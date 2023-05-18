Появившаяся недавно публикация в одной из российской интернет-газет отражает настроения тех в РФ, кто считает абхазов неблагодарными и рассчитывает на скорый разворот Грузии к России, вплоть до вступления этой страны в ШОС и ОДКБ. Такие аргументы не первый раз встречаются в российских СМИ. Что за ними стоит и как к ним относятся в Абхазии?

Симптоматичная публикация появилась недавно в «Набате» – «независимой социалистической интернет-газете», как позиционирует себя это российское СМИ со звучным названием. Подобные рассуждения и раньше не раз попадались в российском информационном пространстве, но эта отличается особой категоричностью и напоминает короткую квинтэссенцию написанного прежде.

Вот как интригующе начинает анонимный автор эту публикацию без заголовка: «В Москве 22 июня пройдет антифашистский форум. На него приедут представители, в том числе, из Азербайджана, Армении и Абхазии… Нет, постойте, Грузии, не Абхазии».

И далее еще несколько фрагментов из интернет-статьи:

«Странное дело. В Грузии, стране, идущей в ЕС и НАТО, россиян никак не ограничивают в правах. Россияне могут купить и продать любую недвижимость в Грузии. Более того, грузины в последние годы даже строят целые кварталы в расчете на инвесторов из России. И на фоне грозной риторики Саломе Зурабишвили о России и русских реальный бизнес грузин с россиянами только рос, принося обеим сторонам лишь выгоду. С Сухумом дело ровно наоборот по всем статьям. Россия кормит и поит Абхазию, дает право ее жителям получить российский паспорт и пользоваться всеми благами и возможностями великой страны… В ответ мы из абхазских ресурсов узнаем о том, что абхазы не хотят видеть россиян в своей стране полноправными гражданами, имеющими равные с абхазами права. Нам даже коммерческую недвижимость нельзя купить легально и нужно искать «хитрые» ходы. У меня в этой связи к нам, не к абхазам, есть простой вопрос: зачем мы даем жителям Абхазии столько преференций?! В чем наш интерес? …И еще я вижу, что в перспективе пары десятков лет у России вырастут союзнические отношения с Грузией, вплоть до того, что Тбилиси войдет в ШОС, БРИКС и ОДКБ. На месте Сухума я бы призадумался над этим, стоит ли сегодня отгораживаться от глубокой интеграции с Россией и дискриминировать россиян».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с двумя абхазскими экспертами и попросило прокомментировать эту публикацию.

Бывший премьер-министр Абхазии Артур Миквабия обратил внимание на две основные ошибки в этих рассуждениях. Прежде всего, нельзя без учета исторической ретроспективы и других важных обстоятельств сравнивать отношение в Абхазии и Грузии к притоку новых жителей и возможным изменениям этнодемографического баланса. Абхазы и сейчас составляют только половину населения своей страны, а еще они помнят о не таких уж далеких временах, когда составляли в ней 15-18 процентов. В Грузии, население которой в 15 раз больше, чем Абхазии, грузин подавляющее большинство, 87 процентов. Есть разница? Но и при этом там зазвучали обеспокоенные голоса, когда в Грузию массово поехали из России так называемые политические туристы, опасавшиеся военной мобилизации. Во-вторых, даже не говоря про оппозицию и доминирующий настрой в обществе, потепление в российско-грузинских отношениях на уровне правительств вовсе на привело к восстановлению дипломатических отношений двух стран и отказу от вступления в НАТО. Миквабия говорит:

«Они же от вступления в Евросоюз не отказываются. Автор явно преувеличивает поворот Грузии к России. И я не вижу тут угрозы для нас».

И еще. Анонимный автор, сказал Артур Артемович, видит только «грозную риторику» Саломе Зурабишвили, хотя за ней стоят массы грузин, которые возобновление авиарейсов с Россией восприняли как провокацию Кремля, устроители «гавриловской ночи» в Тбилиси, грузинская правозащитница, напавшая в Батуми на футбольную болельщицу с российским флагом в руках… Такое в Абхазии сложно себе представить. Словом, те противоречия, которые сегодня порой возникают у россиян с абхазами, отражают рабочие моменты, а с грузинами – глубинные, геополитические.

Член Общественной палаты Абесалом Кварчия, не оспаривая мыслей Миквабия, сосредоточился на том, что абхазы, на его взгляд, должны извлечь из публикации в «Набате». Он – за разумный компромисс с теми на российской стороне, кто ставит вопрос о возможности приобретения недвижимости в Абхазии:

«Можно ли избежать, как вы говорите, этнодемографического дисбаланса? Я думаю, что те предложения, которые сегодня бурно обсуждаются в нашем обществе (про апарт-отели), они как раз разумны. Когда человек без политических прав, без гражданства может иметь возможность приобрести недвижимость».

Кварчия считает, что разумные люди в отношениях с партнерами не должны все время говорить только «дай». Абхазия не должна забывать о той помощи, которая на протяжении многих лет оказывается Россией:

«Только на поддержку бюджета 50-60 процентов оттуда идет. Помимо этого, около 4 миллиардов рублей идет на российские пенсии. Сегодня некоторые люди осознанно или неосознанно представляют дело так, будто чуть ли не угроза идет оттуда нашему суверенитету. Ну, нельзя так политически неграмотно себя вести! Мы не должны поддаваться эмоциям. Все вопросы должны решаться обществом здравомыслящим. Не крикунами, не улицей, а людьми учеными, политологами, специалистами в области демографии и так далее. А у нас получается, все специалисты во всех областях. Мы больше занимаемся популизмом и позиционированием себя как патриотов, чем делом. Сегодня, честно говоря, Грузия нас в этом плане переигрывает. А у нас есть только эмоции, обвинения друг друга. У нас должна быть взвешенная политика. Но даже сугубо экономические реальные вопросы мы превращаем в политику. Когда все политизируется, особенно экономика, она парализуется. Мы вообще удивительный народ, мы, наверное, единственный народ в мире, который сам на себя санкции накладывает: это нельзя, это недопустимо, это не продается. И при этом там никакой логики нет, только эмоции», – говорит Кварчия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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