Михаил Саакашвили: Я намерен бороться до конца

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в заключении в клинике, пишет, что намерен бороться до конца и уверен, что грузинский народ его освободит.

«Друзья, я не приехал в Грузию, чтобы лечиться. Я рискнул жизнью ради спасения страны. Вы знаете, что против меня выдвинуты фальшивые обвинения - от начала и до конца я - политзаключенный.

Уверен, что грузинский народ все равно меня освободит — я жду и от вас большей отваги. В конце концов Европарламент, сеймы Польши и Литвы, президенты Франции и Украины требуют моего освобождения. Ни на минуту не мирюсь с этим несправедливым, путинским заключением! Намерен бороться ради свободы до конца, надеюсь на вас», - цитирует Саакашвили SOVA.

В этой же публикации экс-президент заявляет, что медиаменеджер «Мтавари архи» Ника Гварамия является для него политзаключенным номер один, поскольку Саакашвили считает, что Гварамия сидит в тюрьме только потому, что был его адвокатом.

«Он стоял рядом со мной, защищал меня. Поэтому я чувствую ответственность за его арест, всегда вспоминаю об этом в моих письмах, адресованных международной арене. Тот, кто пытается разделить наши вопросы друг от друга, играет дешевую игру Иванишвили», - пишет третий президент Грузии.