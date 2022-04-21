С чем «Мечта» пришла к юбилею?

Правящая партия в Грузии сегодня подводит итоги своего десятилетнего существования и нахождения во власти. 21 апреля 2012 года под руководством олигарха Бидзины Иванишвили состоялся учредительный съезд «Грузинской мечты», а спустя полгода эта партия в результате победы на парламентских выборах пришла к власти. Что получила страна за эти десять лет – оценки правящей партии и оппозиции, как всегда, кардинально расходятся.

Неполной тысячи слов понадобилось политсовету «Грузинской мечты», чтобы рассказать о заслугах правящей партии. В заявлении, приуроченном к десятилетию ее основания, пять раз упоминается имя ее учредителя, бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. В тексте нет ничего такого, чего за эти годы грузинское общество не выучило бы практически наизусть. Это и то, что Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» вернули народу свободу и демократию, и то, что спасли страну от авторитаризма. А человек и его права теперь уже вообще являются краеугольным камнем грузинской государственности. Кроме того, страна, благодаря властям, приблизилась к ЕС и НАТО как никогда (договор об Ассоциации с ЕС, безвизовый режим, заявка на членство в ЕС). И главное, отмечается в заявлении, «Грузинская мечта» - единственная власть в современной истории страны, в условиях правления которой не было войны.

Там же обозначаются дальнейшие цели правящей партии, их две:

«Первое – это единая Грузия, которая вернет мирным путем не только Абхазию и Цхинвальский регион, но и наших абхазских и осетинских братьев и сестер. Это Грузия, где людей объединяет любовь друг к другу. Глубоко верим, что наша мечта о единой Грузии обязательно сбудется.

Второе – это Грузия с европейским качеством благосостояния, Грузия, где ни один человек не живет в бедности и каждая семья обеспечена достойными условиями жизни. Сегодня степень развития демократии значительно превышает степень экономического развития, и в этом случае в обществе меньше ценят демократию».

Дальше приведены статистика и благоприятные прогнозы. Ссылаясь на МВФ, «Грузинская мечта» уверяет, что по темпу экономического роста страна будет третьей в мире, а на евразийском континенте – первой. Это произойдет к 2030-му, как неоднократно говорил ранее Бидзина Иванишвили, подразумевая, что страной все это время будет править его «Грузинская мечта».

«Из всего этого видно, что указание основателя партии Бидзиной Иванишвили на 2030-й год было основано на конкретных расчетах, и у этих расчетов была прочная рациональная основа», – отмечается в заявлении.

Оппоненты власти не замедлили подвергнуть критике эти высокие самооценки и дифирамбы представителей «Грузинской мечты» основателю партии, который утверждает, тем не менее, что основательно отошел от политики. Из тех, кто воспевал Иванишвили оду, – депутат Ирма Заврадашвили. Она одновременно благодарила и попросила прощения у Бидзины Иванишвили.

«Батоно Бидзина, для начала – спасибо, а потом – извините! Спасибо за то, что заложили фундамент для спасения страны, и извините за то, что пока не все поняли, что вы сделали для нации и какой ценой», – написала она на своей странице Facebook.

«Да, были вначале правления положительные моменты», – соглашается бывший представитель партии власти, а теперь оппозиционный депутат из партии Георгия Гахария «За Грузию» Анна Бучукури:

«Я потому и ушла из «Грузинской мечты», что негатив там стал преобладать над позитивом».

Еще жестче был депутат от «Нацдвижения» Леван Бежашвили:

«Мы все знаем, что все эти десять лет это была не грузинская мечта, а грузинское фиаско. Все надежды, мечты, которые связывались с новой властью, все обещания, которые были ею даны, практически не выполнены. И сегодня мы, смотря на статистику по всем направлениям – в развитии демократии, политики, социально-экономической, – везде видим минусы».

В последние годы Грузия внушительно теряет позиции в индексе демократии, слышна критика от западных партнеров, что с годами все больше стирается грань между правящей «Грузинской мечтой» и госструктурами, ухудшается отношение властей к критически настроенным СМИ. «Грузинская мечта» закрывает глаза на ущемление прав меньшинств. И в этом отношении ситуация лишь ухудшается. В 2013 году, спустя год после прихода к власти «Грузинской мечты», символом насилия и нетерпимости по отношению к ЛГБТ-сообществу стал батюшка с табуреткой, вместе с остальными ультраправыми принимавший участие в преследовании активистов ЛГБТ-сообщества 17 мая в День борьбы с гомофобией. В 2021 году, 5 июля, спустя 8 лет, таким же символом нетерпимости и безнаказанности стал погром ультраправыми офисов правозащитных организаций, преследование журналистов, а также сожжение флага ЕС перед зданием парламента. На это премьер-министр Ираклий Гарибашвили тогда заявил, что власть, как избранная большинством населения, будет защищать интересы большинства.

Если бы у власти «Грузинской мечты» был бы прогресс, Грузия не оставалась бы гибридным режимом, говорит политолог, профессор ТГУ Звиад Абашидзе. По его словам, можно говорить лишь о маленьких подвижках в сторону социального благосостояния, таких, как всеобщее медицинское страхование, другие социальные льготы, однако эта политика не отразилась на уменьшении налогов, скорее наоборот. Поэтому, с учетом других политических обстоятельств и поляризации, Звиад Абашидзе не видит особых различий между правлением «Нацдвижения» и «Грузинской мечты»:

«Если и есть разница, она не такая радикальная, которая сменила бы суть политического режима страны. Никуда не делось то, что выборы были сфальсифицированы, что в этом процессе были задействованы административные ресурсы. В условиях «Грузинской мечты» страна стала парламентской республикой, которая должна была кардинально ускорить демократическое развитие. Но этого не произошло, потому что прочная парламентская демократия основывается на существовании дисциплинированных политических партий. Чего не скажешь в случае нашей страны. Ни одна партия, пришедшая к власти, не отказывается от стремления к чрезмерной власти. К сожалению, эта практика у нас давно укоренилась. Как обычно, на первом этапе правления власти более эффективны, на втором этапе более заняты сохранением власти, чем проведением реформ».

Это касается и судебной системы, которую правозащитные НПО и международные организации считают недостаточно независимой и свободной от той же клановости. Но «Грузинская мечта» наотрез отказывается следовать рекомендациям, и чтобы сохранить свое влияние в судебной системе, как считают многие правозащитники, в прошлом году отказалась от транша ЕС, условием получения которого было проведение реформ. Беспокоит многих наблюдателей и то, что «Грузинская мечта» проявляет все больше нетерпимости к критике и пренебрегает ролью госинститутов, концентрируясь на партийной повестке дня.