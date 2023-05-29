Верховный суд Абхазии начал рассмотрение жалобы председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинба на Сухумский городской суд, который отказался принять его заявление о бездействии Генеральной прокуратуры. Представители прокуратуры в суд не явились, рассмотрение дела было отложено.

Верховный суд Абхазии приступил к рассмотрению жалобы председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинба на решение Сухумского городского суда, отказавшегося принять его иск на бездействие генерального прокурора Адгура Агрба по расследованию факта превышения сметной стоимости материалов и оборудования в ходе ремонта высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». Частное расследование, проведенное силами АНД, выявило завышение расходов на 60 млн рублей.

На судебное заседание представитель прокуратуры не явился, а первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния, которого обвиняют в бездействии, направил суду заявление, в котором сообщил о занятости и просил перенести заседание.

Адвокат АНД Рамина Пасания сочла причину неуважительной и высказалась за проведение заседания без представителя прокуратуры. Она сказала, обращаясь к суду:

«Из оглашенного вами заявления неясно, кто именно не смог явиться на судебное заседание, неясно, на каком процессе и в каком городе он задействован, к данному заявлению не приложено постановление о назначении судебного заседания, ввиду чего мы считаем данную причину неуважительной и не препятствующей рассмотрению дела. Считаем, что Генеральная прокуратура таким образом пытается сорвать сегодняшний процесс и тем самым заволокитить дело».

Рамина Пасания попросила начать заседание без представителей прокуратуры на том основании, что суд не рассматривает дело по существу, а ставится вопрос о том, законно ли Сухумский городской суд отказал в принятии жалобы АНД.

Адгур Ардзинба поддержал адвоката и не возражал против рассмотрения дела без прокурора.

Суд посовещался и решил удовлетворить просьбу Дамира Квициния, заседание перенесли на 6 июня.

Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба предположил, что может иметь место сговор прокуратуры с теми, кто осваивал средства при ремонте «Ачгуары»:

«Генеральная прокуратура, ссылаясь на занятость, не явилась на судебное заседание. Это уже тенденция, Генеральная прокуратура всячески затягивает рассмотрение по существу расследования этого вопроса, хотя все для всех очевидно. Завышение стоимости работ, мы уже называем это словом «завышение», хотя это можно было бы уже назвать воровством на 50 с лишним млн рублей только по одному участку высоковольтной линии, которая ремонтируется. Поэтому здесь расследовать прокуратуре более шести месяцев абсолютно нечего. Там надо две цифры сравнить, для этого нужно пятнадцать минут. Выводы напрашиваются сами собой. Генеральная прокуратура, я просто уверен в этом, нашла уже общий язык с теми, кто осваивал эти средства и завышал цены на приобретение этих товаров, поэтому они друг друга покрывают. Вот что происходит. По-другому это никак объяснить нельзя».

Адгур Ардзинба особенно подчеркнул, что намерен пройти через все законные процедуры:

«Дождемся 6 июня. Суд определили, мы подчиняемся. Будем настаивать на своем. Но хочу обратить ваше внимание на то, что мы свои действия намеренно предпринимаем именно в таком ключе. Мы хотим использовать все возможные законные процедуры, чтобы потом в перспективе, у нас же история циклична, не было ни у кого возможности сказать, что он хотел расследовать, но не мог, что он думал по-другому. И на каждом этапе этого дела оно очень показательное, по нему хорошо видно, кто как себя ведет. И я думаю, что это найдет отражение в личной биографии каждого из них».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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