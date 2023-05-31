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Грузинский пограничник задержан по делу об издевательстве над туристами
Грузинский пограничник задержан по делу об издевательстве над туристами в заповеднике Вашловани, сообщила специальная следственная служба. По данным следствия, младший сержант Погранполиции вступил в спор с туристами, находясь при исполнении служебных обязанностей, во время пешего патрулирования.
«Он самовольно, без законных оснований, надел наручники на туристов из Великобритании и Беларуси и произвел один выстрел из своего служебного автоматического оружия», – говорится в сообщении Специальной следственной службе.
Пограничник обвиняется в превышении служебных полномочий. Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одна из участниц турпохода в Вашловани, Нанука Авалиани, рассказывает, что в палаточном городке все уже ложились спать, когда появился пограничник. По ее словам, он был пьян, издевался и запугивал людей. Выпущенная пограничником пуля, по словам Авалиани, прошла между палатками.
Другие новости дня
Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили в Тбилиси
На родину доставили тело еще одного грузинского добровольца, погибшего на войне в Украине. 45-летний Вахтанг Барабадзе получил смертельные ранения 4 апреля во время артиллерийского обстрела на окраине Бахмута. Тело бойца не могли вынести из зоны боевых действий до 24 мая. Его похоронят 3 июня.
До Бахмута Барабадзе воевал в Ирпене, Гостомеле и Буче. Во время российско-грузинской войны 2008 года числился в резерве грузинской армии.
По информации телеканала «Мтавари», Барабадзе был среди тех бойцов «Грузинского легиона», против которых в России возбудили уголовное дело, а затемзаочно арестовали.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году там погибли более 40 грузинских бойцов.
В штате Миннесота с 1 августа легализуют марихуану
Губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолтц во вторник подписал закон о легализации марихуаны в рекреационных целях для лиц, достигших 21 года. Миннесота стал 23-м штатом США, в котором для совершеннолетних легализовано курение марихуаны, сообщило агентство Associated Press.
«Позади остался длинный путь, который пробовали одолеть многие земляки», – сказал Уолтц. Среди них был один из первых губернаторов США, открыто поддерживавший легализацию марихуаны.
Речь идёт о губернаторе Джесси Вентуре, который возглавлял Миннесоту в 1999-2003 годах. Он заявил, что рад присутствовать при осуществлении своей мечты, которую вынашивал более 20-лет назад.
По новому закону, легализация марихуаны наступит 1 августа, когда станет возможных употребление и выращивание канабиса в домашних условиях. Хранение соцветий каннабиса ограничено 900-ми граммами – дома. В публичных местах можно будет иметь при себе 56 граммов.
Другие лимиты хранения включают 800 миллиграммов ТГК (тетрагидроканнабинола) в жевательных резинках и других пищевых продуктах и 8 граммов концентрата каннабиса.
Розничные продажи в диспансерах, вероятно, начнутся как минимум через год. После получения лицензии магазины будут взимать налог с продаж плюс 10% налог на каннабис.
Снятие судимостей с лиц, обвиненных в преступлениях, связанных с марихуаной, является одним из наиболее важных положений закона, заявила на церемонии подписания сенатор-демократ Линдси Порт из Бернсвилля. Таким образоом, «мы устраняем часть вреда, который мы нанесли как государство, запретив каннабис», — сказала она.
НАТО проводит маневры в Арктике. Впервые участвует Финляндия
Около 1000 военнослужащих США, Великобритании и Норвегии, а также Швеции присоединились к 6500 финских солдат и офицеров для совместных маневров «Северный лес». Это крупнейшие в Финляндии учения сухопутных войск за полярным кругом, они проводятся с 27 мая по 2 июня. В маневрах участвует около одной тысячи единиц военной техники различного назначения, сообщает агентство Reuters.
Совместные артиллерийские учения союзников проводятся в северной части Финляндии, в двух часах езды от российской границы, отмечает Reuters. Наблюдающий за ходом тренировок генерал-майор Грегори Андерсон из 10-й горнопехотной дивизии США заявил, что его страна готова к защите Финляндии.
«Мы здесь, мы тренируемся вместе с нашим новым союзником, чтобы обеспечить необходимую готовность для защиты Финляндии в случае, если что-то случится», – сказал американский генерал.
Американские военнослужащие прибыли в Финляндию с ракетными системами залпового огня, доставленными по морю из Германии. Войска Финляндии ведут учебные стрельбы из танков «Леопард-2А6». Шведские и норвежские подразделения ведут огонь из боевых машин пехоты CV90, британцы разместили в районе учений свои танки Warrior.
Финляндия официально вошла в НАТО 4 апреля этого года. Швеция надеется также вступить в НАТО – ожидается, что этот вопрос станет одним из пунктов повестки дня июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Глава Белгородской области объявил о начале эвакуации детей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного города Шебекино . Пострадали четыре человека, двое раненных доставлены в больницу. «Повреждены жилые дома, горит транспорт», – написал Гладков в телеграме.
Он утверждает, что обстрел вёлся из установок «Град». Снарядами выбиты стекла, посечены фасады и кровля в жилых домах, а также в школе и двух административных зданиях, один магазин сгорел полностью. Повреждены 12 автомобилей, сообщил глава региона.
С сегодняшнего дня власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые триста детей будут отправлены в Воронеж, написал Гладков телеграме.
Накануне в результате обстрела пункта временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, погиб один человек, двое получили ранения.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Ситуацию в регионе он назвал «фактически войной» (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.
Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
Под Краснодаром после атаки дрона загорелся Афипский НПЗ
В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников возник пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Горит одна из установок по перегонке мазута, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Позже Кондратьев сообщил, что пожар удалось потушить. «Пострадавших нет», — написал он.
По данным телеграм-канала Shot, во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута.
Телеграм-каналы сообщают, что ночью очередной атаке также подвергся Ильинский нефтеперерабатывающий завод. Как пишет «База», в результате падения беспилотника на территории НПЗ произошёл взрыв. Никто не пострадал, возгорания не произошло. В то же время Shot пишет, что беспилотник упал, но не сдетонировал.
Власти Краснодарского края об атаке на Ильинский НПЗ не сообщали.
В мае в Краснодарском крае атакам беспилотников подверглись несколько предприятий нефтяной отрасли. 3 мая дрон ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров. Также дважды был атакован Ильинский НПЗ.
Утром 26 мая беспилотники атаковали Краснодар. В городе произошёл взрыв, были повреждены жилые и офисные здания.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты , в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России.
Бжания поблагодарил собравшихся у комплекса правительственных зданий за поддержку
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вышел к собравшимся у комплекса правительственных зданий и поблагодарил за поддержку.
«Все те, кто собрался здесь, и те, кто стоял на площади у Абхазского драмтеатра, мы все – представители одного народа и все проявили выдержку, продемонстрировали достойное поведение. Безусловно, было бы лучше, чтоб подобного рода собраний не было, но если их приходится проводить, то нужно направлять их в законное русло. Так и случилось сегодня», - сказал президент.
Бжания отметил, что у него и его команды – одна цель, а именно служение абхазскому народу. «Стоит ли говорить, что есть вопросы и проблемы, , которые мы еще не успели решить. Но я хочу, чтоб вы знали, что и сегодня, и завтра, и послезавтра мы будем делать все, создавать условия для их решения. Я, так же, как и вы хочу, чтобы наш народ процветал, государство укреплялось, рождалось больше детей, чтоб в Абхазии была хорошая и светлая жизнь, чтобы в семьях был достаток, чтобы у детей была возможность получать качественное образование. Чтобы добиться всего этого, мы должны и день, и ночь работать», – цитирует абхазского президента информагентство «Апсныпресс».
Бжания уверен в том, что политические вопросы должны решаться не на площадях и улицах, а в кабинетах. «Мы идем по этому пути, и мы должны сделать все, чтоб вернуть политику в кабинеты», – сказал президент и еще раз поблагодарил всех собравшихся.
Абхазский лидер заявил о своей открытости и готовности для общения со всеми. Что касается ряда требований, которые были озвучены сегодня, то они требуют работы и взвешенного подхода. «Есть законопроекты, которые мы уже начали обсуждать, есть те, которые еще предстоит обсудить. Мы и впредь надеемся на вашу поддержку и совместную работу», – сказал Аслан Бжания.
Абхазская оппозиция заявила о намерении проведения серии акций протеста
В Сухуми завершился митинг оппозиции. Председатель общественной организации «Абхазское народное движение», лидер оппозиции Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников митинга за поддержку и заявил о намерении продолжить акции протеста, так как глава республики отказался выполнить требования, изложенные в резолюции митинга. митингу.
Он обратился с вопросом к собравшимся, готовы ли они будут собраться у парламента, несмотря на курортный сезон, которому никто не хочет мешать, если вдруг от президента в парламент поступит какая-нибудь антинародная инициатива? В качестве примеров такой инициативы он назвал законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», внесение на ратификацию соглашения о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, либо рассмотрение уже находящегося в парламенте соглашения по госдаче «Пицунда». Участники митинга ответили: «Да, готовы».
«С этого дня мы объявляем о начале серии акций протеста, и мы будем добиваться чтобы эта антинародная власть ушла», – заявил Ардзинба.
Он подчеркнул, что они не обманули свой народ, сказали, что сегодняшний митинг – это мирная акция протеста, так ее и провели, пишет информагентство «Апсныпресс».
Между тем, как сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики Абхазия, Аслан Бжания сегодня на встрече с представителями оппозиции предложил им подключиться к работе совета по реформам. «Создан совет по реформам, мы обсуждаем вопросы, получаем письма и отправляем их в АНД и в другие организации. Мы намерены продолжать работу по реформам. Если и вы примете в этом участие, я буду вам очень признателен», – сказал Бжания.
В Белгородской области обстрелян пункт размещения мирных жителей
В Белгородской области в результате обстрела пункта временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, есть погибшие и раненные. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Чиновник возложил ответственность на Вооруженные силы Украины. Точное количество погибших и пострадавших он не назвал. Телеграм-канал 112 сообщает, что погиб один местный житель, еще двое ранены.
Власти Белгородской области в последнее время все чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Жителей приграничных районов, подвергающихся обстрелам, вывозят в пункты временного размещения.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Ситуацию в регионе он назвал «фактически войной» (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.
- 22 мая через пограничный пункт Грайворон на территорию Белгородской области вошли несколько единиц бронетехники. Они обстреляли КПП на границе и прошли через несколько сел в направлении районного центра Грайворон. Местные власти сообщали, что в результате обстрелов ранения получили восемь местных жителей, двое из которых скончались. В районе был объявлен режим контртеррористической операции, проводилась эвакуация населения. На следующий день, по утверждению Минобороны, часть диверсантов была уничтожена, остальные «выдавлены на территорию Украины».
- Ответственность на себя взяли легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус». Эти подразделения состоят из российских граждан, воюющих на стороне Украины. Украинские власти подтвердили эту информацию.
- Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
Сергей Шамба: Президент отказался отправлять правительство в отставку
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба рассказал людям, стоящим у президентской администрации, об итогах переговоров представителей оппозиции с президентом Асланом Бжания.
«Первое требование оппозиции заключалось в том, чтобы президент незамедлительно принял решение об отставке правительства. Кроме того, оппозиция требовала не направлять в парламент законопроект об апартаментах, а также отозвать из Парламента российско-абхазские соглашения по госдаче «Пицунда» и о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. В числе требований значилась разработка градостроительного кодекса. Участники митинга оппозиции требовали также, чтобы президент вышел к ним. Президент сказал сразу, что никакой отставки правительства быть не может, этот вопрос снимается сразу», – сообщил Шамба.
Что касается законопроектов и соглашений, которые беспокоят общество, то решения по этим вопросам будет принимать парламент, где работают люди, избранные народом и имеющие больше права, чем собравшиеся на митинге люди.
Президент показал представителям оппозиции материалы по разработке Градостроительного кодекса.
«По поводу посещения митинга президент сказал следующее: "Если я пойду туда, вы видите, мои сторонники тоже стоят, за мной пойдет немало людей, что может привести к непредсказуемым последствиям. Может быть любая провокация, поэтому я считаю нецелесообразным идти туда», - передал Шамба слова главы республики.
По информации агентства «Апсныпресс», к президенту для передачи текста резолюции митинга были направлены представители оппозиции Темур Гулия, Саид Бутба и Вианор Ашба. В ответ на отказ президента выйти к митингующим, Вианор Ашба, по словам Шамба, сказал: «Тогда мы требуем отставки президента».
«На это другие представители оппозиции сказали, что это не мнение митинга, и они с этим не согласны. После этого они все пошли к своим сторонникам, и мы сейчас ждем, какие дальше будут приняты решения», – сказал Шамба.
POLITICO: страна-аспирант НАТО обвиняет НАТО в войне РФ в Украине
Авторитетное американское издание POLITICO публикует статью под названием «Страна-аспирант НАТО обвиняет НАТО в войне России в Украине» (NATO aspirant country blames NATO for Russia’s war on Ukraine), где пишет о выступлении премьер-министра Грузии на форуме GLOBSEC в Братиславе, передает SOVA.
Издание пишет, что Ираклий Гарибашвили озвучивает заявления Кремля, объясняя причины начала войны в Украине. В статье говорится, что эти заявления главы грузинского правительства - еще один знак, что Тбилиси отдаляется от Запада.
«На Форуме глобальной безопасности GLOBSEC Ираклий Гарибашвили заявил, что «одной из главных причин конфликта» было расширение НАТО…желание Украины стать членом НАТО. В феврале 2022 года до того, как президент РФ отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, нарушение границ РФ со стороны западных армий было главной частью нарратива президента Владимира Путина», - пишет издание.
В статье сообщается, что после войны 2008 года в Грузии НАТО стала одним из ближайших партнеров Грузии. Вместе с этим отмечается, что 77% жителей страны поддержали вступление Грузии в Альянс.
POLITICO сообщает, что в заявлении НАТО, опубликованном после проведения референдума, сказано, что Грузия станет членом Альянса, хотя, по словам автора статьи, «после этого прогресс на пути вступления Грузии в НАТО приостановился».
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погибла женщина, пострадали 10 детей
На гребном канале в Ростове-на-Дону рухнула трибуна. Пострадали 15 человек – 10 детей и пять взрослых, в том числе одна женщина погибла, еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии.
О происшествии около 17 часов по московскому времени. Случившееся подтвердили в региональном МЧС, пишет государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Первоначально сообщалось об одной погибшей женщине и семи пострадавших детях, позднее глава региона Василий Голубев заявил, что пострадали 10 детей и пять взрослых, еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии. Причиной случившегося он назвал порыв шквалистого ветра. Детей доставили в медучреждение, на месте работают спасатели, пишет 161.ru.
По данным телеграм-канала Don Mash, трибуна обрушилась, когда в спорткомплексе проходил футбольный матч школьных команд Ростова-на-Дону и Батайска. Телеграм-канал Батайск Город уточняет, что играли дети 2010 года рождения. По информации телеграм-канала «Тютина», всего в момент обрушения на трибуне находились около 30 человек.
Также, по данным канала «Тютина», в 2018 году на гребном канале прошла реконструкция, касавшаяся в том числе и трибун, которая стоила 800 млн рублей. Однако неясно, затрагивала ли она упавшую более легкую металлическую трибуну. Издание 1Rnd со ссылкой на источники пишет, что рухнувшая трибуна – новая, установлена лишь недавно.
- 28 апреля в Ростове-на-Дону после ливня 81-летнюю бывшую учительницу английского языка Лидию Радченко затянуло в разлившуюся над коллектором ливневой канализации воду, женщина утонула.
- Также в апреле Ленинский райсуд Ростова-на-Дону начал рассматривать дело в отношении бывшего замглавы городской администрации Сергея Кузнецова, которого обвинили в служебном подлоге и халатности, повлекшей смерть подростка – летом 2016 года после сильного ливня 14-летнюю девочку затянуло потоком воды под припаркованную машину, она утонула.
- В марте в Ростовской области муниципального чиновника приговорили к году колонии после смерти ребенка, на которого упала стена здания. Суд признал виновным в халатности бывшего заместителя главы администрации города Гуково Алексея Александрина.
- В июле прошлого года власти Сочи объявили на всей территории города режим чрезвычайной ситуации - в связи со стихийным бедствием и вызванными им разрушениями. На город обрушились сильные ливни, дожди шли и в предыдущие три дня. Две машины с людьми унесло в Черное море – из-за обильных дождей в регионе сошли несколько селевых потоков, одна женщина погибла. Следком завел уголовное дело.
Минюст зарегистрировал региональные отделения партии «Ирыстоны Ног Фæлтæр»
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировало региональные отделения политической партии «Ирыстоны Ног Фæлтæр», председателем которой является Константин Плиев.
Учредительный съезд партии состоялся 18 февраля 2023 года. По итогам проведенного мероприятия в Минюст был представлен пакет документов.
«По результатам рассмотрения представленных партией документов Минюстом было принято решение о государственной регистрации ее региональных отделений», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе ведомства.
Решение о регистрации головного отделения политической партии «Ирыстоны Ног Фæлтæр» было принято Министерством юстиции 4 мая 2023 года.
Политическая партия имеет право принимать участие в выборах при регистрации всех своих отделений (головного и региональных) за год до проведения соответствующих выборов, заключили в Минюсте.
Президент Евросовета принял приглашение Зурабишвили посетить Грузию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила президента Евросовета Шарля Мишеля посетить Тбилиси, сообщила пресс-служба по итогам переговоров в Брюсселе. Отмечается, что визит может состояться в ближайшее время.
Саломе Зурабишвили подчеркнула значение предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС и заявила о непоколебимой воле грузинского народа в вопросе вступления в Европейский Союз. Шарль Мишель положительно оценил роль президента Грузии в процессе продвижения Грузии по европейскому пути и в преодолении партийных разногласий. Он еще раз подчеркнул свою твердую уверенность в том, что будущее Грузии – в Европейском Союзе, – говорится в сообщении для прессы.
По словам Шарля Мишеля, Еврокомиссия осенью завершит работу над отчетом по 12 рекомендациям для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Вопрос о последующих шагах войдет в повестку дня Евросовета ближе к концу года. Среди направлений, по которым Грузии нужно усилить работу, Мишель назвал судебную реформу, вопросы свободы СМИ и развития гражданского общества, деолигархизацию и деполяризацию.
Дата предстоящего визита Шарля Мишеля в Грузию пока не сообщается.
Несколько лет назад он активно пытался помочь договориться властям и оппозиции. Недавно эти попытки раскритиковали в правящей партии, напоминает агентство «Новости-Грузия».
«Открытой и грубой попыткой смены власти в Грузии» назвал лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе соглашение властей с оппозицией от 19 апреля 2021 года, подписанное после месяцев обсуждений при личном посредничестве Шарля Мишеля.
Документ был призван положить конец политическому кризису в Грузии после того, как оппозиция объявила бойкот новоизбранному парламенту Грузии, говоря о фальсификации выборов. Соглашение, в частности, предусматривало проведение ключевых реформ в судебной и избирательной системах. Сначала документ не подписывало оппозиционное «Единое нацдвижение», а потом из него неожиданно вышла правящая партия.
«Конечно, соглашение 19 апреля было аномалией от начала до конца, это была не просто аномалия, а наглая и открытая попытка смены власти вопреки воле народа….Именно поэтому мы сказали, что больше никогда не подпишем такое соглашение, никогда больше не приблизимся к аномалии. Чем больше вы принимаете аномалию, тем больше вы будете окружены новыми аномалиями. Поэтому раз и навсегда нужно отказаться от аномалий в этой стране», – заявил две недели назад Ираклий Кобахидзе.
Путин назвал удар по Москве ответом на бомбардировку штаба украинского ГУР
Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву. Он заявил, что этот удар стал ответом на удар по штабу военной разведки Украины. Киев отрицает, что наносил удар по Москве.
Слова президента транслировали государственные информационные агентства. Москва впервые заявляет, что несколько дней назад атаковала штаб Главного управления разведки украинского министерства обороны. Киев о такой атаке не сообщал.
Путин впервые прокомментировал удары по России почти сразу после того, как они случились. Он заявил, что Киев специально атаковал гражданские цели, назвав это терроризмом. Ранее российское министерство обороны заявляло, что три беспилотника, попавшие в жилые дома в Москве, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбе, из этого следует, что их попадания в дома могут быть случайными.
Путин заявил, что ударами по Москве Россию «подталкивают к зеркальным действиям». Какими они будут, он не уточнил. Российская армия атакует Киев с самого начала февральского вторжения, только за май 2023 года такие удары наносились не менее 17 раз.
По утверждению Путина, удары Москвы от украинских отличаются тем, что «наносятся высокоточным оружием». С начала февральского вторжения после российских обстрелов Украины бомбы, ракеты и обломки от них регулярно попадали в гражданские цели. Москва почти никогда не комментирует такие удары, в редких случаях заявляя только, что не целилась в гражданские объекты.
- Удар по Москве несколькими беспилотниками был нанесён утром 30 мая. Три из них попали в жилые дома, остальные, как утверждается, были сбиты. Один из атаковавших город дронов, предположительно, упал неподалёку от резиденции Путина в Ново-Огарёве.
Абхазская оппозиция на митинге выдвинула требование отставки Кабмина
На проходящем у сухумского драматического театра «народном митинге» абхазская оппозиция не будет требовать отставки президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Об этом объявил лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
Он сообщил, что участники митинга призывают Бжания принять компромиссное решение и отправить в отставку Кабинет министров, возглавляемый Александром Анквабом.
Организаторы акции направили делегацию к абхазскому лидеру, чтобы пригласить его на митинг оппозиции.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», на митинге приняли резолюцию. Кроме отставки правительства, оппозиция требует создания Совета по реформам; отмены решения о либерализации торговли через Ингурский мост; отмены распоряжения о повышении тарифов на электроэнергию; отзыва соглашения о передаче РФ объектов в Пицунде; отзыва законопроекта об апартаментах; отказа от приватизации энергетических объектов; отзыва соглашения с РФ о взаимном признании судебных решений; создания градостроительного кодекса для абхазской столицы.
- Отметим, что в апреле оппозиция потребовала отставки правительства в течение двух недель, однако абхазский лидер Аслан Бжания требование не выполнил. О проведении «народного митинга» оппозиция объявила 11 мая.
Российский сенатор предложил усилить присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии
Глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Бондарев считает, что Москва обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республике.
«Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. В период холодной войны СССР имел разветвлённую сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе», – написал сенатор в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что крепнут связи с африканскими государствами. Так, Центральноафриканская Республика (ЦАР), на территории которой с 2008 года по 2010 год присутствовал миротворческий контингент России, через своего посла заявила о желании разместить на свой территории российскую военную базу.
«Россия олицетворяет собой стабильный государственный институт и способна наиболее эффективным образом разрешать военные конфликты, гарантировать безопасность в отдельных странах и целых регионах. И в Африке это уже аксиома», – добавил он.
Российский сенатор напомнил, что ранее с Суданом было подписано соглашение о расположении базы до 300 военнослужащих, которая способна обслуживать до четырех военных кораблей.
В Москве на школьном стадионе задержали 49 мигрантов
В Москве полицейские во время рейда в воскресенье задержали 49 иностранных граждан, которые играли в футбол на школьном стадионе. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Как уточнил источник ТАСС, местные жители пожаловались на мигрантов, утверждая, что те прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им и их родителям. Некоторые мигранты оказали сопротивление при задержании. В отношении задержанных составили 26 протоколов, в том числе по статьям о мелком хулиганстве, неповиновении сотруднику полиции и нарушении правил въезда в Россию.
Телеграм-канал «База» сообщал, что полиция приехала прямо во время игры в футбол, положила задержанных лицом в газон, некоторых били дубинками и ногами.
По данным издания «Подъём», мигранты начали пользоваться школьным стадионом ещё несколько месяцев назад.
На площади у сухумского драмтеатра проходит митинг оппозиции
«Народный митинг» абхазской оппозиции начался на площади у сухумского драматического театра.
Организаторы и участники акции выступают против «закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли, повышения тарифа на электричество».
Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Абхазия не продается», «Энергетика – собственность народа», «Мы против апартаментов».
Вокруг сухумского комплекса правительственных зданий приняты беспрецедентные меры безопасности – установлены металлические ограждения, колючая проволока и автобусы. Кроме силовиков, на месте собрались и сторонники власти.
В пресс-службе абхазского лидера Аслана Бжания говорят, что поддержать его к зданию президентской администрации пришли «более тысячи сторонников».
29 мая глава абхазской СГБ Роберт Киут заявил, что ведомство «защищает народ Абхазии и конституционный строй». Генпрокурор Адгур Агрба рассказал, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры наружного наблюдения и ведётся круглосуточная запись.
Отметим, что в апреле оппозиция потребовала отставки правительства самопровозглашенной республики в течение двух недель, однако абхазский лидер Аслан Бжания требование не выполнил. О проведении «народного митинга» оппозиция объявила 11 мая.
25 мая Общественный Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» («Победа») заявил, что требует отставки абхазского президента Аслана Бжания.
- Закон о легализации апартаментов несколько месяцев будоражит общественность Абхазии. На его принятии настаивает абхазский лидер Аслан Бжания, оппозиция и общественность категорически против.
Минобороны РФ во второй раз за месяц объявило о поражении ЗРК «Пэтриот»
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании 30 мая заявил о новом поражении украинского ЗРК «Пэтриот» в Киеве. По его словам, это произошло во время последних ударов по городу, передаёт ТАСС. Украинские власти об этом не сообщали.
Шойгу не сказал, когда и как, по данным российских военных, был поражён ЗРК. Никаких доказательств его утверждениям не приведено. 29 мая, после дневного удара по Киеву, российские провоенные блогеры распространяли видеозапись следов ракет от зенитного комплекса в небе, утверждая, что это следы от «Пэтриота». Подлинность этого видео не подтверждена.
В первый раз о поражении ЗРК американского производства российские власти сообщали после удара по Киеву в ночь на 16 мая. Утверждалось, что комплекс уничтожен. Украинские официальные лица это заявление отвергали. Позднее Пентагон сообщил, что система ПВО была повреждена, но быстро отремонтирована и возвращена в строй.
С начала мая российские власти 17 раз атаковали Киев ракетами и беспилотниками-камикадзе. Украинские власти заявляют, что почти все ракеты были перехвачены. Стороны военных конфликтов склонны завышать свои результаты и принижать успехи противника. В Украине запрещены съёмки работы систем ПВО и последствий бомбардировок, это не даёт возможности независимо оценить заявления Москвы и Киева.
Премьер Японии уволил сына из-за вечеринки в резиденции
Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего старшего сына Сётаро с поста личного секретаря по политическим вопросам после того, как стало известно о его вечеринке в официальной резиденции.
Фотографии предновогоднего веселья опубликовал японский еженедельник «Сюкан бунсюн». На фото 32-летний Сётаро Кисида и его родные позируют за трибуной для официальных пресс-конференций и на красном ковре главной лестницы, пародируя традиционное фото министров после назначения.
«Его действия на государственной должности секретаря по политическим вопросам были неуместны. Я решил сменить его, чтобы он осознал свою ответственность», – сказал Кисида, комментируя увольнение сына. Ранее премьер-министр публично отчитал Сётаро за «неподобающее» поведение. На освободившийся пост Кисида уже назначил своего давнего помощника Такаёси Ямамото.
Сётаро Кисида стал одним из восьми личных секретарей премьер-министра в октябре 2022 года. Назначение членов семьи в рамках подготовки наследников – обычное явление в японской политике. Сётаро уже критиковали за злоупотребление служебным положением в январе: он использовал посольские автомобили для частных экскурсий по Лондону и Парижу и покупал сувениры для министров в роскошном лондонском универмаге.
Ранее резиденция японского премьер-министра, которой почти сто лет, служила только его офисом. В 2005 году в здании были обустроены жилые помещения.
Red Wings пока не начинает полеты в Грузию, несмотря на полученное разрешение
Российская авиакомпания Red Wings, получившая разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на выполнение полетов по маршрутам Москва–Кутаиси и Сочи–Тбилиси, пока не начинает полеты в Грузию.
Билеты в Грузию пока не продаются на сайте Red Wings. «Эхо Кавказа» связалось с авиакомпанией по телефону горячей линии, однако оператор не смог назвать дату начала рейсов.
В пресс-службе управляющей тбилисским аэропортом компании Tav Georgia заявили, что рейсы в Грузию выполняет лишь российская авиакомпания «Азимут». Рейса Сочи-Тбилиси нет в расписании на 2 июня.
Ранее сообщалось, что Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), по маршруту Москва-Кутаиси-Москва также со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).
«Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в Агентство гражданской авиации, но на момент публикации материала не получило его.
Отметим, что СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в списке направлений Red Wings есть Абхазия, несмотря на то, что полеты в самопровозглашенную республику не выполняются. В списке есть, в частности, Гудаута, Гагра, Новый Афон, Пицунда и «Сухуми, Бабушери».
Напомним, что решение о возобновлении авиасообщения с Грузией принял президент России Владимир Путин. 19 мая рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва начала авиакомпания «Азимут», с 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси выполняет грузинская Georgian Airways.
В США заявили, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах. Власти Грузии уверяют, что рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.
Гарибашвили: одной из причин войны было желание Украины стать членом НАТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе заявил, что одной из причин российского вторжения «было желание Украины стать членом НАТО».
- Журналист: – Почему, на ваш взгляд, Россия начала вторжение в Украину в 2022 году?
- Гарибашвили: – Думаю, что все знают причину.
- Журналист: – Я не уверен, что знаю. Как думаете вы?
- Гарибашвили: – Я думаю, что вы и аудитория хорошо знает. Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин.
- Журналист: – Вы думаете, что расширение НАТО спровоцировало войну?
- Гарибашвили: – Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия.
- Россия выдвинула требования так называемых «гарантий безопасности» за несколько месяцев до февральского вторжения в Украину. Москва требовала, в частности, отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО и размещения в этих странах иностранных военных, а также возвращения военной инфраструктуры НАТО в Европе в состояние на 1997 год. Страны НАТО назвали эти требования неприемлемыми, заявив при этом о готовности обсуждать с Россией вопросы ограничения вооружений, размещения тех или иных систем в приграничных регионах и так далее. Отказ в требованиях стал для Москвы одним из поводов для вторжения в Украину.
В Абхазии оппозиционеры обратились к представителям силовых структур
За несколько часов до начала «народного митинга» оппозиционные партии и общественные организации обратились к представителям силовых структур самопровозглашенной республики Абхазия.
Отметим, что 29 мая вечером в соцсетях сообщили, что к сухумскому комплексу правительственных зданий подтянута военная техника. Оппозиционеры говорят, что абхазское законодательство «категорически запрещает участие силовых структур, включая министерство обороны, в политических процессах государства».
«Дорогие наши солдаты и офицеры!
Вы служите народу Абхазии, и именно вы являетесь людьми, на которых возложена ответственность за стабильность и сохранность нашей страны, на ваших плечах лежит наша безопасность, и мы верим в вас!
Вы не являетесь охранниками режима, в которых вас хотят превратить. Сегодня власть готова распродать страну, введя в обиход нашей жизни чужие законы, строя апартаменты и раздавая лучшие земли иностранным гражданам, к которым абхазы не будут иметь никакого отношения, и так повсюду и во всём.
Мероприятие в виде народного митинга направлено против этих, губительных для нашей страны действий. Призываем вас не нарушать законы Республики Абхазия, не выполнять преступные приказы, не идти против своего народа, интересы которого вы призваны защищать», – сказано в заявлении.
Оппозиционеры обратились и к родителям действующих сотрудников силовых структур: «На ваших детей оказывается беспрецедентное давление с целью заставить выступить против своего народа в защиту действующего режима. Напомните им, что они плоть от плоти, кровь от крови своего народа».
Обращение приняли общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа», «Союз ветеранов и молодёжи», «Аамта», «Единство», партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии».
29 мая глава абхазской СГБ Роберт Киут заявил, что ведомство «защищает народ Абхазии и конституционный строй». Генпрокурор Адгур Агрба рассказал, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры наружного наблюдения и ведётся круглосуточная запись.
Телеграм-каналы сообщили, что в ночь с 29 на 30 мая демонтировали мост через реку Сухумка, расположенный вблизи правительственного комплекса.
Ранее также стало известно о задержании восеми жителей Абхазии, среди них – родственник лидера Абхазского народного движения Адгура Ардзинба. В МВД заявил о проведении «мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан и гостей Абхазии».
Москву атаковали беспилотники. Часть дронов попала в жилые дома
Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате атаки несколько зданий получили «незначительные повреждения».
Жителей нескольких подъездов из двух домов, в которые попали беспилотники, эвакуировали, добавил Собянин. По предварительным данным, речь идёт о домах на Профсоюзной улице, и на улице Атласова в Новой Москве. Информации о пострадавших нет. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что на Профсоюзной улице, 98 в результате попадания беспилотника в верхние этажи разрушены фасад и остекление дома.
«Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — говорится в сообщении мэра Москвы.
Телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что в квартиру на 14-м этаже на Ленинском проспекте залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами. Однако взрыва не было.
РИА Новости публикует видео с Ленинского проспекта и сообщает, что там работают экстренные службы. Перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников.
Всего, по данным «Базы», в утренней атаке участвовали не менее 25 БПЛА. Большую часть из них сбили силы ПВО, часть беспилотников зацепились за провода и деревья, так как летели на сверхмалой высоте. Три дрона врезалиь в жилые дома – на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.
В Минобороны России заявили о «террористической атаке беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве», предпринятой «киевским режимом».
«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», – сказано в заявлении.
- В ночь на 3 мая над куполом Сентаского дворца в московском Кремле были замечены два беспилотных летательных аппарата. Дроны были, как утверждают российские власти, выведены из строя военными и спецслужбами. Пострадавших нет. В Кремле назвали атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента России накануне празднования Дня победы, возложив ответственность на Украину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
- Власти Украины отвергли причастность Киева к случившемуся, заявив, что Украина сражается с российскими войсками на своей территории, а не атакует Путина в Москве.
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