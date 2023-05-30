Обзор грузинской прессы

«Официальный демарш 27 государств Евросоюза указывает на отклонение Грузии от проевропейского курса, что в интересах одной лишь России», – заявил в интервью информационному интернет-агентству netgazeti директор Института грузинской политики Корнели Какачия. Решение Грузии согласиться на прямое авиасообщение с Россией противоречит единогласному отказу 27 стран ЕС от осуществления прямых рейсов в Россию и из России, заявил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский на встрече с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили. Таким образом государства-члены ЕС выразили озабоченность происходящими в Грузии процессами, говорит Какачия:

Для них главное – победить в голосовании любой ценой. Они понимают, что в случае поражения против них будет задействовано правило политической вендетты

«Все международное сообщество пытается изолировать Россию из-за войны в Украине, а в это время мы – страна, которая ждет статуса кандидата, демонстративно улучшаем отношения с Россией. Создается впечатление, что правительство Грузии само не желает, чтобы ЕС предоставил нам этот статус, тянется в сторону РФ и делает вид, будто никакого отношения к этому не имеет. Российские инвестиции и краткосрочная помощь им нужны для того, чтобы добиться успеха на следующих выборах. Для них главное – победить в голосовании любой ценой. Они понимают, что в случае поражения против них будет задействовано правило политической вендетты. Поэтому для политических лидеров выживание их режима важнее, чем рекомендации Евросоюза».

Тем временем Евросоюз и другие международные партнеры оказывают на «Грузинскую мечту» «демократическое давление», поэтому «тоска по России» грузинских властей неслучайна, сказал респондент издания.

В политических кругах Грузии продолжается обсуждение возможного появления новых партий перед выборами 2024. Обновлять команду или вовсе создавать новое политическое объединение будут и представители правящей «Грузинской мечты», уверены некоторые их оппоненты.

Олигарх лично готовится к этому серьезно. Он создает новую команду – Кипиани, Кучава, Сергеенко

«Мы должны знать, что олигарх лично готовится к этому серьезно. Он создает новую команду – Кипиани, Кучава, Сергеенко. И мы должны подготовиться, обязательно создать новые серьезные проекты и предложить их тем 60% (избирателей), которые уже устали и не хотят участвовать в выборах», – цитирует члена «Национального движения» Коте Кемулария газета «Резонанси».

Слухи эти попытался развеять председатель парламента Шалва Папуашвили, назвав разговоры о создании новой партии абсурдными. То, что подобный шаг сейчас не сыграл бы на руку правящей партии, считает и политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе:

«Я не особо жду, что Иванишвили создаст новую партию, скорее всего, в их предвыборных списках просто появятся новые имена. Ну а если он все же решит создать новую партию, то лично в ней не появится, просто будет исполнять роль серого кардинала».

Схожего мнения придерживается и политолог Рамаз Сакварелидзе.

Простая цель оппозиции – создать раскол между Бидзиной и «Мечтой», чему и служит распространение подобных слухов»

«В сегодняшней политике мы наблюдаем за процессом «затянутого пережевывания – несколько раз пережевывали разных людей, политиков, сателлитов. Дело не в количестве партий, а в их силе. Предвыборные изменения, конечно, будут, но «Грузинской мечте» не так тяжело сейчас, чтобы была необходимость создавать альтернативную политическую силу. «Мечта» крепко стоит на обеих ногах. Простая цель оппозиции – создать раскол между Бидзиной и «Мечтой», чему и служит распространение подобных слухов», – заявил в беседе с изданием Рамаз Сакварелидзе.

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Специальная следственная служба начала расследование возможного жестокого обращения с туристами и незаконного применения огнестрельного оружия со стороны пограничника в заповеднике Вашловани. О произошедшем инциденте общественности поведала фотограф Нанука Авалиани в соцсети Facebook:

«Мы были в походе 27-28 мая в заповеднике Вашловани, здесь есть рейнджеры и пограничники, и я думала, что мы должны быть в безопасности. На самом деле, они сами создали угрозу. После полуночи появился пьяный пограничник, который задержал белорусского и российского туристов, надел на них наручники, издевался, заставлял подбирать с земли помидор и в итоге выстрелил в сторону лагеря. Ребята, пуля прошла между наших палаток».

Позже, в интервью информационному интернет-агентству batumelebi Авалиани рассказала, что после этой публикации в соцсетях с ней связались несколько человек, которые поведали ей о схожих случаях, произошедших с ними.

Подобные случаи были и в других местах, например, в Кахетии, в Лагодехском заповеднике, в Тушети, за чем не последовало никакой соответствующей реакции

«Подобные случаи были и в других местах, например, в Кахетии, в Лагодехском заповеднике, в Тушети, за чем не последовало никакой соответствующей реакции. Если за подобное накажут хотя бы одного человека, второй и третий уже не сделают того же. Однако наша цель даже не в том, чтобы наказать конкретного пограничника, это системная проблема, и ее надо решать. Пограничники находятся в тяжелых условиях, пребывают на посту по десять дней, нет связи, телевизора, телефон не работает. Мы хотим, чтобы эта ситуация изменилась, чтобы туристы были защищены, а пограничники работали в лучших условиях», – сказала респондент издания.

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