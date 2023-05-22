​Пока Москва праздновала взятие Бахмута, Киев успел опровергнуть информацию о падении города и одновременно заручиться твердым обещанием Большой семерки добиться полного вывода российских войск с территории Украины. Получит Киев и современные боевые самолеты. Визит Владимира Зеленского на саммит G7 оказался плодотворным. Президент Украины не только получил заверения от союзников, но и сумел хоть немного, но поменять курс одного из главных торговых партнеров Москвы. Индия выразила готовность помочь Украине. Правда, без конкретики. Но сам факт разговора Нарендры Моди и Владимира Зеленского вызвал нервную реакцию Москвы.

«Фотографии разрушенной Хиросимы абсолютно напоминают мне Бахмут и другие подобные города. Ничего живого, все здания разрушены, даже непонятно, где улица, где дом. Просто абсолютное, тотальное уничтожение. Ничего не осталось. Людей нет».

Эти слова президент Украины Владимир Зеленский произнес на саммите Большой семерки в Хиросиме – городе, практически уничтоженном ядерным взрывом в последние недели Второй мировой войны. Сравнение может и несопоставимое, но прекрасно иллюстрирующее как для принимавшей встречу лидеров крупнейших экономик планеты Японии, так и других ее участников, – Украина сегодня превратилась в глобальное поле боя, и именно от собравшихся в Хиросиме мировых лидеров зависит, сумеет ли она отстоять свою независимость.

Бахмут, о котором упомянул президент Зеленский, – в центре внимания российских СМИ. Кремлевская пропаганда празднует победу. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в эти выходные объявил о взятии последнего оплота украинской обороны в черте города:

«В Бахмуте нет украинских солдат, потому что мы перестали брать пленных. Там огромное количество трупов украинских солдат. Бахмут захвачен полностью во всех его законных границах, до последнего сантиметра. Владимир Александрович лжет или он как и наши военачальники просто не в курсе, что происходит на земле. Может быть».

Но в ВСУ заявления лидера «музыкантов» не подтверждают. Вслед за президентом Зеленским, опровергнувшим сдачу города, с официальным заявлением выступил и представитель украинского военного командования Сергей Череватый. По его словам, бойцы ВСУ все еще находятся в городе и продолжают сдерживать атаки противника:

«Утверждения Пригожина, как обычно, не соответствуют действительности. Там наши части контролируют пару зданий и имеют укрепрайоны в юго-западной части города. Несмотря на все их громкие заявления, мы молча и очень эффективно делаем свое дело».

Впрочем, не успел президент России, к слову, впервые за все время боев за Бахмут, поздравить ЧВК «Вагнер» с успехом, как боевые действия развернулись на территории самой России. В Белгородской области российским военным пришлось применять артиллерию и авиацию против «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» – формирований, состоящих из граждан РФ, которые воюют против Москвы. Последняя объявила на территории области операцию со звучным названием «Эдельвейс», также отсылающим ко Второй мировой и нацистской Германии. Но в Кремле, очевидно, не видят в этом ничего зазорного и обвиняют Киев в диверсии. Украина свою причастность к действиям вооруженных формирований на территории России отвергает, но отмечает, что «с интересом наблюдает за действиями российских партизан». Не удержался от комментариев относительно способности российской армии защищать границы своей страны и Евгений Пригожин.

«Когда в стране фактически идет война, а сегодня у нас спецоперация перешла в фазу войны, и уже не в первый раз в Белгородской, Курской и Брянской областях гремят взрывы и погибают люди, насколько мне известно, военное ведомство не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия. Оно обязано этим заниматься. Это его прямая обязанность. Если они наступать не могут, то это не Министерство наступления, а Министерство обороны. Поэтому оборонять свою страну обязано».

Пока Москва пытается ликвидировать, прежде всего, имиджевый ущерб от событий в Белгородской области, Киев усиливает позиции на международной арене. Воздушный щит для Украины и будущий мир на условиях Киева – главные результаты саммита Большой семерки в японской Хиросиме. Российская агрессия и механизмы, которые позволят Украине победить в войне, заняли центральное место в повестке встреч лидеров крупнейших экономик мира. Появление же на саммите президента Владимира Зеленского лишь добавило значимости обсуждаемым вопросам. Как итог: Украина заручилась главным для себя обещанием со стороны G7 – принципиальной поддержкой киевского плана урегулирования, согласно которому переговоры с Москвой о мире возможны лишь после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины, включая Донбасс и Крым, а сама Россия смирится с мыслью о выплате репараций за нанесенный ущерб.

«Мы поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, одним из аспектов которого является суверенитет и территориальная целостность Украины. Это должно быть не подлежащим обсуждению», – заявил президент США Джо Байден.

Владимир Зеленский, со своей стороны, не преминул напомнить, в чем именно заключается украинский план:

«Всего в нашей формуле мира десять пунктов, и смысл каждого из них подтвержден резолюциями ООН. В этот план все включено для работы по прекращению войны России против нашей страны. Но сила украинской формулы мира заключается в том, что, остановив российские агрессивные амбиции и восстановив нарушенную Россией безопасность, мы дадим миру еще один результат. Мы парализуем других потенциальных агрессоров».

При этом украинский лидер поблагодарил западных союзников за ПВО, которая «спасла от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев». Также он выразил благодарность за озвученное на днях решение о тренировке украинских пилотов на современных истребителях:

«Мы будем над этим работать. Я уверен, потому что у нас уже есть понимание, с какими странами мы работаем. Мы работали еще до того, как разблокировали механизм обучения украинских пилотов на самолетах F-16. То есть самолеты у нас будут. Не могу пока сказать, сколько. Это не секрет. Сам этого не знаю».

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул: Украина может рассчитывать на твердую поддержку со стороны Запада столько, сколько потребуется:

«Мы поддерживаем Украину в развитии военно-воздушных сил, в которых она нуждается в будущем, поскольку этим летом Великобритания начнет обучение украинских пилотов, и мы добились настоящего прорыва на этом саммите благодаря поддержке президентом Байденом международной коалиции по предоставлению F-16».

Согласие США, которое озвучил президент Байден, – действительно можно охарактеризовать как прорыв. До сих пор Вашингтон скептически относился к вопросу передачи Киеву боевых самолетов. Но, судя по всему, Белый дом пересмотрел свою позицию. Правда, Джо Байден не уточнил ни сроки, ни количество самолетов, которые будут предоставлены Киеву. Не стал американский лидер конкретизировать и то, кто именно передаст боевые машины – сам Вашингтон или его союзники:

«Это совершенно поразительно, жестокость, с которой Путин осуществил это полномасштабное вторжение... Я не думаю, что даже три года назад кто-то думал, что нечто подобное может случиться... вот почему Соединенные Штаты продолжают делать все, чтобы укрепить способность Украины защищать себя, в том числе – совместные усилия с нашими партнерами по обучению украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, такими как F-16».

При этом Байден особо подчеркнул, что получил от своего украинского коллеги заверения, что американские самолеты не будут использоваться для атак целей на территории России. Но в пределах международно-признанных границ, то есть включая Крым, Киев может применять их по своему усмотрению. Такая позиция вызвала немедленную реакцию Москвы.

«Мы вступили в фазу ожесточенной конфронтации с агрессивным блоком в составе США, Евросоюза и Североатлантического альянса. Цель была поставлена громко и открыто: победить Россию на поле боя и не останавливаться на достигнутом, а устранить ее как геополитического конкурента. И любая другая страна, стремящаяся занять свое место в мире, также будет подавлена как конкурент. Посмотрите на решения, которые обсуждаются и принимаются сегодня в Хиросиме на саммите «семерки», которые направлены на двойное сдерживание – России и Китайской Народной Республики», – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Очевидно, что обеспокоенность Москвы вызвана не только решением Запада полностью перевооружить украинскую армию по западным образцам, включая боевую авиацию. Еще один неприятный для России показатель – встреча Зеленского на полях саммита G7 с индийским премьером Нарендрой Моди, также прибывшим в Хиросиму по приглашению Большой семерки. Нью-Дели – один из ключевых мировых игроков, кто прямо не осудил российское вторжение и продолжает поддерживать отношения с Москвой. Тем не менее Моди, выразив поддержку Украине, по мнению наблюдателей, также послал недвусмысленный сигнал: сдерживание китайской экспансии для Индии важнее отношений с Россией:

«Война в Украине – это гигантская тема для обсуждения во всем мире. Ее влияние на земной шар было огромным, но я не считаю ее просто вопросом экономики или политики. Для меня это вопрос человеческих и гуманитарных ценностей. Вы познали боль войны больше, чем любой из нас. Когда в прошлом году индийские студенты вернулись из Украины, их описание условий в стране дало мне представление о потрясениях и боли, с которыми столкнулись вы и украинские граждане. Я хочу заверить вас, что для решения ваших проблем Индия и я лично обязательно сделаем все, что в наших силах».

И хоть в словах индийского премьера не было никакой конкретики, сам жест не мог не встревожить Москву. Индия остается одним из немногих крупных потребителей российских энергоносителей, а также все последние годы проявляла большой интерес к продукции российского ВПК. И если курс Нью-Дели отклонится к Западу, то Москву ожидают серьезные убытки – как экономические, так и геополитические. И в этом ключе реакция Лаврова довольно показательна. Москва явно утрачивает влияние на мировой арене. Даже среди тех, кого считала если не союзниками, то хотя бы партнерами.

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