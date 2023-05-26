24 мая исполнился год со вступления в должность президента Алана Гаглоева. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, как они его оценивают и чем им запомнился прошедший год.

Лиза: Никак. Никаких изменений нет, кроме того, что сменяются министры. И все. Больше я ничего не вижу нового. Может, это и хорошо, может, плохо, не знаю, посмотрим… Пока ответа нет. Как было, так и есть. В лучшую сторону всегда хочется изменений, конечно. Хотелось бы, чтобы коррупции не было, самое главное. А все остальное у нас не так плохо, я думаю. И чтобы меньше преступлений было.

Яна: Честно говоря, пока ничего грандиозного не запомнилось, но есть большие надежды, потому что у нас молодой президент, у которого много инициатив, и мы очень надеемся, что правительство вместе с президентом сделает много хорошего за оставшийся срок. Есть большие надежды, думаю, у него много энтузиазма в работе.

Георгий: Я лично могу оценить первый год Алана Эдуардовича хорошо, и пока есть над чем работать. В первую очередь мне понравилось то, что он начал налаживать связь с соседними республиками – это поездка в Карачаево-Черкесию, в Чеченскую республику… Налаживает отношения с северокавказскими республиками, вот это мне нравится. Что касается того, что происходит внутри республики, я считаю, есть сдвиг, но есть еще над чем поработать. А так, я считаю, этот год прошел спокойно, и желаю ему удачи. Больше всего мне запомнилась его встреча с президентом Российской Федерации. Достойно нас представил. Я думаю, многие согласятся, что кадровую политику надо пересматривать. Это не только Алана Эдуардовича проблема, эта проблема существует испокон веков. Нужно подготавливать кадры, и чтобы они были на своих местах.

Катя: В лучшую сторону, на мой взгляд, ничего не поменялось. Как было до этого, так и есть, без изменений. Могу отметить, что поменялось в худшую сторону - это убийства и происшествия криминальные. Я не знаю, с чем это связано, и нет оснований обвинять президента. Но факт есть факт. До того это тоже случалось, но не так часто, как за последний год.

Галина: Хотя Бибилова тоже осуждали и критиковали за многое, но ничего не улучшилось. Улучшений я не вижу. Он (Бибилов) может много чего не так делал, но много хорошего тоже делал. И бедным помогал, и все такое. А этот, я не знаю, я его не вижу – и на телевидении не вижу, и нигде не вижу, и даже речь его не слышу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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