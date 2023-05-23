Недавно Россия отменила визы и возобновила авиасообщение с Грузией. Как к этому относятся жители Абхазии?

Леуан Лагулаа, «Апсны Хабар»: Во-первых, нужно отметить, что это взаимоотношения двух государств, влиять на эти процессы мы не можем, но должны делать выводы. Первый из которых, на мой взгляд, – в отношениях с любыми странами нам следует исходить из собственных интересов. Второй важный аспект в связи с санкциями и международной изоляцией – сейчас для России любые транспортные коридоры, коммуникации очень важны. Поэтому сближение позиций с Грузией может иметь продолжение. Например, в виде транзита грузов из Турции в Россию через территорию Грузии и Республику Абхазия. Есть определенная тенденция. Мы должны быть внимательными к процессам вокруг, участвовать в них мы можем только исходя из отстаивания своих интересов и суверенитета.

Людмила Сагария: Это очень встревожило. Во взаимоотношениях России и Грузии, всегда одной из которых является предмет претензий, а это Абхазия, хорошего ожидать не следует. 30 лет назад под кодовым названием «Меч» Эдуард Шеварднадзе по согласованию с Борисом Ельциным решили в течение двух-трех дней «навести порядок» в Абхазии. Что из этого получилось, известно всем. В декабре 1993 года Россия и Грузия снова подписали соглашение об объявлении блокады Абхазии в обмен на размещение военных российских баз. В результате в 1999 году Россия была вынуждена вывести российские базы с территории Грузии. Ни Грузия, ни Россия ничего из этого не выиграли. Вот и сейчас с опасением думается, что за сюрприз нас может ожидать не в нашу пользу? Одно очевидно, результата не будет, пока с Абхазией не будут считаться, как с равным игроком, решая нашу судьбу.

Баграт Отырба: Насколько я помню, инициатива прервать авиасообщение и вообще прекратить какие-либо контакты исходила от грузинской стороны. Тот факт, что Российская Федерация что-то возобновила, особого беспокойства не вызывает, поэтому отношусь спокойно.

Саида Хаджым: Я отношусь к этому вопросу очень настороженно. Сегодняшняя политика непредсказуемая. Они меняются настолько быстро, что даже уследить очень сложно. И при этом моя настороженность вызывает единственное желание готовиться к тому, что некоторые политические процессы могут играть и против нас, против нашего государства, и нам надо быть к этому готовыми. Нам надо укреплять свою внутреннюю политику, должна быть стабильность в стране, нужно укреплять свою внешнюю политику. И для этого у нас, я думаю, есть все: и человеческие ресурсы, и кадровые ресурсы. Единственное, побольше бы желания и побольше бы внимания уделять этим вопросам. Я думаю, что у нас все получится. Даже в таком нестабильном мире, как сегодняшний, мы сможем устоять и сохранить свою государственность и поддерживать дружеские отношения с друзьями и осторожные отношения с врагами.

Римма Варламовна Хашба: Когда я это услышала, я рада за них, потому что люди должны жить в мире, если они находят общий язык, когда старые, добрые отношения возвращаются – это отлично. Единственное, немного тревожно, если они не будут также к нам относиться по-доброму, как и раньше. Хочется все вернуть на свои места, чтобы друг друга уважали и признали нас, и жить продолжать дальше. Никаких преград не должно быть, никаких виз не должно быть.

Астамыр Ахба: Я отношусь положительно. Ничего плохого не вижу. Это хорошо, когда наши соседи дружно выстраивают свои отношения и у них все происходит в мире. Никто не хочет, чтобы кто-то с кем-то враждовал, хочется, чтобы везде был мир, в том числе и у нас.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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