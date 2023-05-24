Накануне в центре Сухума произошло дерзкое преступление – средь бела дня был застрелен гражданин Турции Айдын Ахмет 2002 года рождения. Пострадали и случайные свидетели преступления – четыре человека были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести, среди них – один несовершеннолетний. Правоохранители не спешат обнародовать подробности расследования, в обществе между тем строят свои версии.

Вчера во второй половине дня абхазское общество было взбудоражено криминальным сообщением в соцсетях:

«В Сухуме на углу улиц Ардзинба и Генерала Аршба произошло убийство. По неофициальным данным, еще один человек был ранен. На месте работают сотрудники милиции во главе с министром внутренних дел Вальтером Бутба. Движение в центре города затруднено, улицы Ардзинба и Генерала Аршба перекрыты».

Спустя время на сайте Генеральной прокуратуры РА появилось и официальное сообщение, с которым «Эхо Кавказа» ознакомила пресс-секретарь ведомства Рада Сангулия:

«23 мая 2023 года в г. Сухуме примерно в 14:10 минут на пересечении улиц Сахарова и Ардзинба в результате стрельбы из огнестрельного оружия был убит гражданин Турции Айдын Ахмет 2002 г.р., а четверо граждан были доставлены в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести, среди пострадавших – несовершеннолетний 2009 г.р. По факту умышленного убийства, совершенного общеопасным способом, прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 УК РА. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лица, совершившего данное преступление».

Тут надо уточнить, что в обоих сообщениях речь идет об одной и той же улице: Генерала Аршба – это бывшая Академика Сахарова, с переименованием которой в прошлом году очень многие не согласились, считая, что именем генерала можно было назвать и какую-то другую улицу. Главное же состоит в следующем. Правоохранительные органы по своим соображениям не спешат раскрывать детали преступления, и информационный вакуум заполняется версиями, нередко далеко не совпадающими с реальностью.

Так, одно их сочинских интернет-изданий успело сообщить, что убитый недавно репатриировался из Турецкой Республики. Однако в абхазском сегменте соцсетей пишут по-разному: кто-то – что погиб этнический турок, а кто-то – что абхаз по происхождению. Кто-то – что в Турции он был объявлен в розыск, а расправа с ним – это продолжение некой криминальной истории, в результате чего были ранены четверо непричастных, в том числе четырнадцатилетний подросток. Кто-то писал, что убитый работал в мужской парикмахерской, кто-то – что развозил еду…

Преобладали в комментариях эмоциональные реплики: «Кошмар, в какое время мы живем!»; «Катимся в яму». Начитавшись их, один интернет-пользователь возразил:

«Что у нас происходит», «хуже нас нет», «кто к нам приедет»… Вот такие комменты – это реально странно! Хочу их авторам сообщить, что убийства происходили всегда и везде, в любой стране! Ясное дело, что такие преступления нужно минимизировать, что много факторов, которые мы часто игнорируем и так далее. Самокритика – это неплохо, а вот самобичевание – далеко не лучший способ решать проблемы».

А еще одна пользовательница возмутилась тем, что информацию о преступлении выложили в большой группе в «Фейсбуке» и разнесли ее по всему миру… Кто-то удивился: неужели она не знает, что есть еще «Апсныпресс» и другие СМИ, которые тут же распространили эту новость – это их профессиональная обязанность. Кто-то высказал предположение, что она работает в турбизнесе, ждет туристов из России, а потому переживает не из-за убийства и ранений людей, а из-за того, что кто-то в российской глубинке прочтет о преступлении в «Фейсбуке».

И, наконец, сегодня вечером МВД РА объявило в розыск подозреваемого в преступлении гражданина Азербайджана:

«Дадашов Ниджат Ибрагим-оглы 1987 г.р., гражданин Республики Азербайджан, разыскивается по подозрению в убийстве гражданина Турции Айдын А., имевшем место 23 мая 2023 г. в г. Сухуме. Приметы: рост примерно 180 см, крепкого телосложения, короткая стрижка, борода сбрита, на лице густая щетина».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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