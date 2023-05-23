В Грузии отмечают День Абхазии. Руководство Грузии обратилось к абхазам с лозунгами примирения и восстановления доверия между народами. Впрочем, этот день власть тоже использовала для атаки на оппозицию.

23 мая, день памяти преподобного Симона Кананита, по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в 2019 году было объявлено Днем Абхазии. В связи с этой датой премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил «абхазских соотечественников».

«Политическая команда «Грузинской мечты» предложила нашим абхазским братьям новый подход – политику примирения и восстановления доверия, ведь до восстановления территориальной целостности страны одна из главных целей нашего правительства - заслужить доверие друг друга и вернуть наш абхазский народ. У нас единые история и культура, одни ценности и единое стремление к лучшему будущему для наших детей», – написал Ираклий Гарибашвили.

Партия «Грузинская мечта» преследует целью мирную реинтеграцию региона, в отличие от оппозиции, которая демонстрирует силовой подход к решению проблемы, заявил глава фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«Четкое и принципиальное послание Грузии всем, и в первую очередь нашим абхазским согражданам, заключается в том, что единственный путь к объединению страны – это примирение, мир и развитие. Это, в свою очередь, противоречит практически декларируемой цели глобальной или региональной «партии войны» по вовлечению Грузии в боевые действия. Именно поэтому они «испытывают» идею о перспективах Грузии без оккупированных территорий. Более того, при самом спекулятивном сообщении последнего времени создается впечатление, что мирное возвращение оккупированных территорий - это исключительно «российский нарратив». Но это не так, любая дальнейшая перспектива страны рассматривается только так: Абхазия и Цхинвальский регион – это Грузия!» – написал Мамука Мдинарадзе в соцсети.

Основатель Европейско-грузинского института Георгий Мелашвили считает, что риторика правящей команды неслучайна. На протяжении последних лет «Грузинская мечта» не проявила никакого интереса переговорному процессу с де-факто властями Сухуми. Поэтому новый всплеск интереса к Абхазии со стороны власти является не чем иным, как попыткой перенаправить процесс под непосредственное посредничество России:

«Инициативы власти не содержат ничего принципиально нового, это лишенные содержания призывы к миру и добру. Разговоры о том, что миролюбивая и послушная политика Грузии в отношении России способна развязать клубок многолетних проблем, а все призывы оппозиции направлены на втягивание Грузии в войну, являются полным перепевом российского пропагандистского нарратива. Действия власти направлены на углубление взаимодействия с Россией, когда весь цивилизованный мир дистанцируется от нее».

При этом политолог напомнил, что все предыдущие попытки прежних властей углубления связей с Россией лишь ухудшали ситуацию. Полностью пророссийская власть президента Эдуарда Шеварднадзе разоружила армию под гарантии России, что стало причиной падения Сухуми, а вступление в СНГ ни на йоту не способствовало восстановлению целостности страны:

«По всей видимости, «Грузинская мечта» готова обменять исторический шанс окончательного ухода из сферы влияния России на усиление личной власти и роста личного благополучия за счет доходов от углубления экономических связей с Россией. Это касается как наращивания торговли, так и массовой миграции из этой страны, транзита, что, напротив, еще более отдаляет нас от шансов на возвращение оккупированных территорий».

В свою очередь, политолог Лаша Тугуши считает, что партия власти готовит общество к тому, что ЕС не предоставит Грузии статус кандидата.

«Похоже, что созданием иллюзии относительно Абхазии и Цхинвальского региона они попытаются компенсировать неполучение статуса кандидата. Вполне возможно, что именно тогда начнутся разговоры о том, что, похоже, «начался успешный процесс» реинтеграции оккупированных регионов с помощью и участием России. Если это произойдет, то это будет не только ложью, но и преступлением против интересов Грузии. Россия никогда на это не согласится. Те, кто хоть что-то понимает в политике, в это не верят. Поэтому я бы никому не советовал создавать иллюзии о возвращении оккупированных регионов с помощью России только для того, чтобы сохранить власть», – заявил эксперт в интервью агентству IPN.

От имени Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в День Абхазии было опубликовано заявление, согласно которому в скором времени «для поминовения душ грузин, абхазов и осетин, погибших в войнах 1991-1993 и 2008 годов, в Абхазии и Самачабло», будет построен храм.

По словам патриарха, в 2011 году место, где должен был быть построен упомянутый храм, было освящено во дворе Троицкого собора, но строительство затянулось.

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