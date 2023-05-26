Лидеры абхазской оппозиции, которые 30 мая намерены провести митинг с требованием отставки правительства республики, рассказали журналистам, почему выводят людей на улицы. Они отметили, что власть намеренно повышает градус напряженности, и не исключили применения силы к протестующим.

Политики анонсировали проведение протестного митинга за отставку правительства в Сухуме 30 мая в 14:00 на Театральной площади около Абхазского драматического театра.

На встрече с журналистами первой взяла слово Натали Смыр, экс-депутат парламента и председатель экспертного фонда «Аамта». Она заявила, что силовые ведомства готовы применить к протестующим водометы и другие средства разгона, а по всему периметру комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения, но «ни камеры, ни водометы, ни пули не остановят абхазский народ, который придет, чтобы выразить свое отношение к происходящему». Смыр обратилась к руководителям силовых ведомств:

«Я хочу обратиться непосредственно к руководителям определенных ведомств – к Роберту Киуту (председатель СГБ), к Вальтеру Бутба (глава МВД), к Уполномоченной по правам человека Анас Кишмария, пусть они не придумывают какие-то обвинения в том, что это – противоправные действия, антигосударственные мероприятия, то, что было с нашей молодежью, когда им предъявили обвинения в хулиганстве. Все, что будет на митинге, будет от народа. Я зачитаю слова нашего президента Аслана Бжания, это его цитата, я просто хочу, чтобы он это вспомнил: «Если права человека не охраняются властью закона, люди имеют право на вооруженное восстание против тирании и узурпации». Я хочу сказать, что Аслан Бжания здесь наговорил себе на срок. Когда они будут по итогу митинга предъявлять людям какие-то обвинения, пусть рядом со мной сядет Аслан Бжания, только в таком случае я готова понести ответственность. Я хочу обратиться к народу Абхазии и сказать, что за всю новейшую историю абхазского народа ни одна власть так, как сегодняшняя, не продавала будущее нашей страны. Она продает не только будущее нашей страны, она продает будущее ваших и моих детей».

Митинг – «единственная возможность достучаться до власти»

Председатель политической партии «Апсны» Виталий Габния считает, что власть обманула ожидания граждан и остановила развитие страны:

«У нас нет права быть настолько расслабленными и беспечными, как то, что мы демонстрируем сегодня. Попытка переформатировать сознание абхазов несет в себе колоссальные издержки, когда в желании заработать мы отказываем себе в разуме. Попытки выйти на содержательный диалог с властью имеют нулевой эффект. Обман как форма правления навязывается обществу и становится нормой. Придя во власть на ложных обещаниях реформ, они отняли у страны очень много времени, на годы вперед, но уже сегодня видят себя во втором сроке на основе подкупа избирателей, на основе разложения общества. Как результат, оппозиция и несогласные выходят на серию митингов как на единственную возможность достучаться до власти и образумить ее».

Лидер Форума народного единства Абхазии Аслан Барциц напомнил о том, как на протяжении трех лет складывались отношения власти и оппозиции:

«За эти три года мы практически не отказывались от участия ни в каких формах сотрудничества, которые предлагала нам власть. Но мы понимали, что идет процесс забалтывания, что идет процесс увода в сторону от основной повестки. Тем не менее наши коллеги, которые присутствуют здесь, до последнего пытались сотрудничать с властью в плане нахождения каких-то точек соприкосновения, не доводя ситуацию до митинга. Мы пришли к выводу, что власть просто-напросто игнорировала все наши попытки сохранить какую-то политическую стабильность в обществе, а последней каплей послужило то, как формировалась Общественная палата. Даже в такой орган, который не имеет решающей силы, не говоря уже о парламенте, не пропустили представителей оппозиции».

Не удалось договориться и с руководством Абхазского государственного телевидения, руководитель которого – Ирина Агрба, сама, будучи в оппозиции, обрушивалась с критикой на прежнее руководство госканала из-за того, что альтернативному мнению там не было места:

«Представителя АГТРК, насколько я понимаю, здесь нет. Они взяли за правило изначально игнорировать освещение любых мероприятий, которые проводят сегодня и проводили вчера и позавчера оппозиционные движения, игнорировать огромную часть населения и делать вид, как будто их мнения не существует. Это как минимум некорректно. Мы за последнее время совершили несколько попыток, ходили к руководству АГТРК, вели переговоры о том, чтобы в еженедельном формате был прямой эфир. Если я не ошибаюсь, за полтора месяца провели два эфира, нам всячески стремились ставить палки в колеса, хотя мы пытались сохранять максимальную корректность. И даже сегодня, в пятницу, должен был состояться эфир, но почему-то нам навязывали тему о внешней политике нашего государства».

У главы государства, сказал Барциц, за три года кроме одной протокольной встречи с президентом России Владимиром Путиным никаких иных контактов не было, что ярко свидетельствует об уровне российско-абхазских отношений. «Приглашение президента Аслана Бжания на пару встреч в программу Соловьева – это, извините меня, не достижение, это – ничто», – сказал Аслан Барциц. По его словам, при этом власть регулярно обвиняет оппозицию в антироссийских настроениях, что является бредом и неэтичным поведением.

Лидер ФНЕА призвал граждан не оставаться равнодушными и взять ответственность за страну:

«От каждого из нас, от каждого из вас, – это громкие, наверное, слова, – зависит будущее страны. Если мы хотим остаться без земли, без страны, без людей, то вы можете оставаться дома. Но если вы хотите, чтобы те проблемы, которые на протяжении трех лет озвучивает не только оппозиция, но и видные общественные деятели, ученые, люди из разных слоев общества решались, то, пожалуйста, примите участие в этом митинге!»

Председатель ветеранской общественной организации «Аруаа» Темур Гулия обратился к ветеранам:

«У меня особое отношение к защитникам отечества. Обращаясь к вам, хочу сказать, что это именно мы с вами сделали историю, мы сделали то, к чему стремились наши предки столетиями. Что с нами произошло, когда мы стали хозяевами на своей собственной земле? Где вы, наши герои? Неужели вы не видите, что происходит? Неужели вы забыли, что мы прошли вместе? Дорогие друзья, еще не поздно встать на защиту интересов народа и государства. Подумайте и вспомните тех, кто положил свои жизни на то, чтобы мы жили в суверенной стране».

Сопредседатель общественной организации «Единство» Беслан Ачба уверен, что целый ряд острых и важных вопросов, которые продвигала власть, не были согласованы с широкими слоями общества. Например, закон об апартаментах, вопросы приватизации энергетики и увеличения тарифов на электроэнергию, передача России госдачи Пицунда и другие. Они решались кулуарно, в закрытом режиме. Открытость определяет легитимность власти, чем хуже коммуникация с обществом, тем меньше легитимность власти, считает он. Возникший кризис носит циклический характер, выходом из него могли бы послужить реформы. И президент Аслан Бжания пришел во власть с обещанием реформ, однако сразу же забыл об этом. Абхазия, по словам Беслана Ачба, – президентская республика, и митинги ей необходимы для поддержания здоровья власти.

По мнению общественного деятеля Адгура Лагвилава, легитимность власти стремится к нулю и смена власти неизбежна по естественным причинам, так как даже сторонники власти понимают, насколько низкое качество управления республикой. Уже сегодня необходимо остановить процессы, которые могут нанести непоправимый ущерб абхазскому народу и государству. Для этого и нужен митинг. «Подобное правительство президент должен сам отправлять в отставку без подсказок и митингов», – заявил он.

Слухи о беспорядках. Кто за ними стоит?

Ходят слухи, что оппозиция закупает средства для распиливания ограждений и дубинки для противодействия представителям власти. «Правда ли это?» – спросил журналист.

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба ответил, что такие слухи распространяют сами представители власти, именно они нагнетают обстановку:

«Это все распространяет действующая власть, чтобы запугать людей. Накал, если вы обратите внимание, исходит от действующей власти. Вы посмотрите на совещание, которое проводили в администрации президента, как разговаривали председатель СГБ (Роберт Киут) и министр внутренних дел (Вальтер Бутба). Да, министр внутренних дел потом извинился, хотя я считаю, что и председатель СГБ тоже должен был последовать его примеру. Какие у них были основания так себя вести? Никаких! Они ссылаются на митинг 21 декабря, а что такого было 21 декабря? Пусть они лучше ссылаются на митинг 8 января 2020 года, пускай они ссылаются на нападение на МВД. В этом зале сидят люди, которые кидали коктейли Молотова в сотрудников милиции, и они сидят там все вместе и рассказывают нам, что якобы это мы будем что-то противоправное делать».

Адгура Ардзинба возмутили угрозы в адрес организаторов митинга со стороны министра внутренних дел и председателя СГБ, которые прозвучали на совещании у президента:

«Или, допустим, председатель СГБ рассказывает о каких-то спецсредствах, влиянии Грузии и так далее. И прямо перед ним, напротив него, сидит человек, который привез в Абхазию грузинских политиков, в том числе и тех, кто воевал против нас. Они в центр Очамчиры приехали, привезли икону, и этот человек сидит на этом совещании напротив него, а он нам рассказывает о том, что он будет там какие-то противоправные действия пресекать. Поэтому это все блеф со стороны власти, они искусственно нагнетают обстановку, чтобы люди просто не вышли на митинг, побоявшись. И мы сегодня как раз для этого собрались, чтобы все эти слухи развеять. Мы ничего нигде не закупаем, люди выйдут массово, выскажут свое мнение, и это будет означать, что они не согласны с тем вектором, который определила сегодняшняя власть, они за то, чтобы отправить правительство в отставку. И все, мы ничего другого не собираемся делать. Если был бы диалог с властью, если бы не было кулуарного принятия решений, если бы односторонне не принимались решения, вредные для нашей страны и для нашего будущего, никто бы ни на какие митинги не выходил, мы бы занимались другими делами. Это вынужденная мера, и еще раз подчеркну, что это мирная акция протеста».

По имеющейся у представителей оппозиции информации, в организациях составляются списки сотрудников и их вынуждают 30 мая выйти на альтернативный митинг в поддержку власти. Бюджетникам угрожают увольнением с работы, если они примут участие в акции протеста. Адгур Ардзинба посоветовал не бояться и пообещал, что никого не даст в обиду.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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