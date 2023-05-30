Оппозиционный «народный митинг» в Сухуме завершен, но оппоненты власти объявили о намерении провести серию акций протеста. Об этом заявил председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба после того, как встреча лидеров оппозиции с Асланом Бжания закончилась безрезультатно и президент отказался выполнять требования митингующих.

Сегодня в два часа дня в Сухуме у Абхазского драмтеатра им. Самсона Чанба, на площади, которую многие неофициально называют Театральной, собрались участники «народного митинга», недовольные политикой власти. Впрочем, на самой этой площадке, ярко залитой почти уже летним солнцем, народу было не так много – в основном все рассредоточились на садовых скамейках в парке имени Баграта Шинкуба, люди стояли и прохаживались по набережной Махаджиров.

Ночью в Сухуме прошел сильный дождь, но уже к полудню в городе палило солнце. Поэтому организаторы митинга решили перенести баннер с цитатой Владислава Ардзинба, на фоне которого планировались выступления, и деревянный настил с микрофоном от здания театра поближе к комплексу правительственных зданий – туда, где гуще тень деревьев.

По сравнению с декабрьским митингом 2021 года у административных зданий еще больше выросли оборонительные ряды силовиков и сторонников власти. Помимо поставленных впритык пустых желтых автобусов «Богдан», шли ряды скрепленных цепями металлических турникетов с колючей проволокой…

Наконец, уже после трех часов начался митинг, который открыл и вел бывший министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия. Он и председатель высшего совета ветеранской организации «Аруаа» Тимур Гулия, выступавшие на абхазском языке, обратились к властной команде с резкой критикой. Бывший вице-президент Абхазии, председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния, в числе прочего, сказал:

«Мы не пришли защищать власть предыдущую, хотя локально было сделано очень много. Но, как оказалось, хуже может быть всегда. Коррупция и некомпетентность возросли настолько, что ставят под сомнение само сохранение нашей государственности… В главном необходимые реформы были названы как ненужные, поскольку ограничивали власть злоупотреблений. И без того высокие полномочия президента хотят усилить роспуском парламента, разрушая единственный механизм баланса ветвей власти. Нам насаждают мысль, что сами мы ничего не можем, что нужно продать, передать, нажиться. Данный подход ведет к переформированию сознания абхазов, ведет к деградации, когда желание заработать затмевает сознание. Основные фонды растаскиваются, жрут одни и те же, перестали стесняться несправедливости, обнаглели. Назначают своих сыновей с первой записью в трудовой книжке на должности замминистра, замруководителя государственной компании… Почему думают, что можно избирателя обмануть раз в пять лет и далее вести себя как барин?»

Председатель фонда «Аамта» Натали Смыр в ходе своего выступления сказала, показывая в сторону комплекса правительственных зданий:

«Когда, при каких обстоятельствах призывалась армия Абхазии? Там стоят «Уралы», которые принадлежат Минобороны Абхазии. Это же нарушение, мировое нарушение Конституции, услышьте!»

Параллельно у президентского дворца собрались сторонники власти. Участники оппозиционного митинга на набережной Сухума приняли итоговую резолюцию, в которой были прописаны основные требования к действующей власти. При этом председатель АНД Адгур Ардзинба подчеркнул, что собравшиеся не хотят, чтобы глава государства покинул свой пост. Их основное требование – отставка кабинета министров. Кроме того, резолюция включает в себя следующие пункты:

Создание Совета по реформам при президенте, который примет участие в создании дорожной карты по решению национальных задач на ближайшие два года. В Совет должны войти представители различных общественных сил, эксперты;

Отмену распоряжения о либерализации торговли с Грузией;

Отмену постановления кабмина о повышении тарифов на электроэнергию;

Отзыв из парламента соглашения о передаче России госдачи в Пицунде;

Публичный отказ от планов по направлению в парламент законопроекта о правовом статусе апартаментов и апарт-отелей;

Публичный отказ от планов по приватизации энергосистемы частным капиталом;

Публичные гарантии ненаправления на ратификацию в парламент соглашения между Абхазией и Россией о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам;

Создание экспертной комиссии по разработке градостроительного кодекса Сухума.

В противном случае, говорится в документе, действующее руководство страны будет считаться «враждебным национальным интересам народа Абхазии», а представители оппозиционных сил предпримут меры для противодействия ему и недопущения потери абхазской государственности.

Затем представители оппозиции направились к президенту с резолюцией. В состав делегации вошли Тимур Гулия, Саид Бутба и Вианор Ашба.

Вернувшись к участникам митинга, они рассказали об итогах переговоров с Асланом Бжания. Гулия заявил, что на просьбу собравшихся выйти к ним президент ответил отказом во избежание эксцессов. Саид Бутба отметил, что во встрече также участвовали вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

По словам представителей оппозиции, президент отметил, что вопрос госдачи «Пицунда» будет решаться парламентом республики, рассмотрение законопроекта об апартаментах также прерогатива депутатов. Отправлять в отставку кабмин он не будет.

Председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба после этого заявил, что, поскольку глава государства отказался выполнять требования митингующих, они намерены проводить серию акций протеста.

Между тем секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба рассказал сторонникам власти, стоявшим у президентской администрации, об итогах переговоров представителей оппозиции с Асланом Бжания. По его словам, президент сказал сразу, что никакой отставки правительства быть не может и этот вопрос снимается сразу. Что касается законопроектов и соглашений, которые беспокоят общество, то решение по ним будет принимать парламент, где работают люди, избранные народом и имеющие больше права на это, чем собравшиеся на митинг. Президент показал представителям оппозиции материалы о разработке Градостроительного кодекса, о котором также шла речь в резолюции.

Шамба отметил, что по поводу посещения митинга президент сказал: «Если я пойду туда, вы видите, мои сторонники тоже стоят, за мной пойдет немало людей, что может привести к непредсказуемым последствиям. Может быть любая провокация, поэтому я считаю нецелесообразным идти туда». В ответ на отказ президента выйти к митингующим Вианор Ашба, по словам Шамба, ответил: «Тогда мы требуем отставки президента». На это, по словам секретаря Совета безопасности, «другие представители оппозиции сказали, что это не мнение митинга и они с этим не согласны».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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