на создание системы искусственного снегообразования на курорте «Ведучи» в Чечне. Источник финансирования - средства федерального бюджета.
- Как писал сайт Кавказ.Реалии, идея построить в Чечне шикарные горнолыжные трассы родилась еще в 2010 году и многократно трансформировалась: вместо 19 трасс удалось построить только две, а проекты стеклянных шале так и остались на бумаге.
- Российские власти не оставляют намерений по созданию горнолыжного курорта на плато Лаго-Наки в Адыгее, входящего в объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Это может привести к уничтожению десятков гектаров лесов и ценных лугов, которые застроят гостиницами, канатными дорогами, подъемниками и ресторанами. Договориться с представителями ЮНЕСКО о строительстве российские чиновники планировали еще в 2022 году, но помешала война в Украине, заявили экологи.
Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата
После того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила грузинской авиакомпании Georgian Airways бойкот за осуществление прямых рейсов в Россию, директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что до тех пор, пока Зурабишвили «не извинится перед грузинским народом», ей не разрешат подняться на борт авиакомпании. Об этом сообщает SOVA со ссылкой на телекомпанию «Имеди».
Гаиашвили проводит параллель между президентами Грузии и Турции, сравнивая их отношение к национальным авиалиниям:
«Я вспоминают Грузию в конце 80-х годов прошлого века, когда в Самтредиа была переделана железная дорога, чтобы разрушить советскую экономику. Госпожа Саломе сейчас, похоже, действует по инерции того же мышления и считает, что остановка грузинской авиакомпании разрушит российскую экономику. Или что это за демократия такая, если большинство будет действовать в соответствии с мнением агрессивного меньшинства? Демократия означает решение вопросов большинством, а действовать в угоду соображениям меньшинства называется диктатурой.
Ирония судьбы заключается в том, что и госпожа Зурабишвили называется президентом, и президент Турции Эрдоган, который превратил Turkish Airways в одну из крупнейших авиакомпаний мира, а в Стамбуле построил крупнейший аэропорт региона. Я не буду долго продолжать. Госпожа Саломе бойкотировала национальную авиакомпанию, мы объявляем ее персоной нон грата, и пока она не извинится перед грузинским народом, мы не пустим ее на наш борт», - заявил Гаиашвили.
SOVA напоминает, что 20 мая президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за осуществления прямых авиарейсов в РФ. Она также призвала всех бойкотировать эту компанию и не использовать воздушные борты для путешествий в другие страны.
Гутерриш на саммите G7: пришла пора реформировать Совбез ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на саммите «Группы семи», который проходит в Хиросиме. Он заявил, что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую систему, поскольку они перестали соответствовать современным реалиям.
Гутерриш напомнил, что эти институты соответствовали мироустройству на момент своего образования в 1945 году. С тех пор, по его мнению, они устарели и стали неэффективны.
«Глобальная финансовая архитектура - устаревшая, дисфункциональная и несправедливая, - сказал глава ООН. - Столкнувшись с экономическими кризисами из-за пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину, она не смогла выполнить свою главную функцию и выступить страховочной сеткой для мира».
Ранее Гутерриш уже критиковал устройство организации, которую он возглавляет. «Я выражусь очень ясно: Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить эту войну. И это вызывает огромное разочарование и гнев», - говорил он во время визита в Киев в апреле 2022 года.
- Совет безопасности ООН был основан в 1945 году. Согласно уставу ООН, решения в нем принимаются на основе согласия всех стран-членов. В их число входят пять постоянных членов - США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, - и 10 непостоянных. В последнее время Россия неоднократно пользовалась правом вето, блокируя невыгодные ей предложения международного сообщества.
- В декабре 2022 года Украина призвала лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН. Однако по действующему уставу ООН это невозможно сделать без согласия самой России.
- Бреттон-Вудская система - международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, принятая в 1944 году. Она положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), призванные обеспечивать финансовую безопасность стран мира и валютное сотрудничество.
Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине
США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите «Группы семи» в Хиросиме.
В пакет помощи войдут преимущественно артиллерия и боеприпасы, в том числе для ракетных комплексов HIMARS, а также военная техника. Кроме того, туда входит и обучение украинских военных.
На встрече лидеров стран G7 в Хиросиме находится и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня у него состоялась личная встреча с Джо Байденом. Байден заверил Зеленского, что США делают и будут продолжать делать все возможное для поддержки воюющей Украины.
Президент США заявил о стремлении к «справедливому миру» в Украине, и подчеркнул, что вопрос ее территориальной целостности и суверенитета «не подлежит обсуждению».
Это была первая личная встреча Байдена с Зеленским с момента его визита в Киев в феврале. Американский президент вспомнил, как во время прогулки по Киеву слышал сирены воздушной тревоги. «Мы шли дальше. Вы не обращали внимания на сирены. Я тоже не обращал», - сказал он.
- Накануне, еще до прибытия Зеленского, лидеры стран G7 выпустили заявление, в котором вновь осудили Россию за вторжение в Украину и призвали ее вывести войска с украинской территории, а также пообещали оказывать Киеву помощь и далее. Главной темой, которая обсуждается в связи с западной помощью Украине, однако, остается вопрос поставок истребителей. В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
- Кроме того, источники CNN сообщили, что Белый дом не будет возражать против передачи Украине американских F-16 третьими странами. Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолеты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США. По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Когда, откуда и сколько истребителей будет передано Киеву, Байден намерен объявить уже после того, как начнутся тренировки пилотов.
Оппозиционное движение «Дроа!» опубликовало четыре послания лидера
Оппозиционное движение «Дроа!» на странице в Facebook публикует четыре послания своего лидера - Элене Хоштария - из изолятора.
Накануне, 20 мая, представитель оппозиции была задержана в Кахетии и до сих пор находится в полиции.
Лидер «Дроа!» передает, что:
- «все полицейские, кто охранял комфорт танцев дочери Лаврова, - предатели»;
- «все полицейские, кто проявлял насилие в отношении молодежи, борющейся против России, - насильник, который нарушает Конституцию страны;
- «все сотрудники полиции, которые не допускают адвокатов к задержанным, нарушают Конституцию. Вот почему я выступал против них. Так будет всегда, когда в отношении активистов проявляют насилие»;
- «Я очень хорошо себя чувствую: даже неловко было так долго не видеть изолятора».
В Грузии второй день продолжаются акции протеста. Представители гражданского сектора и оппозиционных политических партий протестуют против возобновления прямого авиасообщения с РФ, сообщает SOVA.
Поздно ночью 19 мая распространилась информация о том, что в Грузии находится дочь главы МИД РФ Екатерина Лаврова, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи. Протестующие собрались вблизи гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии, где в результате столкновений с полицией были задержаны 16 человек, в том числе лидер оппозиционного движения «Дроа!».
Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба брата зятя главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кварели не состоится. Россияне уже покинули страну, сказала она, сославшись на министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
В окружении Зеленского настаивают, что он не подтверждал сдачу Бахмута
Журналисты на саммите «Группы семи» в Хиросиме задали президенту Украины вопрос о том, остается ли Бахмут в руках украинской армии. «Думаю, нет», - ответил Владимир Зеленский. «На сегодня он только в наших сердцах», - добавил украинский лидер. Такую трактовку беседы в воскресенье привело агентство Reuters.
Отмечалось, что журналисты задали вопросы Зеленскому перед встречей с президентом США Джо Байденом на полях саммита.
Агентство France-Presse пишет, что ответ Владимира Зеленского о Бахмуте был не совсем понятен. «Вы должны понимать, что от города ничего не осталось. На сегодня Бахмут только в наших сердцах», - цитирует Зеленского AFP.
Корреспондент Financial Times в Киеве написал позднее в твиттере, что окружение Зеленского назвало трактовку слов украинского лидера о Бахмуте неверной, то есть он не подтверждал сдачу города. Владимир Зеленский якобы говорил о том, что Бахмут потерян в том смысле, что он полностью разрушен, следует из поста Кристофера Миллера.
О неточной трактовке слов Владимира Зеленского написал в фейсбуке его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Президент России Владимир Путин ранее признал взятие под контроль Бахмута. Его пресс-служба сообщила об этом в ночь на воскресенье. Путин поздравил подразделения ЧВК «Вагнер» и российских вооруженных сил и пообещал государственные награды всем отличившимся.
При этом в поздравлении президента на первом месте упоминаются «штурмовые отряды «Вагнер», и лишь потом - «военнослужащие подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов» (цитата по ТАСС). Ранее и Путин, и Министерство обороны России предпочитали избегать названий частных военных компаний, воюющих в Украине, и называть их наемников «добровольцами».
Минобороны России использовало ту же формулировку. «В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск» (советское название Бахмута, которое использует российская сторона) - объявило министерство около полуночи с 20 на 21 мая. Основатель и командующий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии его частями Бахмута еще около полудня 20 мая.
Ранее украинская сторона не подтверждала взятие Бахмута. В частности, заместитель министра обороны Украины Анны Маляр говорила в субботу, что украинские военные «контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты» в городе и частный сектор. При этом Маляр назвала ситуацию в городе «критической». Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что бои в Бахмуте продолжаются.
- Бахмут - районный центр в Донецкой области. По оценкам западных стран, обе стороны понесли в боях за него тяжелые потери. Город сильно разрушен.
- При этом, как неоднократно отмечали и украинские, и западные аналитики, и сам Пригожин, взятие города не имеет стратегического значения - к западу от него расположены новые рубежи обороны украинской армии, в том числе на подступах к Константиновке, Славянску и Краматорску.
Страны-участницы МУС осудили объявление РФ прокурора в розыск
Государства-участники Международного уголовного суда выразили обеспокоенность и сожаление в связи с тем, что российские власти объявили в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина.
Об этом говорится в заявлении президиума Ассамблеи государств-участников МУС. В нем действия Москвы названы «актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать мандат МУС по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тяжких международных преступлений».
В заявлении самого суда сказано, что он не поддастся давлению и продолжит исполнять свою миссию.
Об объявлении прокурора Карима Хана в розыск стало известно в пятницу - его имя появилось в базе данных МВД России. Ранее против прокурора и трех судей МУС в России возбудили уголовные дела. Об объявлении в розыск судей пока не сообщалось.
Участниками МУС являются 123 страны - большинство государств мира. Россия его юрисдикцию не признает.
Ордеры на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой были выданы в марте нынешнего года по подозрению в причастности к вывозу украинских детей с подконтрольных России территорий Украины в Россию. Следствие усматривает в этом признаки насильственной депортации.
Правозащитные организации и представитель США по вопросам международного правосудия подвергли в субботу критике специального представителя генерального секретаря ООН за встречу с Львовой-Беловой. С российской уполномоченной встретилась в пятницу Вирджиния Гамба, представитель генсека ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах. Львова-Белова назвала встречу конструктивной и искренней. Представитель Human Rigts Watch, комментируя эту встречу, отметил, что Львова-Белова должна находиться в суде в Гааге, а не встречаться с представителями ООН.
Львова-Белова в режиме онлайн выступала на заседании Совета безопасности ООН в апреле, представители стран Запада тогда вышли из зала.
Участники акции против авиасообщения с Россией устроили шествие в Тбилиси
Участники акции протеста, выступающие против прямого авиасообщения с Россией, устроили шествие в Тбилиси. Изначально митингующие собрались на центральном проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. Но затем направились в сторону Площади Героев, сообщает SOVA.
Главные требования протестующих: прекращение прямых авиарейсов с Россией, а также немедленное освобождение всех активистов, задержанных правоохранителями на акции у гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии. Митинг был анонсирован именно после скандала вокруг отеля из-за приезда туда дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Акция завершится у Мемориала павшим за территориальную целостность Грузии, расположенном на Площади Героев. Однако организаторы обещают продолжить протесты.
Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ и об отмене визового режима для граждан Грузии, также введенного Россией в одностороннем порядке еще в 2000 году.
Днем 19 мая был совершен первый авиарейс Москва-Тбилиси, совершенный российской компанией «Азимут». В тот же день прошли акции протеста граждан, выступающих против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Утром 20 мая из Тбилиси в Москву вылетел первый борт Georgia Airlines.
Французский суд подтвердил отказ в жалобе братьев Навальных
Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение об отказе в удовлетворении жалобы на компанию «Ив Роше», которую несколько лет назад подали адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега.
Братья Навальные обвиняли топ-менеджмент французской компании в «заведомо ложном доносе» и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России. По так называемому делу «Ив Роше» Алексей Навальный в конце концов оказался в России за решеткой, вернувшись в страну после лечения в Германии в январе 2021 года. Впоследствии Навального осудили и по другим делам, сейчас он находится в колонии строгого режима во Владимирской области.
Об отказе в удовлетворении апелляции сообщил французским СМИ адвокат Вильям Бурдон. Он назвал решение «совершенно непонятным» и отметил, что скорее всего и оно будет обжаловано в вышестоящих инстанциях.
Жалобу во французский суд братья Навальные подали в июне 2018 года. Они обвиняли компанию «Ив Роше» в заведомо ложном доносе, из-за которого против них в 2012 году возбудили уголовное дело в России. Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств. Поводом для возбуждения дела была жалоба дочерней компании «Ив Роше» на компанию Олега Навального «Главное подписное агентство».
Позже «Ив Роше» отказалась выступать в качестве потерпевшей стороны, заявив, что никакого ущерба ей не было причинено. Несмотря на это, уголовное дело закрыто не было. В декабре 2014 года Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно, а его брата Олега - к такому же сроку, но реальному.
В январе 2021 года, сразу после возвращения из Германии, где Навальный проходил лечение после отравления, оппозиционер был арестован и по требованию ФСИН суд заменил ему условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. Братья Навальные и их сторонники считают дело сфабрикованным по политическим мотивам.
В Тбилиси проходит очередная акция против авиасообщения с Россией
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит очередная акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией. На месте мобилизована полиция. Проспект Руставели перекрыт. Митинг был анонсирован после другого скандала, разгоревшегося из-за приезда в страну дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает SOVA.
Один из лозунгов акции – «Российские самолеты не садятся в Евросоюзе». Таким образом участники призывают власти Грузии отозвать согласие на прямые перелеты и присоединиться к Западу, закрывшему свое небо для авиакомпаний из РФ.
Еще одно требование протестующих – незамедлительно освободить всех активистов, задержанных правоохранителями на митинге у гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии. Именно там должна была протий свадьба, на которую были приглашены дочь Лаврова с мужем.
Зеленский на саммите G7 встретился с премьером Индии
Президент Украины Владимир Зеленский, который участвует в работе саммита «Группы семи» в Японии, встретился в Хиросиме с рядом лидеров стран G7 - в том числе премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, главой правительства Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Евросовета Шарлем Мишелем. Ожидается и его встреча с президентом США Джо Байденом.
Особое внимание комментаторов привлекла встреча Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это их первая встреча с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Индия, как и ряд других крупнейших незападных стран, занимает нейтральную позицию по отношению к войне.
Зеленский в соцсетях написал, что во время встречи рассказал индийскому премьеру о о гуманитарных потребностях Украины, в том числе в разминировании и мобильных госпиталях, и поблагодарил Моди за гуманитарную поддержку и за поддержку территориальной целостности Украины.
Как сообщает офис президента Украины, на встрече с британским премьером обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Украины в Британию 14 мая. В ходе переговоров с Мелони обсуждалось обучение украинских пилотов в Италии и политическая поддержка Украины.
Макрон заявил, что верит в то, что посещение Зеленским саммита семи ведущих демократических стран может стать «переломным моментом», – цитирует президента Франции агентство AFP. Президент Украины прибыл в Японию именно на французском правительственном самолете. «Ради победы Украины. Ради возвращения мира в Европу», - написал в твиттере Макрон.
Зеленский написал, что поблагодарил Францию за поддержку предоставления Киеву истребителей и участие в тренировочной миссии по подготовке украинских летчиков, а также рассказал Макрону о своих встречах с лидерами арабских стран. На встрече с Шольцем президент Украины поблагодарил канцлера за «мощную оборонную помощь», которую Украина получает от ФРГ.
- Накануне, еще до прибытия Зеленского, лидеры стран G7 выпустили заявление, в котором вновь осудили Россию за вторжение в Украину и призвали ее вывести войска с украинской территории, а также пообещали оказывать Киеву помощь и далее. Главной темой, которая обсуждается в связи с западной помощью Украине, однако, остается вопрос поставок истребителей. В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
- Кроме того, источники CNN сообщили, что Белый дом не будет возражать против передачи Украине американских F-16 третьими странами. Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолеты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США. По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Когда, откуда и сколько истребителей будет передано Киеву, Байден намерен объявить уже после того, как начнутся тренировки пилотов.
Форум