Москва возлагает ответственность за бои в Белгородской области на Киев. В Кремле уверены: вне зависимости от этнической принадлежности диверсантов они расцениваются как «украинские боевики». Несмотря на то, что российское Минобороны отчиталось об уничтожении всех проникших на территорию России вооруженных лиц, сами предполагаемые диверсанты продолжают публиковать видеоролики из Белгородской области. При этом местные власти пока не разрешают эвакуированным жителям возвращаться в свои дома. Эксперты не исключают, что действия диверсионных групп на российской территории – часть готовящегося украинского наступления.

Россия объявила о завершении операции в Белгородской области. По данным Минобороны страны, диверсионные группы, перешедшие на территорию России из Украины, «заблокированы и разгромлены». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, в результате были убиты 70 «украинских националистов»:

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов».

Это первая официальная реакция российского оборонного ведомства на ситуацию в Белгородской области, где со вчерашнего дня шли бои. Впрочем, судя по видеороликам, которые публикуют в своих соцсетях взявшие на себя ответственность за рейд «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», члены этих формирований все еще находятся на территории Белгородской области и довольно активно по ней перемещаются. В российских телеграм-каналах распространяется информация, что диверсанты перешли на территорию Борисовского района. Местные власти этого не подтверждают. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уверяет, что сообщения не соответствуют действительности, но признает, что несколько населенных пунктов в Борисовском районе подверглись артиллерийским обстрелам.

По данным российской стороны, в результате действий диверсантов ранения получили по меньшей мере 12 человек, а одна пожилая женщина скончалась в ходе эвакуации населения из подвергшихся атаке населенных пунктов.

В Москве уверены: несмотря на заверения Киева в непричастности к деятельности формирований, состоящих исключительно из граждан Российской Федерации, за трансграничной атакой стоит Украина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этническая принадлежность или гражданство в данном случае не имеют значения:

«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений. Это украинские боевики из Украины. На Украине живет много этнических русских, но все равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого нужно исходить. А наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношения».

При этом представитель Кремля отметил, что специального заседания Совбеза страны из-за событий в Белгородской области не будет. Власти России всеми силами пытается успокоить собственное население, заверяя, что ситуация находится под контролем и вооруженные силы надежно прикрывают границу. В то же время инцидент в Белгородской области, считают аналитики, Кремль постарается использовать для оправдания собственной агрессии. О чем не преминул заявить президент России Владимир Путин:

«Нам часто говорят, мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их».

По данным британской разведки, с 19 по 22 мая столкновения российских военных с партизанскими группами в Белгородской области происходили по меньшей мере в трех местах. Самые серьезные столкновения произошли в районе города Грайворон. При этом военные аналитики отмечают, что точно установить, о каких группах идет речь, несмотря на заявления «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», пока невозможно.

Разведка Соединенного Королевства в своем аналитическом отчете делает вывод: в последнее время в приграничных районах России угрозы безопасности значительно возросли: к диверсиям на железных дорогах, случаям потери боевой авиации теперь добавились еще столкновения с партизанскими группами, как видно, свободно проникающими на территорию России.

Британский политолог Марк Галеотти, специалист по вопросам международной преступности и проблемам безопасности, связанным с Россией, считает, что дерзкое проникновение диверсантов на территорию Белгородской области, вне зависимости от того, связаны они с ВСУ или действуют самостоятельно, – часть подготовки к украинскому наступлению:

«Само по себе это не меняет правила игры. Вероятно, это часть того, что на военном жаргоне называется формирующей операцией, подготовкой поля боя к неизбежному украинскому контрнаступлению. Цели этой операции очевидны: во-первых, запугать российское руководство, заставить его беспокоиться о возможности вооруженного восстания внутри страны. А во-вторых, и это уже тактическая цель, – заставить россиян рассредоточить свои войска, перебросить часть своих резервов в Белгородскую область. И это открывает Украине больше возможностей для крупного наступления, может быть, даже уже на следующей неделе».

При этом западные союзники Киева поспешили заявить, что не одобряют трансграничные операции. В Вашингтоне подчеркнули, что наличие у диверсантов оружия западного образца вовсе не означает, что за нападением на Белгородскую область стоит Киев. Но даже если так, в Госдепартаменте США дали понять: несмотря на то, что Белый дом выступает против переноса боевых действий на территорию России, агрессором в этом конфликте выступает именно Москва. Именно российские ракеты уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины, и только Киеву решать, как и где вести боевые действия для освобождения собственной территории.

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