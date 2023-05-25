Столтенберг: НАТО ожидает от Грузии соблюдения санкций против РФ

Грузинская экономика рухнет в случае введения двусторонних санкций против России, заявил премьер Грузии на панельной дискуссии ежегодного Катарского экономического форума. При этом Ираклий Гарибашвили вновь упрекнул Запад, заявив, что из-за войны 2008 года против России не были введены санкции.

«Мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России. Вы хорошо знаете, у нас была война в 2008 году, вы помните кого-нибудь, кто вводил санкции против России во время войны? Никто. Ни у кого в мире не было ни правильной, ни адекватной реакции. Итак, мой вопрос: где логика? Наша война — не война, а война в Украине — война? Должен сказать, что мы были очень разочарованы тем, что после войны 2008 года с Россией дела шли своим чередом, словно ничего не произошло. После той разрушительной войны 20% территории нашей страны до сих пор оккупированы Россией, Россия построила две военные базы на нашей исторической земле, Россия признала т.н. независимость наших исторических регионов и эта оккупация продолжается», – сказал Гарибашвили.

Он вновь говорит, что Грузия «поддерживает Украину, украинский народ».

«Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Мы присоединились к более чем 500 резолюциям, заявкам на всех международных платформах и полностью соблюдаем международные санкции. В Госдепартаменте заявили, что финансовые институты Грузии, Национальный банк, полностью соблюдают финансовые санкции. Что касается экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее одного миллиарда долларов. Для сравнения, ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны», – заявил Ираклий Гарибашвили.

На вопрос, удивлен ли он тем, что Украина так долго продержалась, Ираклий Гарибашвили ответил, что все удивлены.

«Я думаю, что все удивлены. К сожалению, мы не видим признаков окончания этой войны в ближайшее время. Это проблема. Но здесь же, я хотел бы сказать, что мы не видим достаточных усилий со стороны международного сообщества для реализации правильных мер, чтобы провести мирные переговоры», — заявил Ираклий Гарибашвили.

На вопрос, кто должен сделать шаг к миру, Ираклий Гарибашвили ответил: «Обе стороны, все».

Комментируя сближение Тбилиси с Москвой, он вновь заявил, что в России живет миллион грузин, и у многих стран есть авиасообщение с Россией.