В Южную Осетию из России до конца месяца доставят 2000 вакцин против кори. Как заявила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Алла Чочиева, их распределят по медицинским учреждениям Цхинвала и районов для проведения иммунизации. Какая ситуация сложилась в Южной Осетии с заболеваемостью корью и зачем понадобилось столько вакцин?

28 апреля в Южной Осетии был зафиксирован первый случай заражения корью. До сегодняшнего дня было выявлено еще два случая заболевания.

Все трое – взрослые люди. Двое были инфицированы на территории России, а третьим стал заразившийся от них сотрудник инфекционной больницы. Эти случаи не привели к вспышке заболевания по двум причинам. Первая – оперативно сработали эпидемиологи. Они выявили круг контактировавших с зараженными, провели необходимые мероприятия. Вторая причина – дети в семьях зараженных были привиты от кори.

Эта история актуализировала другую проблему – в республике процент вакцинации от кори не достигает нужного уровня.

По словам заведующего поликлиническим отделением Республиканской детской больницы Ларисы Ханикаевой, до недавнего времени детям регулярно проводилась вакцинация и ревакцинация от кори, благодаря чему удавалось достичь определенной иммунной прослойки среди детского населения. Но в последние два-три года из-за длительных карантинных мероприятий по коронавирусу и опасений родителей, что, придя в поликлинику, их ребенок может заразиться, показатели иммунизации снизились.

В первые дни после выявления заболевания в республике была проведена вакцинация детей, но прививок хватило не всем.

Ежегодно в Южной Осетии вакцинируется примерно 380 детей и около 400 ревакцинируется. Но в этот раз количество тех, кому необходимо сделать прививку, значительно выросло из-за «коронавирусного перерыва». Отсюда и такая крупная партия приобретенных в России вакцин – 2000 доз, говорит Лариса Ханикаева:

«Мы добились того, что у нас будет вакцинация от кори как плановая, так и подчищающая. По национальному календарю профилактической вакцинации каждый ребенок в возрасте одного года получает вакцинацию, а в возрасте шести лет – ревакцинацию. После этого ребенок считается привитым. Что имеется в виду под термином «подчищающая иммунизация»? Если по определенным причинам ребенок не был привит (эти дети у нас обозначены), тогда мы проводим им подчищающую иммунизацию. То есть всем детям до 18 лет, кто не был ревакцинирован. Точно так же имеются в виду и те дети, кто не прошел вакцинацию, если она не была сделана вовремя, то, учитывая эпидситуацию, мы ее сделаем обязательно».

Меры предосторожности оправданы на фоне вспышки кори в России.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболевание было выявлено в 44 регионах, но в большинстве случаев вспышки локальные, и их «удается очень быстро купировать».

Высокий уровень заболеваемости врачи связывают с завозами кори из других стран, «которые не удержали проблему», и активностью антипрививочников в самой России.

В республике Дагестан, например, в середине апреля было выявлено 188 случаев кори. Региональный Роспотребнадзор объяснил такую массовость тем, что большая часть населения не была привита. Распространение заболевания удалось остановить за счет оперативной иммунизации регионов.

По сообщениям эпидемиологов, в России за первые три месяца 2023 года вакцин было израсходовано больше, чем за весь 2022 год. Массовая иммунизация привела к нехватке препарата, его дефицит в регионах ощущается до сих пор, в этом смысле неслучайно Лариса Ханикаева начала свое интервью со слов «нам удалось».

Второй аспект проблемы – это родители-антипрививочники, которые придерживаются лженаучных теорий о вреде вакцинации. Хватает таких и в Южной Осетии. Необходимо убедить людей, что эти теории абсурдны и они подвергают своих детей опасности, говорит Лариса Ханикаева:

«Не столько опасно само заболевание, сколько осложнения от него. Осложнением от кори может быть энцефалит, конъюнктивит, слепота, пневмония… Все что угодно может быть, поэтому желательно не заболеть».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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