24 мая 2022 года прошла инаугурация Алана Гаглоева на пост президента Южной Осетии. Югоосетинские эксперты рассказали «Эху Кавказа», чем запомнился прошедший год.

В социальных сетях размещен пятиминутный ролик, посвященный итогам первого года президентства Алана Гаглоева. В основном он посвящен кадровым решениям, нескольким встречам с российскими политиками и помощи Москвы.

Непонятно, в чем здесь заслуга президента, что можно засчитать как некий результат его усилий? Разве могло быть иначе при любом другом президенте? Разве другие не назначали на должности, не принимали российскую помощь, не встречались с Путиным и другими российскими политиками? По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, дело даже не в том, что мы не заметили в этом году достижений, – мы не заметили президента:

«Когда я анализирую первый год каденции Алана Гаглоева, то наиболее точным определением представляется – незаметный. Причем я настаиваю на этом, именно не публичный, а незаметный. Господин Гаглоев каким-то удивительным образом из формального, по крайней мере, лидера оппозиции, противостоявшего Анатолию Бибилову и всему его достаточно могущественному тогда клану, превратился в закоренелого чиновника. Он изредка появляется на людях, изредка для президента, не делает никаких глобальных заявлений, и, наверное, единственным плюсом такого modus operandi лидера государства я могу назвать то, что господин Гаглоев совершенно очевидно не является ястребом войны. Но не потому, что он не хочет быть ярым адептом русского мира (я полагаю, что хочет), он не является ястребом войны потому, что у него другой психотип».

По мнению Руслана Тотрова, это выгодно отличает президента Гаглоева от его предшественника – чрезмерно конфликтного, лязгающего оружием и размахивающего кулаками по любому поводу и даже без него. Но этого преимущества совершенно недостаточно, чтобы ответить на вызовы, стоящие сегодня перед маленькой республикой с ограниченным статусом, говорит Руслан Тотров:

«В условиях, когда крошечная страна, по сути, является заложником огромного государства просто потому, что это государство – одно из немногих признавших его, необходимо иметь стальную волю и при этом искусное умение верно маневрировать в политических лабиринтах и не стать абсолютно разменной монетой в игрищах, которые большое государство ведет на своем внешнем контуре. Я полагаю, с этой задачей Алан Гаглоев справиться не может никоим образом, но это даже не столько его вина, сколько беда. Мы не можем винить президента в отсутствии политической харизмы просто потому, что у него ее нет. Поэтому еще раз оценивая первый год пребывания Гаглоева у власти: неприметность, застой. И еще раз: единственным плюсом я вижу, что, хотя он и участвует периодически в активной жизни т.н. русского мира на территории Украины, тем не менее делает это с намного меньшей регулярностью, чем Анатолий Бибилов. А в долгосрочной перспективе, безусловно, Южной Осетии нужно как можно дальше дистанцироваться от всего того, что происходит сейчас на территории Украины, потому что в конце концов, и я об этом говорил неоднократно, государству Алания придется вести самостоятельный диалог с т.н. западным миром. Поэтому чем меньше Южная Осетия будет участвовать в украинской истории, тем лучше».

Среди заявленных экономических достижений: бизнесмен Таймураз Гогинов запустил линию по производству пива, а Таймураз Боллоев намерен расширять швейное производство. Дай им бог здоровья, но все-таки под термином «экономика» наблюдатели хотели бы увидеть нечто большее, чем решительность двух бизнесменов вложиться в республику. Тем более что господин Боллоев пришел в Южную Осетию еще при Леониде Тибилове, а господин Гогинов принял развалины старого ленингорского пивзавода еще при Анатолии Бибилове.

Экономика – это, прежде всего, про отношения государства с хозяйствующими товарищами, а не история про двух бизнесменов и не про российские транши. Пока, такое впечатление, экономический блок правительства сосредоточен на том, чтобы научить руководителей бюджетных организаций логике целеполагания и финансовой дисциплине, правильно заполнять отчеты и вовремя их сдавать.

Местные наблюдатели наотрез оказались обсуждать экономические итоги года по двум причинам: чтобы не обидеть этих старательных людей и потому что обсуждать нечего.

Непонятно также, в чем заключается внутренняя политика нового руководства. Алан Гаглоев пришел к власти на волне общественного запроса на перемены, демократические реформы. Но мы не наблюдаем этого драйва, увлекающего за собой гражданское общество. Не ощущаем духа перемен. Просто на смену импульсивному начальнику пришел адекватный.

Председатель республиканской социалистической партии «Ирон» Георгий Кабисов среди позитивных перемен отмечает, что республика прожила этот год без произвола в судах и органах правопорядка. Этот успех необходимо закрепить, считает Кабисов:

«У большей части судей закончился срок полномочий. У кого-то два, у кого-то три месяца назад. Сейчас я жду, когда будут назначены новые судьи. Я надеюсь, что уже не будет в судебной системе тех, кто выносил неправомерные и несправедливые решения. Надеюсь, придут новые люди.

– Есть мнение, что судьи вынуждены считаться с существующим в стране режимом, и если бы они работали в других условиях, то и решения принимали бы совершенно иные.

– Никакая политическая конъюнктура не является оправданием неправомерным решениям. Такое, конечно, практиковалось, когда судьи выносили противозаконные решения именно с подачи исполнительной власти, чтобы подстраиваться под текущие политические реалии. Конечно, не могут быть оправданием некие пожелания президента или кого-то еще. Лучше снять сутану, чем поломать жизнь человеку. Если же судья выбирает сутану, то он недостоин вершить правосудие».

По мнению депутата парламента Давида Санакоева, надеждам Георгия Кабисова не суждено сбыться. Судьи останутся прежними, потому что Высшая квалификационная коллегия не сообщила населению республики о завершении срока полномочий судей и не объявила конкурс на замещение вакансий. Вместо этого они представили в качестве соискателей мантий прежний состав судебного департамента.

Попытки группы депутатов притянуть коллегию к ответственности за грубейшее нарушение конституционного закона о судьях, сформировать новый состав коллегиального органа не возымела успеха. Не то чтобы это было невозможно, но никто кроме них не проявил серьезной озабоченности по этому поводу, говорит Давид Санакоев:

«Ничего нового в судебном департаменте не происходит. Единственная инстанция, которая может влиять на незаконные решения судей, – это Квалификационная коллегия судей. Но там круговая порука. До сих пор так. Группа депутатов обращалась к президенту, чтобы он заменил двух своих представителей в коллегии и ставил перед парламентом вопрос о замене представителей коллегии от общественности. Президент заменил одного представителя, а парламент предложение отклонил. Как мне сказал представитель фракции «Единая Осетия», таким образом они отстояли своих представителей в Квалификационной коллегии судей. Иными словами, ничего не меняется. У нас новый председатель Верховного суда, но он один не сможет изменить качество судебной власти. Кроме того, у нас до сих пор правительство не отчиталось перед парламентом за прошлый год, хотя отчет должен был быть представлен еще в апреле. У нас до сих пор не назначены генеральный прокурор и председатель Контрольно-счетной палаты. Изменения в закон о прокуратуре, инициированные президентом, по непонятной причине повисли в воздухе.

– Вы имеете в виду поправки в закон «О прокуратуре», по которым парламент вправе самостоятельно, без согласия президента отправлять генпрокурора в отставку по итогам ежегодного отчета о деятельности Генпрокуратуры и в случае нарушения им присяги?

– Да, я пытаюсь понять, в чем тут дело, но у меня нет информации, почему так происходит».

Сменившая после избрания Алана Гаглоева на посту лидера политической партии «Ныхас» Зита Бесаева со страниц информагентства «Рес» прокомментировала первый год нахождения у власти действующего президента. По ее словам, самой главной задачей для Алана Гаглоева стало возвращение верховенства закона в республику, и с ней он справился.

Надо признать, президент демонстрирует решимость восстановить законность – расследуются самые вопиющие преступления, совершенные прежним режимом. В отношении экс-министра внутренних дел и бывшего генпрокурора возбуждены уголовные дела по обвинению в превышении должностных полномочий. Растет список чиновников, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления коррупционной направленности.

Но эта политика «главенства закона» держится исключительно на личной воле президента, на его установках и требованиях к руководителям структур. При этом сама государственная система остается прежней. Все может вернуться, если, например, рано или поздно придет к власти человек, который придерживается других взглядов, или если у президента в силу каких-то обстоятельств изменится позиция. Именно поэтому, твердят югоосетинские эксперты, нужны реформы – чтобы правовой климат в республике контролировала сбалансированная государственная система, а не лично президент.

Увы, реформ пока не видно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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